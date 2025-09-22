Bless (BLESS) debutta su Binance Alpha con un airdrop esclusivo

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il lancio di Bless (BLESS) su Binance Alpha rappresenta un’importante novità per gli appassionati di criptovalute, con un airdrop esclusivo dedicato agli utenti eleggibili e l’apertura del trading Futures.

In questo articolo analizzeremo le caratteristiche del progetto Bless, come partecipare all’airdrop e le opportunità offerte dalla piattaforma Binance Alpha.

Bless (BLESS): il progetto che trasforma la capacità di calcolo decentralizzata

Bless è un’infrastruttura decentralizzata che consente di trasformare la potenza di calcolo inutilizzata di dispositivi di uso quotidiano in risorse condivise e accessibili. Basato sulla tecnologia DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network), Bless utilizza sandbox WASM per garantire la sicurezza delle attività e integra la blockchain per la trasparenza delle transazioni.

Il sistema dinamico di allocazione dei carichi di lavoro assicura stabilità e efficienza, ridistribuendo rapidamente le task in caso di interruzioni. Rispetto ai tradizionali cloud provider, Bless offre un modello innovativo e comunitario che sfrutta risorse globali inutilizzate, abbattendo i costi e promuovendo l’accesso a servizi di calcolo su larga scala a costi ridotti.

Airdrop esclusivo e opportunità su Binance Alpha

Il token Bless (BLESS) sarà disponibile per il trading su Binance Alpha a partire dal 23 settembre 2025 alle 09:00 UTC, accompagnato da un airdrop esclusivo dedicato agli utenti che possiedono Alpha Points. Chi vuole partecipare potrà richiedere i token sulla pagina eventi di Binance Alpha durante le 24 ore dell’airdrop, dalle 09:00 del 23 settembre alle 09:00 del 24 settembre.

Per partecipare all’airdrop, gli utenti dovranno spendere 15 Alpha Points per effettuare la richiesta, che verranno detratti poi dal conto al momento della partecipazione. Se il pool di ricompense non verrà distribuito interamente entro il tempo previsto, la soglia di Alpha Points per la richiesta si abbasserà automaticamente di 15 punti ogni ora, fino a un minimo di 70.

In aggiunta, sempre il 23 settembre alle ore 09:30 UTC aprirà il trading sui Futures con il contratto BLESSUSDT, che prevede una leva massima fino a 50x, supporto multi-asset e un tasso di funding limitato tra +2.00% e -2.00%. Per le prime 24 ore, il contratto usufruirà di una promozione speciale sulle commissioni e sarà disponibile anche il copy trading, rendendo l’ingresso nel mercato ancora più accessibile anche ai trader meno esperti.

Grazie alla costante espansione del settore crypto, nuove opportunità emergono in parallelo a progetti innovativi come Bless. Tra queste, Snorter Token si distingue per la sua integrazione tecnologica e un approccio unico al trading tramite Telegram, offrendo un’importante occasione per gli investitori. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Snorter Token: la meme coin veloce e smart che vola in prevendita

Snorter Token (SNORT) è la nuova meme coin basata su Solana che unisce velocità, commissioni basse e un bot di trading innovativo integrato con Telegram. La sua prevendita ha superato i 4 milioni di dollari, dimostrando il forte interesse della community crypto.

Il progetto si distingue per l’infrastruttura rapida di Solana e per la funzionalità avanzata di Snorter Bot, che permette agli utenti di eseguire sniping, copy trading e gestire il proprio portafoglio direttamente in chat.

Uno dei principali vantaggi per i possessori di SNORT è la riduzione delle commissioni di trading, che scendono dallo 1,5% allo 0,85%, con risparmi significativi rispetto ad altre piattaforme. Inoltre, il bot integra misure di sicurezza avanzate per proteggere gli utenti da attacchi front-running o sandwich, grazie a una rete RPC dedicata.

Per comprare Snorter Token (SNORT) in prevendita:

Crea un wallet compatibile con Solana o Ethereum (ad esempio Best Wallet o MetaMask).

Acquista criptovalute come SOL, ETH, USDT o USDC da exchange affidabili o tramite wallet con onramp integrato.

Collega il wallet al sito ufficiale della prevendita tramite link sicuri.

Seleziona la quantità di SNORT da acquistare e conferma la transazione nel wallet.

Attendi la fine della prevendita per poter riscattare i token acquistati.

Opzionale: metti in staking i token per ottenere ricompense periodiche.

Questa innovativa meme coin rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un mix di velocità, sicurezza e strumenti intelligenti per il trading nel mondo crypto. Per non perderti nemmeno un aggiornamento sul progetto, segui le sue pagine social: X e Telegram.