Cardano (ADA): ecco quanto potrebbe valere a luglio secondo l'intelligenza artificiale

Cardano (ADA) continua la sua fase rialzista e ha raggiunto quota 0,81 dollari dopo un forte guadagno settimanale del 29%. Ora occupa la seconda posizione tra le crypto con la migliore performance nella top 10.

Questo rialzo ha portato la capitalizzazione di mercato di ADA da 22 miliardi di dollari, appena un mese fa, a oltre 29 miliardi oggi.

Analisi della previsione sul prezzo di Cardano

I rialzisti sono chiaramente al comando in questo momento.

L’indice Moving Average Convergence Divergence (MACD) sta salendo con buon slancio e il divario tra le medie mobili di breve e lungo termine si sta allargando, segnali che lasciano intendere una prosecuzione del trend.

Ci sono però alcuni segnali di cautela da tenere d’occhio. Il Relative Strength Index (RSI) di ADA ha appena toccato quota 78, entrando in zona di ipercomprato. Questo non è per forza un segnale negativo (indica forte interesse all’acquisto), ma questi livelli spesso portano almeno a una pausa, soprattutto se i volumi iniziano a calare.

Anche lo Stochastic Oscillator è in area di estensione, tra 91 e 97. Questi valori suggeriscono che ADA possa essere al momento sopravvalutata e, pur non essendoci ancora segnali ribassisti, aumenta il rischio di una fase di consolidamento.

È importante notare che ADA ora si scambia sopra sia la media mobile semplice a 50 giorni che quella a 200 giorni, attualmente rispettivamente a 0,7103 e 0,7474 dollari. Questo è un segnale positivo, soprattutto dopo mesi di trading sotto questi livelli.

Entrambe le medie mobili, però, sono ancora inclinate verso il basso, indicando che il trend di lungo periodo non si è ancora completamente invertito.

Un breakout solido sopra queste trend line, idealmente accompagnato da un incrocio rialzista nelle prossime settimane, rafforzerebbe la possibilità di un ulteriore movimento al rialzo.

La previsione di ChatGPT per ADA a fine luglio

Il modello AI punta a 0,83 dollari, una previsione ragionevole.

Tuttavia, ora che gli indicatori di momentum sono in zona calda e il trend di lungo periodo sta ancora recuperando, ADA potrebbe avere bisogno di una pausa prima di crescere ancora.

Se la pressione d’acquisto dovesse durare, il rally potrebbe comunque superare le aspettative.

