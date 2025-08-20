Chainlink vs Pyth: chi dominerà la sfida degli oracle nel 2025?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Quello degli oracle è un mercato da 18,21 miliardi di dollari ed è al centro di una intensa battaglia tra il leader consolidato Chainlink e lo sfidante emergente Pyth Network. Vale la pena ricordare che un oracle è un servizio che fornisce dati esterni (come prezzi di mercato, risultati sportivi o condizioni meteo) a una blockchain, permettendo agli smart contract di agire su informazioni reali e verificate.

In questo momento il token di Chainlink – LINK – viene scambiato intorno ai 24$ con una capitalizzazione di mercato di 16,26 miliardi di dollari. Diversi analisti crypto però si chiedono perché PYTH – il token di Pyth Network – costi solo 0,12$, pur offrendo tecnologia simile e prestazioni superiori.

Sempre più esperti crypto, come per esempio Mercek, stanno riconoscendo il potenziale del network Pyth nella grande sfida degli oracle, perché sebbene Chainlink possa contare su collaborazioni più ampie, lo sfidante dispone di una tecnologia potenzialmente più potente.

What If Market Data Became a Public Good?



The more you zoom out on Pyth, the more it resembles a foundational protocol.



Where Chainlink built for oracles, @PythNetwork is building for information itself 👇🏻

1⃣ A Universal Feed

Every market, from crypto to commodities, ETFs to… pic.twitter.com/XxGXViOomG — Mercek (@WorldOfMercek) July 30, 2025

Chainlink mantiene la sua dominanza ma fatica a crescere

Secondo l’analisi approfondita dell’analista Kunstler sui dati di Nansen, Chainlink resta il leader del settore con numeri impressionanti. Con un valore totale garantito (TVS) di 90,526 miliardi di dollari e un’influenza significativa di protocolli come Aave, LINK giustifica la sua valutazione di 16,26 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Oracle's market is currently estimated at approximately $18.21 billion, and it is a fundamental building block of almost any DeFi product.



Let's evaluate all Oracle crypto tokens based on their parameters using information from the network and on-chain alpha from @nansen_ai.… pic.twitter.com/LjWxZ1gcmY — Kunstler♦️ (@kunst13r) August 19, 2025

Tuttavia, Kunstler avverte che il progetto è visto come “un asset altamente capitalizzato”, soprattutto dal punto di vista istituzionale. Con il 67,81% dei token in circolazione e una valutazione fully diluted di 24,07 miliardi di dollari, Chainlink “non mostra un chiaro potenziale di crescita futura”. L’investimento è considerato rischioso a causa della pressione dei concorrenti e delle sfide legate a una crescita tecnologica sostenibile.

Pyth Network garantisce prestazioni 25 volte più rapide di LINK

Pyth Network si presenta come superiore tecnologicamente, con vantaggi rivoluzionari in termini di velocità. Secondo lo sviluppatore crypto gnarleyquinn, i price feed di Pyth vengono aggiornati ogni 200 millisecondi, mentre Chainlink lo fa solo ogni 5 secondi: un vantaggio in termini di velocità di 25 volte! Inoltre, le transazioni su Solana sono 200 volte più veloci di quelle su Ethereum, il che conferisce a Pyth un significativo vantaggio tecnico.

Price feeds on @PythNetwork are updated every 200 milliseconds.



Price feeds on @chainlink are updated every 5 seconds.$PYTH price feeds are 25x faster than $LINK$SOL transactions are 200x faster than $ETH pic.twitter.com/38yWgRuukQ — gnarleyquinn (@gnarleyjs) October 22, 2024

Nonostante prestazioni indiscutibilmente superiori, PYTH viene scambiato a soli 0,12 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 665 milioni di dollari. I dati di Kunstler mostrano che Pyth ha raggiunto un rispettabile TVS di 7,824 miliardi di dollari, principalmente grazie all’influenza di Kamino Finance. Con il 57,5% di token in circolazione e un FDV di 1,15 miliardi di dollari, il token appare fortemente sottovalutato.

Perché Chainlink costa 24 dollari e Pyth solo 0,12 dollari?

La questione chiave, quindi, è: “Perché Chainlink vale 24 dollari mentre Pyth Network appena 0,12? Considerando che Pyth possiede solo il 10% del mercato di Chainlink, il suo token appare chiaramente sottovalutato.”

Every day I ask why Chainlink $24 and @PythNetwork $PYTH just 0.12 cents.



At 10% market share of Chainlink the Pyth token is pretty obviously mispriced. pic.twitter.com/YlfCQllaC3 — DRanger {👻,👻} (@0xForbiddenEra) August 19, 2025

La risposta non può essere che una: il mercato non ha ancora riconosciuto appieno i vantaggi tecnici di Pyth. Mentre Chainlink gode del vantaggio di essere stato il primo e di una solida adozione istituzionale, Pyth propone una tecnologia più avanzata a una frazione del costo.

Kunstler fa notare come i concorrenti stiano guadagnando terreno, anche se finora non ci sono stati sviluppi significativi. Questo potrebbe suggerire che Pyth Network sia vicino a una svolta in grado di ridurre le attuali discrepanze di valutazione.

Solana vs Ethereum: oracoli a confronto

Il settore degli oracle cresce in modo esponenziale, poiché quasi tutti i protocolli DeFi dipendono da dati di prezzo affidabili. La posizione consolidata di Chainlink e le sue partnership offrono stabilità ma limitano il potenziale di crescita. Pyth Network, invece, combina tecnologia all’avanguardia con una bassa valutazione, creando spazio per una crescita esplosiva.

La focalizzazione di Pyth sull’ecosistema Solana lo colloca in una posizione strategica per sfruttare la crescente attività DeFi su blockchain più rapide. I feed di prezzo fino a 25 volte più veloci lo rendono particolarmente adatto al trading ad alta frequenza e alle applicazioni DeFi avanzate che necessitano di dati in tempo reale.

Per gli investitori in cerca di crypto con elevato potenziale di crescita, il confronto tra Chainlink e Pyth mette in luce evidenti discrepanze di valutazione, offrendo interessanti opportunità di mercato.

Quale crypto vincerà la corsa nel 2025?

L’analisi tecnica suggerisce percorsi diversi per entrambi i token con potenziale. Chainlink offre stabilità e affidabilità, ma potrebbe avere difficoltà a crescere in modo significativo dai livelli attuali. Pyth Network mostra maggiore volatilità ma anche un potenziale di crescita molto più elevato grazie a una capitalizzazione di mercato inferiore.

Qualora Pyth raggiungesse la capitalizzazione di Chainlink, equivarrebbe a una crescita di 25 volte. Considerando che la market cap di Chainlink si trova nella top 20 delle crypto, la probabilità che anche un aumento di attenzione verso Chainlink favorisca tutte le coin legate agli oracle è molto alta. Inoltre, non appena il mercato inizierà a riconoscere i suoi vantaggi tecnologici, PYTH potrebbe guadagnare terreno significativo rispetto a LINK, con la possibilità di raggiungere un potenziale 10x nel 2025.

