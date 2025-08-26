Chainlink: crollo del 15% ma probabile record storico in vista

Chainlink torna al centro dell’attenzione degli investitori dopo aver perso il supporto a 25 dollari, scendendo sotto i 24 dollari in un contesto di debolezza generale del mercato.

Mentre l’altcoin lotta per mantenere la sua struttura rialzista, cresce l’ipotesi di una nuova correzione che potrebbe portare il prezzo verso i 20 dollari. Alcuni analisti segnalano una configurazione tecnica a lungo termine che anticiperebbe un importante breakout al rialzo.

Parallelamente, il mondo delle meme coin continua a sorprendere: Maxi Doge, una nuova meme coin, ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in prevendita.

Il rischio di calo di Chainlink si fa concreto

Chainlink sta attraversando una fase delicata, caratterizzata da un’elevata volatilità e da crescenti pressioni ribassiste. Dopo aver toccato i 27,87 dollari, il massimo degli ultimi otto mesi, il token ha iniziato una rapida discesa, perdendo oltre il 10% in pochi giorni. Il livello di supporto a 25 dollari, recentemente riconquistato, è stato nuovamente infranto, portando il prezzo a oscillare attorno ai 23,5 dollari. Questa soglia rappresenta ora l’ultimo baluardo tecnico prima di una potenziale accelerazione al ribasso.

Secondo AltCryptoTalk, LINK continua a muoversi all’interno di un canale ascendente sviluppatosi nelle ultime due settimane. Nonostante la rottura del supporto a 25 dollari, il token resta all’interno di un’area tecnica chiave. Finché il prezzo si mantiene al di sopra dei 23,5 dollari, la struttura rialzista può ancora essere considerata intatta. Questa interpretazione, condivisa da diversi analisti, suggerisce che eventuali ribassi temporanei potrebbero rappresentare opportunità di acquisto in ottica trend-following.

Pattern canale ascendente Chainlink – Fonte: AltCryptoTalk su X

L’attenzione è ora rivolta al livello dei 20 dollari, individuato come possibile punto di approdo in caso di ulteriore debolezza. L’analista Ali Martinez ha identificato in questa zona il prossimo supporto chiave, in linea con una correzione del 15% rispetto ai livelli attuali. Tale movimento ribassista, secondo l’esperto, potrebbe precedere una svolta significativa per Chainlink.

Partnership strategiche e struttura tecnica: Chainlink prepara il terreno per una svolta

Al di là delle dinamiche di breve termine, Chainlink continua a rafforzare la propria posizione attraverso collaborazioni di rilievo e miglioramenti strutturali. L’annuncio di una partnership con il colosso finanziario giapponese SBI Group ha rinnovato l’interesse attorno al progetto. L’accordo punta a sfruttare la tecnologia Chainlink per supportare l’adozione degli asset tokenizzati, inclusi immobili, obbligazioni e stablecoin regolamentate.

Tra le funzionalità messe a disposizione ci sono il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), SmartData (NAV) e il Proof of Reserve. Questi strumenti mirano a incrementare l’efficienza operativa, migliorare la conformità e sbloccare nuova liquidità nel mercato secondario. L’integrazione di Chainlink nelle infrastrutture di servizi finanziari rappresenta un passo importante verso l’adozione istituzionale della blockchain.

Sul fronte tecnico, la struttura a lungo termine di Chainlink continua a suscitare interesse tra gli analisti. In particolare, la formazione di un triangolo simmetrico visibile sul grafico da oltre quattro anni è considerata da molti come il preludio a un importante breakout. Ali Martinez ha sottolineato che un superamento deciso della resistenza del pattern potrebbe portare a un rally del 280%, spingendo il token verso i 95-100 dollari.

Formazione triangolare pluriennale Chainlink – Fonte: Ali Martinez su X

Nonostante il recente fallito tentativo di breakout, che ha visto LINK superare temporaneamente la resistenza del triangolo per poi ritornare sotto i 25 dollari, il pattern resta valido. Se il prezzo dovesse scendere fino a 20 dollari per poi rimbalzare con forza, l’ipotesi di un’inversione al rialzo diventerebbe sempre più concreta.

Maxi Doge domina la scena delle meme coin con una prevendita esplosiva

Mentre i token strutturati come Chainlink lottano tra correzioni e breakout tecnici, il settore delle meme coin continua a catalizzare l’attenzione degli investitori retail. Maxi Doge, una nuova meme coin ispirata al celebre cane Doge, ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari nella sua fase di prevendita, posizionandosi come uno dei progetti più discussi della stagione.

La meme coin si distingue per la sua impronta ERC-20 e per una narrativa che mescola ironia, cultura da palestra e dinamiche speculative. Il token, venduto attualmente a 0,000254 dollari, ha generato entusiasmo grazie anche alla strategia comunicativa orientata al coinvolgimento della community. Video virali e post sui social media hanno contribuito a costruire attorno a Maxi Doge un forte senso di identità condivisa.

Oltre all’aspetto puramente estetico e ironico, Maxi Doge introduce elementi funzionali volti a fidelizzare la propria base utenti. Il progetto prevede leaderboard per holder, tornei gamificati e competizioni di trading settimanali, il tutto supportato da un meccanismo di staking con APY attuale al 195%.

Maxi Doge, con la sua combinazione di intrattenimento e utilità, si posiziona come uno dei potenziali protagonisti del prossimo ciclo di mercato cypto.