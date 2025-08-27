BONK è sotto pressione ma le balene puntano al rialzo

Cosa possiamo imparare da un'analisi tecnica approfondita sull'andamento del prezzo di BONK e di quanto potrebbe crescere il prezzo?

Ultimo aggiornamento: Agosto 27, 2025

Il settore delle meme coin è notoriamente volatile e lo dimostra ampiamente il token BONK che, nonostante si possa definire alquanto malconcio, continua a esercitare una forte influenza sulla comunità crypto grazie al suo ecosistema basato su Solana e alla sua vasta community che ne alimenta l’hype.

Nel mese di agosto 2025, il prezzo di BONK continua a fluttuare e a lottare contro il dominio di Ethereum. Nondimeno, le balene continuano ad accumulare BONK, al punto che negli ultimi sette giorni è emerso come una delle meme coin più forti su tutte le blockchain, con un volume di 120 milioni di dollari!

Analisi e previsioni del prezzo di BONK per settembre 2025

Il primo grafico che abbiamo esaminato è quello relativo al periodo di tempo di 1 settimana. In questo lasso di tempo il prezzo di BONK è rimasto compreso nella fascia tra 0,0092 dollari e 0,048 dollari, in cui si trova fin dal pumping del 2023. A prima vista potrebbe sembrare un intervallo troppo ampio, ma è bene ricordare che stiamo esaminando il grafico di una meme coin.

Fonte: TradingView

Questo indica anche che un breakout sarà volatile e, se al rialzo, dovrebbe aumentare il prezzo di almeno 2-3 volte rispetto al limite superiore dell’HTF.

In questo caso, un altro indicatore importante è la media mobile. Al momento il prezzo sta rimbalzando sulla MA100. L’RSI non è in zona di ipercomprato, il che lascia spazio a un altro rialzo. Tuttavia, ciò che conta davvero alla fine è la direzione che prenderà il breakout, al rialzo o al ribasso, quello sarà il fattore decisivo.

Fonte: TradingView

Ingrandendo il grafico, sul timeframe a 1 giorno, la nuova struttura di mercato di BONK diventa abbastanza visibile, con la possibilità che si formi il secondo Higher Low su base giornaliera.

Un ottimo segnale è l’aumento del volume quando il prezzo di BONK sale e la sua diminuzione quando scende. Questo dimostra che l’interesse degli acquirenti è più forte.

Un altro tassello fondamentale del puzzle è il recente recupero della media mobile a 200 giorni (MA200) e, idealmente, il prezzo rimane al di sopra di essa. E come ultimo segnale rialzista, l’indicatore RSI si trova ora nella parte inferiore, lasciando spazio a un nuovo rialzo.

Breakout del prezzo BONK a settembre? Conclusioni e prossimo movimento previsto

L’ultimo grafico di oggi è sul timeframe a 4 ore. Qui, il prezzo di BONK è al di sotto di tutte le medie mobili e sta ritestando il lato inferiore della media mobile a 50 giorni (MA50). Questo è il timeframe da tenere d’occhio se si sta cercando un ingresso.

Fonte: TradingView

Prima di entrare in una posizione lunga è consigliabile attendere un breakout della struttura di mercato, seguito da un minimo più alto. L’indicatore RSI sembra aver toccato il fondo, il che potrebbe allinearsi con tale movimento. Una riconquista delle medie mobili dovrebbe riportare il prezzo verso il livello di 0,04 dollari.

