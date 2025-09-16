BTC $116,836.29 1.15%
Previsione Prezzi

Boundless (ZKC) crolla dopo il lancio su Binance Alpha: ecco perché

criptovalute
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il lancio di Boundless (ZKC) su Binance Alpha è stato accompagnato da grande attesa, grazie anche a un airdrop speciale riservato agli utenti.

Tuttavia, nelle 24 ore successive il prezzo del token ha subito un drastico calo intorno al 50%, scatenando preoccupazioni tra gli investitori.

Questo articolo analizza il debutto su Binance Alpha, le cause alla base del crollo e introduce un innovativo progetto da seguire.

Il lancio di Boundless (ZKC) su Binance Alpha: un debutto tra attese e promozioni

Il 15 settembre 2025 Binance Alpha ha ufficialmente lanciato Boundless (ZKC), un token basato sul protocollo zero-knowledge (ZK) che mira a portare scalabilità e internet-scale alle blockchain.

Per celebrare il lancio, Binance Alpha ha promosso un airdrop esclusivo in due fasi: gli utenti hanno potuto ottenere gratuitamente 90 token ZKC spendendo i propri Alpha Points accumulati nella piattaforma.

La prima fase, durata 18 ore, richiedeva almeno 206 punti Alpha mentre nella seconda fase, della durata di 6 ore, la soglia è scesa progressivamente a 190 punti. Questo meccanismo ha sollecitato molti utenti a partecipare attivamente, rafforzando la base iniziale di possessori del token.

Dopo l’airdrop, il token ha iniziato a essere negoziato in coppie con stablecoin e token principali, aumentando il traffico di scambi e l’interesse degli investitori. La tecnologia alla base di Boundless, focalizzata sull’efficienza e la privacy tramite zero-knowledge proofs, ha attirato l’attenzione come innovazione significativa nel mondo crypto.

Le cause del crollo: volatilità, inflazione e vendite post-listing

Nonostante l’interesse iniziale e il forte hype, Boundless ha vissuto un crollo del prezzo quasi del 50% nelle prime 24 ore dopo il listing, passando da un picco di circa 1,52 dollari a meno di 0,90 dollari.

Questo ribasso si spiega con diverse cause chiave.

  • Il fenomeno del sell-off post-listing: molti beneficiari dell’airdrop e investitori hanno liquidato rapidamente le loro posizioni per realizzare profitti, esercitando una forte pressione di vendita.
  • Il modello inflazionistico del token: prevede un incremento annuo del 7% nel primo anno senza un limite massimo di supply. Tale caratteristica ha generato timori tra gli investitori circa la diluizione del valore dei token nel medio-lungo termine.
  • La volatilità estrema dettata da una crescita esplosiva del volume di scambi (oltre 5 milioni di percento in più in alcune ore) ha alimentato movimenti speculativi repentini, con un altissimo turnover che se da un lato facilita liquidità, dall’altro crea instabilità e cali rapidi di prezzo.

In sintesi, nonostante una proposta tecnologica valida, in questa fase il mercato sta pagando il prezzo delle dinamiche tipiche di un listing con alta speculazione e un’economia tokenica inflazionistica.

Bitcoin Hyper: la prevendita di un progetto innovativo da tenere d’occhio

Mentre Boundless attraversa questa fase di volatilità, gli investitori guardano con interesse Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto innovativo Layer 2 che mira a potenziare la rete Bitcoin.

Con l’integrazione di Lightning Network e smart contract basati su Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper offre funzionalità come staking, governance decentralizzata e un ecosistema in crescita.

La prevendita di Bitcoin Hyper ha già superato i 16 milioni di dollari, segnalando forte fiducia della community e delle “whale”. Grazie a queste caratteristiche, HYPER rappresenta una opportunità concreta e dinamica nel panorama crypto, a differenza dei movimenti più speculativi che stanno caratterizzando Boundless.

Per restare aggiornati sulle novità del progetto, si consiglia di seguire i canali social ufficiali su X e Telegram, dove vengono diffusi annunci e approfondimenti.

Logo

Lucio Prosperi
