Bitcoin si riprenderà grazie all’accordo tra Trump e la Cina?

Il nuovo accordo commerciale tra USA e Cina e l'allentamento della morsa sui dazi potrebbe generare un effetto favorevole a Bitcoin.

Michael Saylor sembra pronto a tornare a comprare Bitcoin. Il fondatore di Strategy ha pubblicato su X un grafico delle azioni della società con la frase: “L’arancione è il colore di novembre”.

Orange is the color of November. pic.twitter.com/M3JoIuDpRk — Michael Saylor (@saylor) November 2, 2025

Dal grafico emerge che Strategy detiene circa 640.800 BTC, con un valore superiore a 70 miliardi di dollari.

Se questo indizio fosse confermato, si tratterebbe della tredicesima acquisizione consecutiva per l’azienda.

Il prezzo del Bitcoin si muove seguendo le novità di mercato

Le dichiarazioni di Saylor arrivano insieme a notizie economiche incoraggianti.

A Busan, il presidente Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’intesa prevede una riduzione delle barriere commerciali e la riapertura del mercato cinese ai prodotti agricoli statunitensi.

La Cina si è inoltre impegnata a limitare le esportazioni di fentanyl e a sospendere temporaneamente le restrizioni sulle terre rare.

Gli Stati Uniti hanno risposto abbassando alcuni dazi sulle importazioni. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, l’accordo rappresenta un grande successo per l’industria americana.

In aggiunta, dal mese di marzo la Cina ha sospeso tutti i dazi di ritorsione e ha bloccato le misure non tariffarie contro le esportazioni statunitensi.

Influenza del nuovo accordo commerciale sul valore del BTC

Dopo la firma dell’accordo, il sentimento dei mercati globali è migliorato. Le azioni e gli asset più rischiosi hanno registrato un leggero incremento, e il prezzo del Bitcoin è risalito fino a circa 109.953 dollari.

Nonostante questo, si tratta ancora di un calo di circa il 5% rispetto alla settimana precedente e di circa l’11% rispetto al mese scorso, ma il valore di BTC resta ben sopra il livello di supporto di inizio ottobre.

Queste mosse diplomatiche hanno contribuito a rafforzare il sentimento degli investitori. I mercati finanziari hanno risposto positivamente, con un aumento dei prezzi delle azioni e una maggiore domanda per asset rischiosi come Bitcoin.

Gli analisti evidenziano che la riduzione delle restrizioni commerciali e la ritrovata fiducia tra le due principali potenze economiche mondiali stanno creando un ambiente favorevole per le valute digitali.

Il messaggio di Saylor, che promuove di nuovo Bitcoin come asset di riserva strategico, dà ulteriore forza a questa tendenza.

La crescita del prezzo di BTC mostra anche quanto il valore del Bitcoin sia sensibile alla stabilità geopolitica e all’ottimismo economico.

Se Strategy dovesse effettivamente effettuare un nuovo acquisto di BTC, questo potrebbe rafforzare l’energia positiva del mercato, soprattutto con il massimo storico di circa 126.198 dollari ancora alla portata.

