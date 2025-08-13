Chainlink: +10% nelle ultime 24 ore. Cosa sta alimentando il rally?
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Chainlink (LINK) ha registrato un forte aumento nelle ultime 24 ore, circa il 10%, portando l’asset a superare i 23,50 dollari. Il rally è il risultato di una combinazione di vari fattori: l’adozione istituzionale, un breakout tecnico che segnala un forte momentum e la crescente connessione con l’ecosistema di Ethereum.
In questo articolo scopriremo i reali motivi dietro questo trend e cosa potrebbe significare per il futuro di Chainlink.
Adozione istituzionale in forte crescita
Uno dei principali fattori che stanno alimentando il rally di Chainlink è la crescente adozione istituzionale. La recente integrazione di Chainlink con istituzioni come Swift e ICE ha ampliato significativamente la sua portata.
La rete Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) di Chainlink ha registrato un’importante adozione, tra cui:
- Integrazione con Swift, che serve oltre 11.500 banche
- Collaborazione con l’Intercontinental Exchange (NYSE) per la gestione di feed di dati su valute e metalli preziosi
- Un programma pilota con Visa e Fidelity per lo scambio di CBDC-stablecoin
Inoltre, le balene hanno aumentato significativamente le loro posizioni in LINK, acquistando oltre 4,65 milioni di token nell’ultima settimana. Questi sviluppi stanno contribuendo a ridurre l’offerta circolante di LINK e a generare pressione d’acquisto da parte di investitori istituzionali.
Breakout tecnico confermato
Anche gli indicatori tecnici sono favorevoli per Chainlink, con l’asset che ha superato la resistenza di 21 dollari, attivando un classico pattern rialzista. I segnali positivi sono supportati da:
- MACD al +0,539, il più forte dal novembre 2024
- RSI-14 a 72,43, ancora non in zona di ipercomprato
- Un obiettivo di Fibonacci a 26,49 dollari
Gli indicatori suggeriscono che LINK potrebbe continuare a crescere, con un possibile target tra 29 dollari e 32 dollari.
Sfrutta la volatilità del mercato grazie a Best Wallet
Per monitorare l’andamento di LINK è fondamentale scegliere una piattaforma che ti permetta di operare con facilità e sicurezza. Best Wallet si presenta come una delle soluzioni più avanzate per i trader di criptovalute.
Grazie al supporto per oltre 500 criptovalute, tra cui LINK, questa soluzione offre strumenti di trading sofisticati, dati in tempo reale e una perfetta integrazione con i protocolli DeFi. Inoltre, le fees basse e le opzioni di staking fanno di Best Wallet una scelta ideale per gli investitori, permettendo di massimizzare i ritorni sulle proprie criptovalute.
Con il token BEST poi, che alimenta la piattaforma di Best Wallet, gli utenti possono usufruire di funzionalità esclusive all’interno dell’app. Attualmente in prevendita, rappresenta un’occasione per entrare in un ecosistema in rapida crescita, che ha già raccolto oltre 14,7 milioni di dollari.
