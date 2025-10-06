Bitwise presenta la richiesta per un ETF spot su Aptos

Il CEO di Bitwise, Hunter Horsley, ha annunciato la notizia su X e, poche ore dopo, APT ha registrato un forte aumento.

Il gestore di asset crypto Bitwise ha presentato alla SEC americana un modulo S-1 per formalizzare la domanda per un ETF spot su Aptos (APT). Il deposito arriva dopo la registrazione del proprio trust nello Stato del Delaware, passo necessario per avviare il processo di approvazione.

Il modulo S-1 (necessario anche con i nuovi standard di quotazione, che hanno eliminato la procedura 19(b)) rappresenta il primo passo ufficiale dell’iter regolamentare.

L’ente borsistico americano lo utilizzerà per valutare la struttura, gli obiettivi e il funzionamento di un nuovo fondo, garantendo trasparenza e conformità normativa, oltre che valutare i rischi di mercato e la tutela degli investitori prima di prendere una decisione.

Earlier in March, @BitwiseInvest began the regulatory process for a potential Aptos ETF, the 1st offering of an Aptos-linked ETF in the U.S.



Since then, Aptos Labs' @AveryChing appeared in front of Congress, & @worldlibertyfi announced USD1 is coming to Aptos.



Let that sink in. https://t.co/JxQ92YGXMq — Aptos (@Aptos) October 4, 2025

Aptos vola dopo la notizia

A riferire la notizia della presentazione del modulo S-1 è stato il CEO di Bitwise, Hunter Horsley, tramite un post su X. Ha spiegato che la blockchain Layer 1 di Aptos è quella tra i nuovi progetti che sta crescendo più rapidamente ed è “entusiasta dello slancio dell’ecosistema”.

Per lui, si sta differenziando tra i L1 per la velocità e costi bassi, che lo rendono più interessante tra le istituzioni.

Horsley poi precisato di non poter rilasciare ulteriori commenti sul fondo spot durante il periodo di revisione.

Bitwise @BitwiseInvest has an S-1 filing in for an Aptos ETF —



Can’t say more during quiet period.



But fired up about the momentum in the Aptos ecosystem. https://t.co/BSl2loKqq3 — Hunter Horsley (@HHorsley) October 4, 2025

Poche ore dopo la notizia, Aptos ha registrato un forte aumento. L’asset è passato da 4,63 dollari a toccare un picco intraday di 5,65 dollari. Anche i volumi di trading hanno superato i 3,98 miliardi di dollari, toccando il livello degli ultimi tre mesi.

Stamattina il token è tornato a tingersi di rosso. Al momento sta scambiando al livello di 5,35 dollari, con un ribasso del 4% nelle ultime 24 ore, a causa delle prese di profitto.

Fonte: CoinMarketCap

L’ETF potrebbe debuttare sul mercato a breve

Ricordiamo che il CEO di Aptos Labs, Avery Ching, fa parte della sottocommissione del Comitato consultivo sui mercati globali degli asset digitali (GMAC) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’ente statunitense che regola i mercati dei derivati e delle commodity.

L’agenzia ha spiegato che Ching lavorerà insieme ad altri esperti del settore crypto e finanziario per contribuire a delineare le normative sugli asset digitali.

Secondo diversi analisti, la sua presenza nel comitato potrebbe facilitare il dialogo con i regolatori e accelerare il possibile debutto di un ETF Aptos. Il lancio potrebbe avvenire entro fine anno, dato che Bitwise ha già un prodotto simile quotato in Svizzera, sul SIX Swiss Exchange.

Intanto, sta crescendo l’interesse istituzionale per Aptos. A novembre 2024, BlackRock, più grande gestore patrimoniale al mondo, ha scelto di integrare l’asset nel suo fondo tokenizzato da 2 miliardi di dollari, il BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), gestito in collaborazione con Securitize.

Il CEO di Securitize, Carlos Domingo, ha spiegato che l’obiettivo è rendere il fondo più accessibile e sfruttare i vantaggi della tecnologia blockchain per migliorare l’efficienza dei mercati.

Aptos supera Solana e Sui Network

A livello tecnico, Aptos (sviluppato da ex dipendenti di Facebook) ha superato Solana in velocità, registrando a maggio oltre 115 milioni di transazioni in un solo giorno, un record assoluto tra le blockchain Layer-1.

L’impennata ha battuto tutti i record precedenti, superando anche quello di Sui Network, pari a oltre 65 milioni di transazioni, con un margine impressionante superiore al 50%.

Anche l’attività sulle stablecoin è in forte crescita: l’uso di USDT su Aptos ha superato i 30 miliardi di dollari di volume, posizionando la chain al quarto posto tra le blockchain per circolazione di stablecoin, con circa 830 milioni di dollari in USDT attivi. Il dominio di Aptos si estende anche ad altre stablecoin come USDC e USDe.







