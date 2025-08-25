Cardano (ADA) cresce del 156% ma Hoskinson resta insoddisfatto

Nonostante il token ADA sia aumentato del 156%, il CEO di Cardano Charles Hoskinson ha espresso tutta la sua frustrazione in un video su X.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 25, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Quest’anno il prezzo del token ADA è aumentato già del 156%, registrando una performance superiore a quella di Bitcoin. Ma Charles Hoskinson, CEO di Cardano, ha espresso la sua frustrazione affermando che questo aumento non è ancora abbastanza.

Mentre sottolinea la sottovalutazione dei progressi tecnologici di Cardano, gli analisti vedono parallelismi con cicli precedenti che potrebbero indicare una nuova grande svolta.

Il CEO di Cardano è deluso nonostante l’aumento del 156% di ADA

Cardano ha registrato un aumento impressionante quest’anno, con il prezzo di ADA che è ora del 156% più alto, superando persino Bitcoin. Tuttavia, il CEO Charles Hoskinson ha espresso la sua frustrazione perché è convinto che il mercato non abbia ancora attribuito un valore sufficiente al progresso tecnologico e alla crescita dell’ecosistema.

🔥Hoskinson fires back at ADA critics:



“ADA is up 156% this year, outperforming BTC. But that's not good enough, is it?”



“From $0.25 to nearly $1, strong governance, major launches… yet, it has to be $3 or else it’s a scam.”💀 pic.twitter.com/vbIrf3APzX — Coin Bureau (@coinbureau) August 24, 2025

Mentre il token ADA si posiziona come una delle criptovalute più performanti del 2025, la sua valutazione rimane indietro rispetto agli sviluppi all’interno della rete. Cardano sta facendo progressi in termini di scalabilità, contratti intelligenti e applicazioni nel mondo reale, ma queste innovazioni non si riflettono ancora pienamente nel prezzo. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare.

Cardano getta le basi per un nuovo rialzo

Il famoso analista Dan Gambardello sostiene che Cardano sta attualmente mostrando un andamento dei prezzi molto simile al ciclo del 2021, mentre Ethereum continua a stabilire nuovi record.

In un video pubblicato su X, ha paragonato l’attuale distanza di Cardano dal suo massimo storico alla situazione in cui Ethereum ha battuto il suo record all’inizio del 2021. All’epoca, Ethereum ha raggiunto nuovi massimi nel gennaio 2021, mentre Cardano veniva scambiato a 0,38 dollari, circa il 240% al di sotto del picco di 1,398 dollari del 2018. Poco dopo, ADA è salito di ben il 751% raggiungendo il nuovo massimo storico di 3,10 dollari nel settembre 2021.

Gambardello ha sottolineato che la moneta si trova all’interno di un “broadening wedge”, con picchi più alti e minimi più alti. Secondo lui, questo modello potrebbe portare a un’accelerazione dei rialzi non appena Cardano supererà la resistenza, aprendo la strada a un nuovo test del massimo storico.

Nonostante il recente calo, ha sottolineato che ADA è già aumentato di oltre il 300% dai minimi del mercato ribassista, con un picco di quasi il 500%. Tuttavia, la crescita è più lenta rispetto a quella di Ethereum.

Cosa farà Cardano?

Nel frattempo, l’analista di criptovalute Alex Clay ha affermato in un’analisi separata che Cardano riflette l’andamento dei prezzi del ciclo 2019-2021 e si trova ora in una “fase di riaccumulo” che potrebbe precedere un breakout.

Secondo il grafico da lui condiviso, ADA si muove attualmente al di sotto della zona macro mediana di 1,00-1,20 dollari, con resistenza nella zona di offerta di 2-3 dollari, lo stesso livello che ha frenato il rally nel ciclo precedente.

Nel 2020, ADA è salito da meno di 0,10 dollari a quasi 3 dollari. Clay suggerisce che un percorso simile potrebbe ora portare la moneta oltre i 5 dollari, con un guadagno di oltre il 450% rispetto al prezzo attuale.

Secondo Clay, questo segue un piano in tre fasi: accumulo, riaccumulo e rally. Una volta che Cardano avrà superato la resistenza della zona centrale, questo scenario diventerà “molto realistico”.

Previsione del prezzo di Cardano – Fonte: Alex Clay/X

Anche Dan Gambardello aveva precedentemente previsto che ADA avrebbe incontrato resistenza intorno a 1,03 dollari, ma che un rimbalzo avrebbe potuto spingere il prezzo a 1,25 dollari e persino a 2 dollari. In uno scenario più rialzista, vede Cardano spingersi addirittura fino a 10,02 dollari.

In breve, in combinazione con le critiche di Hoskinson sul “limitato” aumento del 156%, diversi analisti vedono modelli simili a cicli di prezzo precedenti. Queste analogie storiche potrebbero indicare movimenti significativi per Cardano, che potrebbe diventare una delle migliori altcoin da comprare.