Chainlink raggiungerà i $98? L’analista prevede un rally esplosivo

Un famoso analista ha stabilito un target molto elevato per Chainlink, a condizione che riesca a superare la resistenza dei 21,6 dollari.

Chainlink è in un momento cruciale. Dopo settimane di forti oscillazioni, l’asset sta mostrando una forte resilienza e si sta consolidando in un pattern di consolidamento a lungo termine.

Inoltre, l’accumulo costante nelle riserve sta riducendo l’offerta in circolazione; una condizione che, insieme ai segnali tecnici positivi, potrebbe preannunciare un breakout e un forte rally per l’asset crypto nelle prossime settimane.

Per gli analisti Chainlink sta per registrare una forte impennata

Secondo il famoso analista Ali Martinez, Chainlink potrebbe esplodere se riuscisse a sfondare la resistenza dei 24 dollari.

L’asset sta formando dal 2021 un triangolo simmetrico, un modello grafico che potrebbe anticipare un breakout in più fasi. Il primo obiettivo del pattern è la soglia dei 31,8 dollari, un livello chiave che coincide con il ritracciamento di Fibonacci dello 0,786.

Se Chainlink riuscisse a sfondarlo, potrebbe dirigersi verso i 52,3 dollari, spinto dai rialzisti. Solitamente quando si formano configurazioni simili l’asset tende a salire a tappe: prima un rialzo, poi una pausa in cui il mercato si stabilizza (consolidamento), poi un altro rialzo, e così via.

Nel caso di Chainlink, il livello dei 24 dollari rappresenta una soglia chiave. Se l’asset crypto riuscisse a romperlo, potrebbe dare inizio a un lungo ciclo rialzista, con altre fasi di rialzo intervallate da momenti di consolidamento.

Con un momentum rialzista prolungato, l’analista indica un obiettivo molto più alto di 98 dollari, prevedendo diversi ritest delle resistenze lungo la traiettoria.

Grafico settimanale di LINK. Fonte: X/Ali Charts

Le fasi di consolidamento permettono ai trader di prepararsi alla prossima spinta rialzista. Il fatto che si stia restringendo il range del pattern lascia pensare che potrebbe esserci un forte movimento prima del previsto.

A rafforzare la prospettiva bullish contribuiscono anche le performance passate, dato che ogni volta che l’asset ha vissuto una fase di accumulo, subito dopo è salito molto, spesso con guadagni a doppia cifra.

Intanto Chainlink Reserve sta continuando ad accumulare LINK

Recentemente, la Chainlink Reserve — riserva strategica di LINK alimentata da entrate provenienti da fonti on-chain e off-chain — ha accumulato 65.550 LINK, per un valore di 1,4 milioni di dollari, a un prezzo medio di 16,83 dollari, riducendo l’offerta sul mercato. Un fattore che, in passato, ha spesso innescato forti rally quando la domanda è rimasta elevata.

Il fatto che Chainlink Reserve stia continuando ad accumulare l’asset mostra molta fiducia nel potenziale di LINK. Gli acquisti costanti riducono l’offerta sugli exchange, influenzano positivamente il sentiment e attirano interesse speculativo: tutti fattori che potrebbero spingere al rialzo l’asset.



L’obiettivo del triangolo simmetrico indicato dall’analista sembra quindi possibile. Un breakout sopra i 21,6 dollari potrebbe aprire la strada verso 31,8 dollari, poi 52,3 dollari e, infine, 98 dollari.

