Bitcoin tornerà a 120.000$: ma prima potrebbe arrivare un altro crollo

Sacche di liquidità tanto al ribasso come al rialzo devono essere colmate prima di poter assistere a un nuovo rally di BTC.

Autore Laura Di Maria



Dopo la fase ribassista iniziata lo scorso fine settimana, Bitcoin ha lasciato aperti alcuni gap non ancora colmati che potrebbero indicare la prossima direzione del prezzo.

Secondo l’analista crypto TehThomas, ci sono ancora due Fair Value Gap (FVG) da riempire, quindi gli investitori dovrebbero aspettarsi una fase di incertezza e movimenti imprevedibili.

In breve, si tratta di quegli intervalli in cui il prezzo ha subito un cambiamento repentino, verso l’alto o verso il basso, e il mercato non ha colto interamente le opportunità di compravendita comprese in quelle sacche di prezzo. Se lette con attenzione, queste fasce rappresentano buone occasioni di ingresso in vista di nuovi rally.

Questo indica che Bitcoin deve ancora superare diversi livelli di liquidità prima di poter effettuare un breakout deciso.

I due FVG che stanno frenando il prezzo di Bitcoin

Nella sua analisi, Thomas spiega che Bitcoin ha creato gap di valore FVG sia sopra sia sotto l’attuale livello di supporto.

Il primo si trova sopra i 117.000 dollari e dovrebbe essere il primo ad essere colmato. In questa fascia c’è molta liquidità ed è probabile che lo squilibrio superiore venga preso di mira per primo.

Un movimento di questo tipo, però, potrebbe attivare gli stop loss impostati su quel livello di prezzo. Di conseguenza, chi compra in ritardo potrebbe trovarsi intrappolato nella convinzione di trovarsi di fronte a un vero breakout.

Il timore è che questo atteso breakout di Bitcoin, però, non possa durare a lungo perché a quel livello verrebbe riempito solo uno dei due FVG.

Infatti, il secondo gap si trova molto più in basso rispetto ai minimi di inizio agosto, appena sopra i 111.000 dollari. Secondo l’analista, un ritracciamento a partire dal breakout potrebbe riportare il prezzo proprio su questo livello.

Un calo di questa portata, paradossalmente, potrebbe rappresentare un segnale positivo perché colmerebbe lo squilibrio in una zona dove la domanda è elevata.

Come per il movimento verso l’alto sopra i 117.000 dollari, anche il ritracciamento verso i 111.000 dollari dovrebbe servire a riassorbire la liquidità interna.

Da qui in poi, inizierebbe una nuova fase, liberando Bitcoin dalla struttura compressa in cui si muove da tempo tanto da segnare l’inizio di una nuova forte salita.

Fonte: TradingView

Cosa succederà dopo aver smaltito la liquidità interna?

Quando questa fase sarà completata, secondo l’analista bisognerà tenere d’occhio la trendline discendente. Questa rappresenta la prossima formazione importante da seguire sul grafico di Bitcoin.

Perché il prezzo possa continuare a salire, Thomas sostiene che Bitcoin dovrà reagire allo squilibrio superiore della trendline prima di tornare a scendere. Questo livello sarà decisivo per confermare il movimento successivo.

Una volta che anche la liquidità interna sarà stata completamente eliminata alla fine del trend, Bitcoin dovrebbe avere una “posizione pulita per iniziare un nuovo rally”.

Gli obiettivi saranno le zone in cui in passato si è accumulata liquidità, corrispondenti alle ombre delle candele precedenti e alle aree di rifiuto, arrivando fino alla soglia dei 120.000 dollari.

Questo completerebbe il ciclo in cui gli squilibri vengono colmati, la liquidità sarà raccolta e avrà inizio l’espansione direzionale.

Thomas aggiunge però che “è improbabile che il prezzo possa sostenere una salita finché entrambe le zone non saranno state esaminate”.

Fonte TradingView

La ripresa di Bitcoin porterà con sé il resto del mercato e i token che ne seguono l’andamento diretto

