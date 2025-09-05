Cardano in ripresa: il minimo più alto indica un nuovo trend rialzista

Il prezzo di Cardano sta formando un minimo crescente dopo il test del supporto, forse grazi a una pressione d'acquisto crescente.

Ultimamente il prezzo di Cardano ha messo a segno un rimbalzo dopo aver difeso con successo un livello chiave di supporto.

Sul grafico giornaliero appare ora un minimo più alto, spesso considerato dagli esperti come segnale di maggiore solidità del mercato.

Questo pattern lascia intendere che il prezzo di ADA potrebbe presto tornare a salire.

Il prezzo di Cardano disegna da giorni un minimo più alto

Dopo il test del supporto, ADA è rimbalzata e ha formato un nuovo minimo, superiore al precedente. Questo indica che i compratori sono più attivi e che la pressione dei venditori si è ridotta.

$ADA retest. Higher low on the 1D and buy signal flashed. 🔥🔥 pic.twitter.com/sglpInred4 — Crypto Seth (@seth_fin) September 4, 2025

Secondo l’analista @seth_fin, questo pattern rappresenta un chiaro segnale di acquisto.

L’esperto sostiene che questi livelli indicano che la domanda è molto forte, prova di un interesse reale da parte dei rialzisti e di una struttura di mercato più robusta per ADA.

Segnali incoraggianti per i possessori di ADA di lungo periodo

Per chi possiede ADA da tempo, la formazione di un minimo più alto ispira maggiore fiducia. Questo pattern riduce il rischio di nuovi ribassi improvvisi e suggerisce una maggiore stabilità del trend.

Se la tendenza dovesse continuare, il prezzo di Cardano potrebbe puntare ai prossimi livelli di resistenza. Superare queste resistenze può attirare nuovi acquirenti e aumentare la liquidità del mercato.

Andamento del prezzo di ADA rispetto alle altre altcoin

In questa fase di mercato, la forza di Bitcoin sta mettendo sotto pressione molte altcoin. Eppure, la struttura positiva del prezzo di Cardano si distingue tra la massa.

Mentre altri token crypto fanno fatica a mantenere il supporto, ADA resta solida. Cardano è una blockchain di livello 1 con un ecosistema vivace, una caratteristica che distingue ADA dai progetti meno solidi, spesso incentrati solo sulla speculazione.

Se il sentiment per il mercato dovesse continuare a migliorare, ADA potrebbe riuscire a offrire rendimenti più rapidamente rispetto a molte altre altcoin.

