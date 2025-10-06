CELO: l’adozione nei mercati emergenti fa rinascere il token

CELO è tornato protagonista nel mercato delle criptovalute, registrando un rialzo superiore all’80% negli ultimi sette giorni, un risultato ben più marcato rispetto alla maggior parte degli altri token.

Questo rally fa parte di un movimento più ampio che vede CELO guadagnare terreno grazie a innovazioni tecnologiche e a un crescente interesse nei mercati emergenti.

Andiamo quindi a scoprire cosa rende Celo un progetto blockchain così innovativo e adatto all’ecosistema globale attuale.

Celo: un ecosistema blockchain mobile-first per l’adozione globale

Celo si presenta come un ecosistema blockchain costruito su misura per rendere le criptovalute accessibili tramite smartphone, in particolare nei mercati emergenti e tra gli utenti tradizionalmente esclusi dai servizi bancari.

A differenza di molte blockchain orientate agli investitori istituzionali o ai trader, Celo punta sull’adozione di massa, utilizzando i numeri di telefono come chiavi pubbliche per semplificare l’accesso alle transazioni in criptovaluta.

La piattaforma dispone di due token nativi:

CELO, un token proof-of-stake utilizzato per pagare le commissioni e partecipare alla governance del network Celo Dollar (cUSD), una stablecoin ancorata al dollaro per garantire una valuta stabile all’interno dell’ecosistema.

Celo supporta inoltre la creazione di applicazioni decentralizzate (DApps), offrendo un ambiente favorevole alla crescita di servizi finanziari innovativi.

Tra le sue innovazioni più rilevanti spicca il protocollo Nightfall, una soluzione Layer 3 basata su zero-knowledge, sviluppata assieme a EY, che consente transazioni private ma conformi alle normative, ideale per le aziende e i pagamenti transfrontalieri.

Vediamo quindi come queste caratteristiche si sono tradotte in un rally marcato e cosa guida questo slancio tecnico e fondamentale.

Rally di CELO: analisi dei fattori trainanti e andamento tecnico

Il recente rally di CELO è stato alimentato da una combinazione di fattori fondamentali e tecnici. Innanzitutto, il lancio del Nightfall Testnet il 1° ottobre ha catalizzato l’interesse degli investitori, rappresentando un passo avanti cruciale per l’adozione istituzionale, soprattutto nei pagamenti cross-border, mercato stimato in 180 trilioni di dollari.

Da un punto di vista della DeFi, il pool di liquidità sulla piattaforma Velodrome hanno offerto rendimenti annuali eccezionali, con percentuali che superano anche il 2.900% per alcune coppie di stablecoin, spingendo il volume di scambi giornaliero e l’attenzione degli investitori.

Tecnicamente, CELO ha superato livelli di resistenza chiave nei grafici, con indicatori come RSI e MACD che mostrano un forte momentum rialzista. L’indice di forza relativa (RSI) segnala condizioni di ipercomprato, suggerendo che a breve potrebbe verificarsi una fase di consolidamento, ma al momento lo slancio è chiaro.

