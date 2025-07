Bittensor (TAO) in corsa verso i 700$: il colosso TAOX spinge sull’acceleratore

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 18, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute si trova nuovamente in fermento dopo un’importante decisione strategica che potrebbe riscrivere il futuro del settore.

Questo investimento ha portato nuova attenzione verso TAO, considerata una delle criptovalute infrastrutturali emergenti con maggiore potenziale. Con una capitalizzazione ancora contenuta, Bittensor si posiziona come una delle scommesse più interessanti.

TAOX investe 10 milioni di dollari in TAO e cambia le regole del gioco

Il mercato cripto è scosso da una manovra che ha attirato l’attenzione degli investitori istituzionali: TAO Synergies, azienda quotata in borsa con ticker TAOX, ha effettuato un acquisto da 10 milioni di dollari in Bittensor (TAO). Con questa operazione, la società ha ottenuto 29.899 token a un prezzo medio di 334 dollari, diventando il principale detentore pubblico della criptovaluta.

Il titolo TAOX ha reagito con forza, registrando un +120% in un solo mese e passando da 4 a oltre 9 dollari. La dinamica riflette l’interesse crescente per le criptovalute legate all’intelligenza artificiale decentralizzata, in netta contrapposizione ai sistemi centralizzati gestiti da big tech.

Gli investitori vedono nell’operazione non solo una mossa di speculazione, ma una vera e propria scommessa sul futuro dell’AI on-chain.

Analisi tecnica e segnali rialzisti: TAO mira ai 700 dollari

Il grafico di Bittensor evidenzia segnali tecnici favorevoli. Dopo una fase di consolidamento iniziale, il prezzo ha mostrato una forte accelerazione a partire dal 10 del mese, passando da circa 300 a circa 385 dollari, per poi stabilizzarsi intorno ai 360.

Grafico 30 giorni Bittensor – Fonte: CoinMarketCap

Attualmente, il valore oscilla intorno ai 360 USDT, indicando una pausa fisiologica dopo la corsa recente. Il supporto chiave si trova nell’area tra 410 e 415 dollari. Il superamento di questo livello potrebbe aprire la strada verso un nuovo rally.

Gli analisti tecnici suggeriscono che, una volta superata la resistenza immediata, il token ha ampio margine per raggiungere la soglia dei 700 dollari. TAO si distingue per la sua natura infrastrutturale e la scarsità relativa dell’offerta in circolazione, fattori che possono accentuare i movimenti rialzisti. Il sentiment positivo viene rafforzato dall’ingresso di capitali istituzionali, che offre maggiore stabilità e visibilità al progetto.

La bassa capitalizzazione di TAO rispetto ad altri progetti simili rappresenta un’opportunità interessante per gli early adopter. In un contesto di adozione crescente dell’AI decentralizzata, il posizionamento di Bittensor si rivela strategico. Le aspettative di crescita sono alimentate anche dalle sinergie con progetti esterni e dalle prospettive di utilizzo in ambito machine learning distribuito.

Snorter, il bot di trading che si nasconde dietro una meme coin

Mentre i riflettori sono puntati su TAO, un altro protagonista sta attirando l’attenzione del mercato: Snorter Token, attualmente disponibile al prezzo di $0,0935.

Apparentemente una semplice meme coin, in realtà si tratta di un bot di trading sviluppato su Telegram con funzionalità come sniping automatizzato, copy trading, ordini limit e stop loss dinamici. La sua prevendita ha già superato 1,8 milioni di dollari in poche settimane e i video e i post sui social che riguardano il progetto stanno spopolando, confermando l’entusiasmo degli investitori.

Snorter è progettato per operare con estrema velocità, riducendo i tempi morti degli swap e integrando funzioni di protezione avanzate come il MEV blocking e il controllo honeypot. Il bot applica una commissione dello 0,85%, inferiore a quella di molti concorrenti, e il suo token nativo, inoltre, offre un APY da staking del 197%. Questi elementi rendono Snorter un’opzione particolarmente attraente in questa fase di mercato.