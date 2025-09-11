BNB raggiunge il nuovo massimo storico a 907 dollari dopo un aumento annuo del 191%

BNB raggiunge un nuovo massimo storico di 907 dollari, con un aumento del 191% dal 2024. Gli analisti prevedono un valore superiore a 1.000 dollari, con 152 milioni di dollari di posizioni corte esposte a liquidazione.

Binance Coin (BNB) ha stabilito un nuovo massimo storico a 907 dollari, superando il precedente picco vicino ai 900 dollari. A innescare l’aumento sarebbe stato l’annuncio che Binance e Franklin Templeton collaboreranno su prodotti di asset digitali per i mercati globali.

Al momento della pubblicazione, BNB era scambiato a 898 dollari, con un volume di scambi giornaliero superiore a 2,7 miliardi di dollari. Il token ha guadagnato l’1% nelle ultime 24 ore e il 6% nell’ultima settimana.

Dopo aver sottolineato la forte performance di BNB, che nel corso di quest’anno ha registrato un aumento del 29% e del 191% dal 2024, l’analista di criptovalute Cipher X ha commentato:

“BNB supera il nuovo massimo storico… L’obiettivo rimane lo stesso → 1.000 dollari e oltre”.

Grafico del prezzo di BNB – Fonte: Cipher X su X

È interessante notare che il superamento degli 880 dollari conferma il breakout di BNB e cancella un livello di resistenza chiave. Il grafico di Cipher X mostra un obiettivo vicino ai 1.050 dollari, basato sul movimento misurato dall’ultimo intervallo di consolidamento. L’area degli 880 dollari funge ora da supporto se testata.

Le negoziazioni precedenti hanno anche assorbito la liquidità vicino ai 400 dollari, che era stata una zona di forte vendita. Dopo mesi di andamento laterale, l’asset ha registrato un rialzo, rispecchiando i cicli passati in cui i consolidamenti prolungati hanno preceduto forti rialzi.

Secondo Cipher X, mantenere un prezzo superiore agli 880 dollari conferma il percorso verso i 1.000-1.050 dollari, mentre rialzi più forti potrebbero portare BNB a nuovi intervalli oltre tale soglia.

Obiettivi pluriennali

L’analista Crypto Patel ha delineato una visione a più lungo termine, suggerendo che il breakout potrebbe essere l’inizio di un ciclo più ampio. Il suo grafico segna un breakout da una linea di resistenza discendente che si è formata dopo il picco del 2021. Tale struttura ha resistito per tre anni prima di rompersi nel 2024.

Patel ha delineato diversi obiettivi a lungo termine: 1.217, 2.058, 3.015, 4.280 e 5.455 dollari, osservando che:

“BNB ha appena raggiunto un nuovo massimo storico a 907 dollari. Ma indovinate un po’… è ancora lontano del 500% dal mio obiettivo. Il grande movimento è solo all’inizio”.

Nel grafico di Crypto Patel si può osservare che il canale a lungo termine di BNB, che risale al 2018, continua a sostenere l’andamento dei prezzi, a condizione che il token si mantenga al di sopra dei 600-700 dollari.

Rischio di liquidazione short vicino ai 1.000 dollari

I dati di Coinglass mostrano una grande esposizione short tra i 900 e i 1.000 dollari. L’analista Nehal ha avvertito:

“ALLARME LIQUIDAZIONE: 152 MILIONI DI DOLLARI IN POSIZIONI CORTE SARANNO DISTRUTTI SE BNB RAGGIUNGE I 1.000 DOLLARI”

La mappa delle liquidazioni pubblicata da Nehal su X rivela che se BNB superasse i 1.000 dollari, più di 152 milioni di dollari in posizioni corte potrebbero chiudersi. Questa configurazione aumenta il potenziale di uno short squeeze in cui le liquidazioni aggiungono pressione all’acquisto e accelerano i guadagni di prezzo.

Sono visibili anche liquidazioni lunghe, sebbene di entità molto inferiore rispetto all’esposizione corta. Con la maggior parte del rischio concentrato sulle posizioni corte, il livello di 1.000 dollari è diventato un punto chiave per i trader che monitorano il prossimo movimento di BNB.