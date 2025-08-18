ChatGPT-5 fissa la data in cui XRP supererà Ethereum e diventerà la seconda criptovaluta più importante

Abbiamo chiesto a ChatGPT-5 – l’ultima versione del modello di intelligenza artificiale di OpenAI – di delineare scenari in cui XRP potrebbe potenzialmente superare Ethereum in termini di capitalizzazione di mercato, posizionandosi al secondo posto dopo Bitcoin.

Sebbene la consolidata posizione di Ethereum rimanga difficile da sfidare, l’IA ha sottolineato che potrebbe esserci una finestra per un possibile “switch” verso la fine del decennio.

È interessante notare che entrambi gli asset hanno mostrato un forte slancio nel 2025, rompendo importanti livelli di resistenza. Al momento, ETH viene scambiato a 4.477 dollari con una capitalizzazione di mercato di 540 miliardi di dollari, mentre XRP è valutato a 3,13 dollari, con una capitalizzazione di 185 miliardi di dollari.

Grafico dei prezzi settimanali di ETH e XRP. Fonte: Finbold

Quando XRP potrebbe superare Ethereum?

Nella timeline, ChatGPT-5 ha evidenziato tre possibili scenari. Nel breve termine, tra il 2025 e il 2026, la probabilità è inferiore al 5%. Anche in virtù dell’esito favorevole nelle battaglie legali di Ripple e nel caso di approvazione di un ETF spot negli Stati Uniti, XRP dovrebbe più che triplicare il suo valore mentre Ethereum dovrebbe ristagnare. Il dominio di Ethereum nella finanza decentralizzata (DeFi), negli NFT e nell’adozione aziendale rende questo scenario improbabile.

Nel medio termine, tra il 2027 e il 2029, le probabilità aumentano fino al 15-20% se XRP dovesse ottenere maggiore chiarezza regolatoria globale e venisse integrato nei principali sistemi di pagamento, inclusi i corridoi per le valute digitali delle banche centrali (CBDC) e i regolamenti bancari transfrontalieri.

In questo scenario, ChatGPT ha osservato che un XRP a 12 dollari (circa 700 miliardi di dollari di capitalizzazione) potrebbe ridurre il divario con ETH a 20.000 dollari (circa 2,4 trilioni di dollari). Tuttavia, Ethereum rimarrebbe probabilmente in vantaggio, a meno che non registri una significativa sottoperformance.

Nel lungo termine, dopo il 2030, la probabilità indicata dallo strumento di IA sale al 25-30%, a condizione che la tecnologia di Ripple diventi un pilastro dei regolamenti globali, dell’infrastruttura CBDC e dei trasferimenti di asset tokenizzati.

Tempistica realistica per il sorpasso

Nel complesso, ChatGPT-5 ha previsto che il primo periodo realistico in cui XRP potrebbe superare ETH sarebbe tra la fine del 2028 e il 2030. Naturalmente a patto che Ripple ottenga vittorie regolatorie decisive, ampia adozione bancaria, forti flussi istituzionali negli ETF su XRP e che Ethereum incappi in una crescita più lenta, a causa di problemi regolatori o di scalabilità.

Secondo il modello, se Ethereum resta vicino ai 5.000 dollari e XRP supera i 12 dollari, il token di Ripple potrebbe superare ETH. Se però Ethereum salisse verso i 7.500-10.000 dollari, per riuscire nell’impresa XRP dovrebbe superare il valore di 20 dollari per token. Con una previsione di lungo termine di Ethereum a 25.000 dollari, XRP dovrebbe essere scambiato sopra i 50 dollari, un livello considerato altamente ambizioso dato l’attuale supply in circolazione.

