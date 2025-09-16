Boundless (ZKC) crolla dopo il lancio su Binance Alpha: ecco perché
Il lancio di Boundless (ZKC) su Binance Alpha è stato accompagnato da grande attesa, grazie anche a un airdrop speciale riservato agli utenti.
Tuttavia, nelle 24 ore successive il prezzo del token ha subito un drastico calo intorno al 50%, scatenando preoccupazioni tra gli investitori.
Questo articolo analizza il debutto su Binance Alpha, le cause alla base del crollo e introduce un innovativo progetto da seguire.
Il lancio di Boundless (ZKC) su Binance Alpha: un debutto tra attese e promozioni
Il 15 settembre 2025 Binance Alpha ha ufficialmente lanciato Boundless (ZKC), un token basato sul protocollo zero-knowledge (ZK) che mira a portare scalabilità e internet-scale alle blockchain.
Per celebrare il lancio, Binance Alpha ha promosso un airdrop esclusivo in due fasi: gli utenti hanno potuto ottenere gratuitamente 90 token ZKC spendendo i propri Alpha Points accumulati nella piattaforma.
La prima fase, durata 18 ore, richiedeva almeno 206 punti Alpha mentre nella seconda fase, della durata di 6 ore, la soglia è scesa progressivamente a 190 punti. Questo meccanismo ha sollecitato molti utenti a partecipare attivamente, rafforzando la base iniziale di possessori del token.
Dopo l’airdrop, il token ha iniziato a essere negoziato in coppie con stablecoin e token principali, aumentando il traffico di scambi e l’interesse degli investitori. La tecnologia alla base di Boundless, focalizzata sull’efficienza e la privacy tramite zero-knowledge proofs, ha attirato l’attenzione come innovazione significativa nel mondo crypto.
Le cause del crollo: volatilità, inflazione e vendite post-listing
Nonostante l’interesse iniziale e il forte hype, Boundless ha vissuto un crollo del prezzo quasi del 50% nelle prime 24 ore dopo il listing, passando da un picco di circa 1,52 dollari a meno di 0,90 dollari.
Questo ribasso si spiega con diverse cause chiave.
- Il fenomeno del sell-off post-listing: molti beneficiari dell’airdrop e investitori hanno liquidato rapidamente le loro posizioni per realizzare profitti, esercitando una forte pressione di vendita.
- Il modello inflazionistico del token: prevede un incremento annuo del 7% nel primo anno senza un limite massimo di supply. Tale caratteristica ha generato timori tra gli investitori circa la diluizione del valore dei token nel medio-lungo termine.
- La volatilità estrema dettata da una crescita esplosiva del volume di scambi (oltre 5 milioni di percento in più in alcune ore) ha alimentato movimenti speculativi repentini, con un altissimo turnover che se da un lato facilita liquidità, dall’altro crea instabilità e cali rapidi di prezzo.
In sintesi, nonostante una proposta tecnologica valida, in questa fase il mercato sta pagando il prezzo delle dinamiche tipiche di un listing con alta speculazione e un’economia tokenica inflazionistica.
Bitcoin Hyper: la prevendita di un progetto innovativo da tenere d’occhio
Mentre Boundless attraversa questa fase di volatilità, gli investitori guardano con interesse Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto innovativo Layer 2 che mira a potenziare la rete Bitcoin.
Con l’integrazione di Lightning Network e smart contract basati su Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper offre funzionalità come staking, governance decentralizzata e un ecosistema in crescita.
La prevendita di Bitcoin Hyper ha già superato i 16 milioni di dollari, segnalando forte fiducia della community e delle “whale”. Grazie a queste caratteristiche, HYPER rappresenta una opportunità concreta e dinamica nel panorama crypto, a differenza dei movimenti più speculativi che stanno caratterizzando Boundless.
Per restare aggiornati sulle novità del progetto, si consiglia di seguire i canali social ufficiali su X e Telegram, dove vengono diffusi annunci e approfondimenti.
