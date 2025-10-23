Boom XRP: Chris Larsen realizza $764 milioni grazie all’intesa con Evernorth

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il presidente esecutivo di Ripple, Chris Larsen, ha accumulato milioni di dollari in profitti realizzati dai prelievi di XRP dal 2018 a oggi, con una crescita significativa nel corso di quest’anno. All’inizio di questa settimana, per esempio, ha trasferito altri 50 milioni di XRP da uno dei suoi wallet per investire nell’accumulo e nella gestione di XRP tramite la società Evernorth.

Il profitto di Chris Larsen raggiunge i 764 milioni di dollari

Secondo i dati on-chain condivisi dall’analista Maartunn il 23 ottobre, il cofondatore di Ripple Chris Larsen ha realizzato 764.209.610 dollari di profitto dal 2018. “Sì, l’ultima vendita è legata a EvernorthXRP, ma non si tratta di un evento isolato”, ha aggiunto l’analista.

I dati on-chain di CryptoQuant mostrano come i profitti realizzati in XRP da Larsen siano aumentati notevolmente nel 2025, passando da meno di 200 milioni a oltre 750 milioni di dollari. La comunità crypto ha notato massicci deflussi dai wallet collegati a Larsen, in concomitanza con il rialzo del prezzo di XRP, la conclusione della causa SEC vs. Ripple e gli annunci relativi a Evernorth.

Profitto realizzato in XRP di Chris Larsen, presidente di Ripple. Fonte: Maartunn

L’analista ha evidenziato come Chris Larsen abbia ripetutamente liquidato XRP vicino ai massimi locali, il che ha spinto le balene a vendere parte dei loro XRP, nonostante gli obiettivi di prezzo rialzisti indicati dagli analisti tecnici, pari a 5 e persino 10 dollari.

All’inizio di questa settimana, Larsen ha calmato il panico nella comunità crypto confermando che il trasferimento di 50 milioni di XRP dal suo wallet era legato a un investimento legato a Evernorth, il che ha evitato ulteriori vendite da parte di whale e investitori.

Qualche giorno fa Evernorth ha annunciato l’intenzione di raccogliere 1 miliardo di dollari, inclusi 200 milioni da SBI, oltre a ulteriori investimenti da parte di Ripple, Rippleworks, Pantera Capital, Kraken e GSR.

Congrats @ashgoblue and the @evernorthxrp team on today’s launch! Evernorth fills the missing link today in XRP capital markets, and XRP usage in DeFi products. I’m proud to invest 50M XRP in the firm (you may see some wallet movement on this). https://t.co/AAbkO6WlZe — Chris Larsen (@chrislarsensf) October 20, 2025

Prezzo di Ripple si mantiene sopra i $2,30

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di XRP è sceso di oltre 1,50%, mantenendosi comunque sopra i 2,30 dollari. Il minimo e il massimo delle 24 ore sono stati rispettivamente 2,34$ e 2,44$. Inoltre, il volume di scambi è diminuito del 12% nell’ultimo giorno, segnalando un calo dell’interesse tra i trader.

Sul grafico giornaliero, il prezzo si trova sotto le medie mobili 50-SMA, 100-SMA e 200-SMA al momento della scrittura. L’Indice di Forza Relativa (RSI) si mantiene vicino a 40. L’analista Ali Martinez ha previsto 2 dollari come prossimo livello chiave nel caso in cui i prezzi continuino a scendere e non riescano a riconquistare la media mobile a 200 giorni (200-DMA) a 2,59$. Prevede inoltre che le prese di profitto su XRP continueranno per un periodo prolungato.

$XRP continues to slide. Next key target sits at $2. pic.twitter.com/k0pI8GrEp6 — Ali (@ali_charts) October 22, 2025

I dati di CoinGlass hanno mostrato un leggero aumento degli acquisti nel mercato dei derivati nelle ultime ore. Al momento della scrittura, il totale dell’open interest dei futures su XRP è calato dell’1,76%, attestandosi a 3,71 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Tuttavia, l’open interest dei futures su Ripple su CME e Binance è aumentato rispettivamente di oltre 1% e 0,5% nelle ultime 4 ore, segnalando un acquisto cauto tra i trader di derivati.