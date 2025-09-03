Bitcoin verso i 130.000$: acquisti massicci e via libera della SEC

Il mercato crypto è in ripresa dopo il recente segnale positivo che arriva da SEC e CFTC statunitensi che aprono le porte al trading a leva.

Il prezzo di Bitcoin si aggira attualmente sui 111.449 dollari, in crescita dello 1,78% nelle ultime 24 ore, con un volume di scambi pari a 73,3 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 2,2 trilioni.

A dare nuova spinta al mercato ha aiutato la dichiarazione congiunta di SEC e CFTC, le autorità che negli USA regolamentano i mercati azionari, in cui autorizzano gli exchange regolamentati a offrire il trading spot di crypto, anche con margine e leva finanziaria.

Non c’è riferimento ad asset specifici, in generale si tratta della prova che gli Stati Uniti stanno optando per una posizione più favorevole verso gli asset digitali.

L’annuncio è frutto del lavoro di ricerca del gruppo nominato dal presidente Trump che si è occupato di mercati delle risorse digitali. Da ora in poi ci si aspetta la quotazione sulla Borsa di New York, il NYSE, e Nasdaq di prodotti spot su Bitcoin ed Ethereum.

Il cambiamento riflette l’andamento generale della politica pro-crypto dell’amministrazione Trump, che ha visto un calo delle cause legali e favorito la crescita del settore crypto. Per Bitcoin, questa approvazione significa maggiore riconoscimento giuridico, accesso facilitato per gli investitori americani e la conferma della fiducia da parte delle istituzioni.

Strategy continua ad accumulare Bitcoin e compra coin per 449 milioni di dollari

La domanda istituzionale resta un motore centrale. La scorsa settimana, la società di treasury di Bitcoin, Strategy di Michael Saylor ha acquistato 4.048 BTC per 449 milioni di dollari a un prezzo medio di 110.981 dollari, portando il totale di agosto a 7.714 BTC.

Sebbene questa cifra sia inferiore al maxi-acquisto di 31.000 BTC di luglio, ribadisce la forte fiducia della società nei confronti dell’asset.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin.



Most shares purchased by issuing an additional 1.2 million $MSTR shares. pic.twitter.com/zPbOBTdSip — FinancialFreedom (@FinFreedom414) September 2, 2025

In totale, Strategy possiede ora 636.505 BTC, per un valore di circa 46,95 miliardi di dollari, comprati a un prezzo medio di 73.765 dollari. Saylor ha definito le offerte azionarie della sua azienda una sorta di “dipartimento di difesa di Bitcoin”, continua a usare i capitali raccolti per grandi acquisti ribadendo la propria visione di BTC come riserva di valore.

Anche se a luglio è aumentato il dividendo al 10%, il titolo Strategy è sceso del 16%, alimentando il dibattito sulla sostenibilità del modello di business. La strategia di accumulo continua a rappresentare un segnale positivo, sostenendo il prezzo di BTC sopra i 110.000 dollari.

Piccole imprese e outlook tecnico su Bitcoin (BTC/USD)

L’adozione di Bitcoin non riguarda più solo le grosse istituzioni. Tahini’s, una catena canadese di shawarma dei fratelli Hamam, compra regolarmente Bitcoin dal 2020 per proteggersi dalla svalutazione monetaria.

Ispirata dai primi sostenitori di BTC, l’azienda è cresciuta fino a contare 65 punti vendita, ha installato un bancomat Bitcoin e sta per aprire la prima sede americana. Continuano a investire in Bitcoin sia perché credono nella sua utilità che per il potenziale di crescita.

Tahinis just purchased Bitcoin. We also just opened our 65th restaurant. We are also opening our first restaurant in the US (Loves Park, Illinois) in a few weeks. Big month for Tahinis 🔥 — Tahini’s (@TheRealTahinis) September 2, 2025

Guardando i grafici, Bitcoin mostra una buona tenuta dopo il recupero dai 108.500 dollari. L’RSI è salito a 57, segnalando una maggiore forza d’acquisto, mentre l’istogramma MACD è diventato positivo, indicando un possibile incrocio rialzista.

Anche l’azione dei prezzi ha generato candele engulfing rialziste, a conferma della spinta positiva.

Bitcoin sta testando una resistenza vicino a 111.745 dollari. Una rottura potrebbe portare rapidamente verso i target di 113.435 e 115.475 dollari, rompendo il canale discendente e spostando l’umore degli investitori verso una fase di accumulo. Se invece non dovesse reggere, gli occhi si sposterebbero sui livelli di 108.500 e 107.300.

Per chi fa trading, le prospettive restano orientate al rialzo. Se Bitcoin supererà con decisione quota 111.745, lo scenario verso i 130.000 dollari diventa sempre più credibile.

