BTC $109,513.74 1.39%
ETH $3,882.68 0.99%
SOL $189.22 1.59%
SHIB $0.000010 0.72%
BNB $1,097.81 2.73%
DOGE $0.19 1.47%
XRP $2.40 -0.09%
PEPE $0.0000068 0.07%
Cryptonews Blockchain News

Boom XRP: Chris Larsen realizza $764 milioni grazie all’intesa con Evernorth

Mercato ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine di un uomo seduto e con i piedi sopra la scrivania e una mazzetta di soldi in mano

Il presidente esecutivo di Ripple, Chris Larsen, ha accumulato milioni di dollari in profitti realizzati dai prelievi di XRP dal 2018 a oggi, con una crescita significativa nel corso di quest’anno. All’inizio di questa settimana, per esempio, ha trasferito altri 50 milioni di XRP da uno dei suoi wallet per investire nell’accumulo e nella gestione di XRP tramite la società Evernorth.

Il profitto di Chris Larsen raggiunge i 764 milioni di dollari

Secondo i dati on-chain condivisi dall’analista Maartunn il 23 ottobre, il cofondatore di Ripple Chris Larsen ha realizzato 764.209.610 dollari di profitto dal 2018. “Sì, l’ultima vendita è legata a EvernorthXRP, ma non si tratta di un evento isolato”, ha aggiunto l’analista.

I dati on-chain di CryptoQuant mostrano come i profitti realizzati in XRP da Larsen siano aumentati notevolmente nel 2025, passando da meno di 200 milioni a oltre 750 milioni di dollari. La comunità crypto ha notato massicci deflussi dai wallet collegati a Larsen, in concomitanza con il rialzo del prezzo di XRP, la conclusione della causa SEC vs. Ripple e gli annunci relativi a Evernorth.

Profitto realizzato in XRP dal presidente di Ripple
Profitto realizzato in XRP di Chris Larsen, presidente di Ripple. Fonte: Maartunn

L’analista ha evidenziato come Chris Larsen abbia ripetutamente liquidato XRP vicino ai massimi locali, il che ha spinto le balene a vendere parte dei loro XRP, nonostante gli obiettivi di prezzo rialzisti indicati dagli analisti tecnici, pari a 5 e persino 10 dollari.

All’inizio di questa settimana, Larsen ha calmato il panico nella comunità crypto confermando che il trasferimento di 50 milioni di XRP dal suo wallet era legato a un investimento legato a Evernorth, il che ha evitato ulteriori vendite da parte di whale e investitori.

Qualche giorno fa Evernorth ha annunciato l’intenzione di raccogliere 1 miliardo di dollari, inclusi 200 milioni da SBI, oltre a ulteriori investimenti da parte di Ripple, Rippleworks, Pantera Capital, Kraken e GSR.

Prezzo di Ripple si mantiene sopra i $2,30

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di XRP è sceso di oltre 1,50%, mantenendosi comunque sopra i 2,30 dollari. Il minimo e il massimo delle 24 ore sono stati rispettivamente 2,34$ e 2,44$. Inoltre, il volume di scambi è diminuito del 12% nell’ultimo giorno, segnalando un calo dell’interesse tra i trader.

Sul grafico giornaliero, il prezzo si trova sotto le medie mobili 50-SMA, 100-SMA e 200-SMA al momento della scrittura. L’Indice di Forza Relativa (RSI) si mantiene vicino a 40. L’analista Ali Martinez ha previsto 2 dollari come prossimo livello chiave nel caso in cui i prezzi continuino a scendere e non riescano a riconquistare la media mobile a 200 giorni (200-DMA) a 2,59$. Prevede inoltre che le prese di profitto su XRP continueranno per un periodo prolungato.

I dati di CoinGlass hanno mostrato un leggero aumento degli acquisti nel mercato dei derivati nelle ultime ore. Al momento della scrittura, il totale dell’open interest dei futures su XRP è calato dell’1,76%, attestandosi a 3,71 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Tuttavia, l’open interest dei futures su Ripple su CME e Binance è aumentato rispettivamente di oltre 1% e 0,5% nelle ultime 4 ore, segnalando un acquisto cauto tra i trader di derivati.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,888,777,023,959
0.72

Altri articoli in evidenza

Altcoin News
L’AI ha rubato il lavoro a 1.000 professionisti delle crypto ma salgono le assunzioni
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-10-23 11:12:51
Blockchain News
Dietro l’utilità delle crypto si nascondono vecchi schemi
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-10-23 10:00:21
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo