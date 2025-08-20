Cardano supera Dogecoin e TRON e conquista l’ottavo posto

Ottime notizie per chi ha scelto di investire in Cardano, un layer-1 storico che sembrava aver perso l’appeal iniziale ma che in questo ultimo anno ha guadagnato un +140% secondo i dati di CoinMarketCap. Il prezzo di ADA, nel momento in cui scriviamo è di 0,8572 dollari, in leggera flessione sul dato giornaliero.

Grazie al rinnovato interesse, Cardano ha scalato la classifica che tiene conto della capitalizzazione di mercato, superando due rivali storici come Dogecoin (DOGE) e TRON (TRX). Capitalizzazione che è salita a 33 miliardi di dollari, contro i 32 miliardi di Dogecoin e i quasi 33 miliardi di TRON.

Un risultato significativo che arriva in un momento di forte volatilità del mercato: basti pensare che la capitalizzazione complessiva delle criptovalute ha toccato i 4,17 trilioni di dollari il 14 agosto, quando Bitcoin ha sfiorato i 124.388 dollari, salvo poi correggere fino a 115.259 dollari con una perdita del 5,5%.

Analisi tecnica di ADA e previsioni di prezzo

Il grafico di Cardano mostra tre momenti chiave della price action di agosto:

Fase di accumulo (11–12 agosto)

ADA si muoveva in un range stretto tra $0,78 e $0,82, con bassa volatilità e un prinicpio di consolidamento. Questa fase di compressione ha anticipato il breakout successivo.

Breakout e rally fino a $1 (13–14 agosto)

Tra il 13 e il 14 agosto il token ha messo a segno un forte rialzo, rompendo le resistenze intermedie a $0,85 e $0,90 con volumi in crescita. Il massimo locale è stato poco sopra $1,02, livello psicologico che ha però scatenato vendite importanti.

Correzione e fase laterale (15–19 agosto)

Dopo il picco, ADA è entrato in una fase di correzione con supporto stabile intorno a $0,89–0,90. Questo livello ora rappresenta il livello chiave da difendere: se violato al ribasso, i prossimi supporti si trovano a $0,86 e $0,82.

Se ADA riuscirà a mantenere la zona dei $0,90, potrebbe tentare un nuovo attacco alla resistenza psicologica di $1, che resta il livello da superare per confermare il trend rialzista con solidità. In caso contrario, una discesa sotto gli $0,86 potrebbe dare spazio a correzioni più profonde.

Reazione della community e previsioni degli analisti

Il ritorno di ADA vicino alla soglia psicologica di 1 dollaro ha riacceso l’entusiasmo della community. Charles Hoskinson, fondatore di Cardano, ha celebrato il traguardo con una GIF ironica.

Diversi analisti hanno inoltre regalato previsioni rialziste: Javon Marks, ad esempio, ha individuato un target di breve termine a 1,20 dollari e un obiettivo più ambizioso a 2,91 dollari.

Altri esperti hanno notato la formazione di un “golden cross” sul grafico giornaliero di ADA, un segnale tecnico spesso associato a movimenti bullish. Alcune proiezioni più ottimistiche parlano di un possibile avvicinamento ai 3 dollari se la spinta rialzista dovesse continuare, che porterebbe Cardano direttamente nella lista delle criptovalute che esploderanno nel 2025.

Secondo le previsioni a breve termine, ADA potrebbe crescere del 27% entro il 18 settembre 2025, raggiungendo quota 1,19 dollari. Il sentiment resta ampiamente positivo, con l’indice Fear & Greed a 56 (Greed), 17 giorni in verde su 30 e una volatilità dell’8,5%.