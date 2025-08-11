Bitcoin verso i 200.000$: il modello tecnico entusiasma gli investitori
Il grafico di SuperBitcoinBro, pubblicato su TradingView, mostra come BTC, che si trova oggi sopra i 120.000 dollari, conti su un’area di supporto ben definita attorno ai 95.000 dollari.
La struttura del grafico suggerisce un target superiore ai 200.000 dollari, che con la proiezione completa può estendersi verso i 280.000 dollari.
Cosa indica la proiezione del grafico mensile di Bitcoin?
Negli ultimi anni il grafico dei prezzi di Bitcoin si è sviluppato in due grandi fasi: prima un consolidamento durato circa due anni e mezzo, poi un’esplosione che ha cambiato la struttura di mercato.
Dopo si è affermato un nuovo trend, esteso per circa quattro anni, assimilabile a una continuazione in stile “testa e spalle”.
Sono identificabili spalla sinistra, testa e spalla destra, collegate dalla cosiddetta “neckline”. Nell’analisi tecnica, una chiusura mensile sopra la neckline viene spesso interpretata come conferma della prosecuzione del trend.
Tra spalle e testa si osservano minimi crescenti e ripetuti retest della resistenza. Una rottura decisa della neckline tende a essere fortemente rialzista.
Per stimare il target di una configurazione del genere, si misura l’altezza verticale del pattern e la si proietta al di sopra della neckline. In questo caso, il risultato è una fascia sopra i 200.000 dollari che, nello scenario più esteso, arriva verso i 280.000 dollari.
Trend che si delinea dal 2018
La trendline di lungo periodo ha attraversato più fasi di consolidamento e breakout dal 2018. La precedente fase, dopo circa due anni e mezzo di movimento laterale, ha fatto da trampolino a un mercato rialzista.
Nell’attuale struttura di circa quattro anni, ricompaiono minimi via via più alti e nuovi test controllati delle resistenze.
Questi retest spesso trasformano i vecchi massimi in nuovi livelli di supporto. Il pattern è ben visibile su base mensile e si riflette nel modo in cui le candele tornano sulle stesse aree senza intaccare la struttura del trend.
Il quadro complessivo resta costruttivo per il prezzo di Bitcoin. Un’altra crypto interessante che potrebbe beneficiare di un contesto rialzista è Bitcoin Hyper.
Innovativo Layer 2 per Bitcoin: scopri Bitcoin Hyper
Bitcoin Hyper ($HYPER) è una soluzione Layer 2 di nuova generazione che supera i limiti della blockchain base di Bitcoin. Collegandoti direttamente alla rete Bitcoin, puoi usare i tuoi BTC all’interno dell’ecosistema Hyper e accedere a meme coin, progetti DeFi, asset del mondo reale (RWA), NFT e altro.
Le transazioni risultano molto rapide e con costi contenuti rispetto alla blockchain di Bitcoin.
Il token $HYPER alimenta la rete e offre agli utenti diritti di voto sulle decisioni chiave dell’ecosistema.
Durante l’attuale prevendita di crypto, $HYPER è proposto a un prezzo d’ingresso fisso e competitivo e prevede interessanti ricompense per lo staking.
