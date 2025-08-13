Chainlink: +10% nelle ultime 24 ore. Cosa sta alimentando il rally?

Ecco perché Chainlink è in rialzo e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Chainlink (LINK) ha registrato un forte aumento nelle ultime 24 ore, circa il 10%, portando l’asset a superare i 23,50 dollari. Il rally è il risultato di una combinazione di vari fattori: l’adozione istituzionale, un breakout tecnico che segnala un forte momentum e la crescente connessione con l’ecosistema di Ethereum.

In questo articolo scopriremo i reali motivi dietro questo trend e cosa potrebbe significare per il futuro di Chainlink.

Adozione istituzionale in forte crescita

Uno dei principali fattori che stanno alimentando il rally di Chainlink è la crescente adozione istituzionale. La recente integrazione di Chainlink con istituzioni come Swift e ICE ha ampliato significativamente la sua portata.

La rete Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) di Chainlink ha registrato un’importante adozione, tra cui:

Integrazione con Swift , che serve oltre 11.500 banche

, che serve oltre 11.500 banche Collaborazione con l’Intercontinental Exchange (NYSE) per la gestione di feed di dati su valute e metalli preziosi

(NYSE) per la gestione di feed di dati su valute e metalli preziosi Un programma pilota con Visa e Fidelity per lo scambio di CBDC-stablecoin

Inoltre, le balene hanno aumentato significativamente le loro posizioni in LINK, acquistando oltre 4,65 milioni di token nell’ultima settimana. Questi sviluppi stanno contribuendo a ridurre l’offerta circolante di LINK e a generare pressione d’acquisto da parte di investitori istituzionali.

Breakout tecnico confermato

Fonte: CoinMarketCap

Anche gli indicatori tecnici sono favorevoli per Chainlink, con l’asset che ha superato la resistenza di 21 dollari, attivando un classico pattern rialzista. I segnali positivi sono supportati da:

MACD al +0,539, il più forte dal novembre 2024

RSI-14 a 72,43, ancora non in zona di ipercomprato

Un obiettivo di Fibonacci a 26,49 dollari

Gli indicatori suggeriscono che LINK potrebbe continuare a crescere, con un possibile target tra 29 dollari e 32 dollari.

