ChatGPT-5 rivela quando SHIB raggiungerà gli 0,005 dollari

Il modello di intelligenza artificiale prevede che SHIB potrebbe arrivare al traguardo, ma con tempi tutt’altro che immediati.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La meme coin Shiba Inu sta continuando a scambiare in un range ristretto, frenata dall’incertezza del mercato. Attualmente si trova a 0,00001250 dollari, con un rialzo del 2% in 24 ore.

Secondo il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5, l’asset resterà sotto pressione nei prossimi mesi e il traguardo di 0,005 dollari potrebbe arrivare solo tra il 2045 e il 2050.

Per arrivarci, la meme coin dovrebbe mettere a segno un rialzo superiore al 40.000% rispetto al suo valore attuale.

Grafico annuale di SHIB. Fonte: CoinMarketCap

Perché per l’AI Shiba Inu dovrà aspettare decenni?

Il modello di intelligenza artificiale stima che SHIB potrebbe raggiungere questo traguardo solo tra vent’anni, frenata da diversi ostacoli strutturali che ne limitano lo slancio.

In primis, l’enorme offerta circolante di SHIB. Sono in circolazione circa 589 trilioni di token e i meccanismi di burning della meme coin sono troppo piccoli per incidere fortemente sulla supply.

Ogni mese viene effettuato il burning di miliardi di SHIB, ma secondo gli analisti il ritmo dovrebbe salire a trilioni l’anno per impattare sull’andamento dell’asset. Senza un riduzione drastica, il traguardo dei 0,005 dollari resterebbe impossibile da raggiungere.

Il modello di intelligenza artificiale ha citato anche fattori positivi, come la crescita del suo ecosistema. ShibaSwap, Shibarium e le iniziative nel segmento del gaming e del metaverso potrebbero stimolare la domanda nel lungo termine.

L’AI avverte però, in linea con la sua previsione, che per un’adozione su larga scala potrebbero servire anni.

A influire sull ‘asset è anche il resto del mercato. La capitalizzazione complessiva si attesta a 4 trilioni di dollari, ma alcune stime prevedono una crescita fino a 30 trilioni entro il 2040.

Secondo ChatGPT-5, solo in uno scenario simile SHIB potrebbe raggiungere l’obiettivo di 0,005 dollari. Conquistare anche il 5-10% di quel mercato porterebbe il suo market cap tra 1 e 3 trilioni, rendendo il target più realistico.

Un altro elemento chiave è il sostegno della community, anche se ChatGPT-5 avverte che l’hype da solo non basta.

Spesso la spinta della community online e l’appoggio delle celebrità hanno dato slancio alle meme coin, ma per mantenere la crescita nel tempo servono fondamentali solidi come il burning dell’offerta e una maggiore adozione.

Secondo l’AI, SHIB registrerà una crescita modesta nei prossimi dieci anni, arrivando al livello di 0,0001 dollari nel 2035. Per i guadagni più forti bisognerà aspettare il 2040, anno in cui potrebbe raggiungere 0,001 dollari.

Solo dopo una forte riduzione dell’offerta, la piena maturità dell’ecosistema e una forte crescita del mercato, ChatGPT-5 considera l’obiettivo di 0,005 dollari.

La nuova meme coin Maxi Doge raccoglie $1,3 milioni in prevendita

Intanto nel mercato stanno emergendo nuove meme coin, come Maxi Doge. La sua prevendita è un successo e ha già raccolto gli 1,3 milioni di dollari in prevendita. Il token ERC-20 ha come mascotte uno Shiba Inu muscoloso. I titolari lo possono mettere subito in staking per ottenere ricompense, senza aspettare la fine della presale.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito Maxi Doge, collegare il proprio wallet crypto e acquistare il token MAXI utilizzando ETH, USDT, BNB, USDC o carta di credito. Altrimenti è possibile seguire la guida passo passo.

Gli utenti di Best Wallet lo possono comprare direttamente nell’app, dato che è presente nella sezione “Upcoming Tokens”.