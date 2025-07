Caldera (ERA) sale del 110% dopo il primo giorni di quotazione su Binance

Il tanto atteso momento del lancio di Caldera è finalmente arrivato. L’airdrop è stato un grande successo e il token sta attirando molta attenzione grazie alla quotazione su Binance e al debutto già dal primo giorno su Coinbase.

Caldera è una piattaforma blockchain modulare, progettata in modo flessibile, che permette agli sviluppatori di creare e lanciare facilmente rollup personalizzati, integrando la tecnologia EigenDA – che assicura che i dati delle transazioni dei rollup siano disponibili e verificabili da chiunque – con un solo clic. Dalla sua introduzione, Caldera ha ottenuto un notevole successo, raggiungendo un valore totale bloccato (TVL) superiore a 1 miliardo di dollari.

Cosa fa Caldera Crypto?

Caldera si concentra sulla creazione di blockchain di livello 2 ad alta velocità e personalizzabili. Queste Caldera Chains sono progettate per offrire prestazioni elevate, gestendo centinaia di transazioni al secondo con tempi di conferma ultra-rapidi, il che le rende ideali per le applicazioni decentralizzate.

Dalla sua uscita, Caldera ha elaborato 550 milioni di transazioni, raggiunto 17 milioni di wallet unici e creato oltre 75 Caldera Chains. Ha inoltre raccolto più di 24 milioni di dollari in finanziamenti, con il supporto di nomi importanti come 1kx, Dragonfly Capital e Sequoia Capital.

Impennata e successo post-lancio — è il momento di shortare?

Fonte: Binance

Il token $ERA è stato lanciato a $0,80, con una capitalizzazione di mercato iniziale di 130 milioni di dollari e ha velocemente raddoppiato il proprio valore, superando gli $1,80 e raggiungendo un market cap di 270 milioni di dollari.

Sin dal primo giorno, le quotazioni su exchange importanti hanno portato un’enorme quantità di volume. Inoltre, grazie all’hype dell’airdrop e al forte entusiasmo della community, si è creato l’ambiente ideale per un’impennata del prezzo. Il token è stato listato su Binance, Coinbase, Bybit e Upbit (una piattaforma coreana), rendendolo facilmente accessibile a un vasto pubblico asiatico.

Nonostante questo alcuni investitori potrebbero considerare questa situazione come un’opportunità per andare short – scommettendo al ribasso – e non sarebbe una scelta irragionevole. Come accade spesso con i nuovi progetti, è probabile che ci sia un’elevata volatilità nei prezzi.

