Bitcoin verso i 200.000$: il modello tecnico entusiasma gli investitori

L’analisi tecnica di lungo termine indica che ci sono le condizioni affinché il prezzo di Bitcoin possa spingersi fino a 280.000 dollari.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 11, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il grafico di SuperBitcoinBro, pubblicato su TradingView, mostra come BTC, che si trova oggi sopra i 120.000 dollari, conti su un’area di supporto ben definita attorno ai 95.000 dollari.

La struttura del grafico suggerisce un target superiore ai 200.000 dollari, che con la proiezione completa può estendersi verso i 280.000 dollari.

Cosa indica la proiezione del grafico mensile di Bitcoin?

Negli ultimi anni il grafico dei prezzi di Bitcoin si è sviluppato in due grandi fasi: prima un consolidamento durato circa due anni e mezzo, poi un’esplosione che ha cambiato la struttura di mercato.

Dopo si è affermato un nuovo trend, esteso per circa quattro anni, assimilabile a una continuazione in stile “testa e spalle”.

$BTC monthly



Consolidations, retests, base building. This setup is years in the making.



Bitcoin is growing stronger like we've never seen before.



It will melt faces when it runs.



Eyes on the prize bros. pic.twitter.com/7pkxP2yLJs — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) August 10, 2025

Sono identificabili spalla sinistra, testa e spalla destra, collegate dalla cosiddetta “neckline”. Nell’analisi tecnica, una chiusura mensile sopra la neckline viene spesso interpretata come conferma della prosecuzione del trend.

Tra spalle e testa si osservano minimi crescenti e ripetuti retest della resistenza. Una rottura decisa della neckline tende a essere fortemente rialzista.

Per stimare il target di una configurazione del genere, si misura l’altezza verticale del pattern e la si proietta al di sopra della neckline. In questo caso, il risultato è una fascia sopra i 200.000 dollari che, nello scenario più esteso, arriva verso i 280.000 dollari.

Trend che si delinea dal 2018

La trendline di lungo periodo ha attraversato più fasi di consolidamento e breakout dal 2018. La precedente fase, dopo circa due anni e mezzo di movimento laterale, ha fatto da trampolino a un mercato rialzista.

Nell’attuale struttura di circa quattro anni, ricompaiono minimi via via più alti e nuovi test controllati delle resistenze.

Questi retest spesso trasformano i vecchi massimi in nuovi livelli di supporto. Il pattern è ben visibile su base mensile e si riflette nel modo in cui le candele tornano sulle stesse aree senza intaccare la struttura del trend.

Il quadro complessivo resta costruttivo per il prezzo di Bitcoin. Un’altra crypto interessante che potrebbe beneficiare di un contesto rialzista è Bitcoin Hyper.

Innovativo Layer 2 per Bitcoin: scopri Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) è una soluzione Layer 2 di nuova generazione che supera i limiti della blockchain base di Bitcoin. Collegandoti direttamente alla rete Bitcoin, puoi usare i tuoi BTC all’interno dell’ecosistema Hyper e accedere a meme coin, progetti DeFi, asset del mondo reale (RWA), NFT e altro.

Le transazioni risultano molto rapide e con costi contenuti rispetto alla blockchain di Bitcoin.

Il token $HYPER alimenta la rete e offre agli utenti diritti di voto sulle decisioni chiave dell’ecosistema.

Durante l’attuale prevendita di crypto, $HYPER è proposto a un prezzo d’ingresso fisso e competitivo e prevede interessanti ricompense per lo staking.