Bitcoin scivola sotto i 120.000$: le vendite su Coinbase stanno guidando il ribasso?

Il Coinbase Premium Gap di Bitcoin mostra che in questo momento il prezzo della crypto su Coinbase è superiore a quello su Binance.

Bitcoin è tornato sotto la soglia dei 120.000 dollari, questo mentre i dati mostrano che il Coinbase Premium Gap è sceso in territorio negativo.

Il Coinbase Premium Gap di Bitcoin è precipitato in zona rossa

In un nuovo post su X, l’analista della community CryptoQuant Maartunn ha parlato dell’andamento nelle ultime ore del Coinbase Premium Gap di Bitcoin. Questo indicatore misura la differenza tra il prezzo di BTC su Coinbase (nella coppia con USD) e quello su Binance (coppia USDT).

Coinbase Pump & Dump? 🚨



Price jumped from $118K to $122K earlier today as investors piled in. But the Coinbase Premium Index flipped red right after👀 pic.twitter.com/TFYibz9UUg — Maartunn (@JA_Maartun) August 11, 2025

Coinbase è la piattaforma preferita dagli investitori americani, in particolare quelli istituzionali, mentre Binance è più usata dagli investitori internazionali.

Il Coinbase Premium Gap ci aiuta quindi a capire come si comportano i grandi investitori statunitensi rispetto a quelli globali in termini di acquisto e vendita.

Quando il dato è positivo, significa che il prezzo della crypto su Coinbase è superiore a quello su Binance. Questo segnala che gli utenti statunitensi stanno esercitando una pressione d’acquisto maggiore (o una minore pressione di vendita) rispetto ai trader internazionali.

Se invece l’indicatore è negativo, vuol dire che gli investitori americani stanno vendendo di più rispetto a quelli globali, facendo scendere il prezzo su Coinbase sotto quello di Binance.

L’analista Maartuun su X ha pubblicato un grafico che mostra l’andamento del Coinbase Premium Gap di Bitcoin in 24 ore.

Come si vede dal grafico, il Coinbase Premium Gap era sopra lo zero quando Bitcoin è risalito fino a quota 122.000 dollari, segno che i grandi investitori americani stavano comprando e alimentando il rally.

Quando però BTC ha raggiunto il massimo, l’indicatore ha subito un’inversione netta, piombando in territorio negativo. A seguire, il prezzo è tornato sotto i 120.000 dollari.

Sembra quindi che il trend del Coinbase Premium Gap abbia anticipato il movimento del prezzo. Questo schema si è ripetuto spesso dal 2024, visto che gli investitori istituzionali americani stanno dominando il mercato.

Se si tiene conto dell’andamento dell’ultimo giorno, è chiaro che l’influenza di questi investitori resta forte. Quindi il Coinbase Premium Gap di Bitcoin potrebbe continuare a essere un indicatore interessante da seguire per capire la direzione futura della crypto.

Cresce anche il numero di nuovi indirizzi sulla blockchain di Bitcoin che ha raggiunto il livello più alto dell’ultimo anno, come ha evidenziato l’analista Ali Martinez in un post su X.

364,126 new Bitcoin $BTC addresses created daily, the highest in a year! pic.twitter.com/GJTzrT3Yo9 — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Dal grafico si vede chiaramente che il numero totale giornaliero di nuovi indirizzi sulla blockchain di Bitcoin è salito fino a 364.126.

Analisi del prezzo di BTC

Al momento, Bitcoin viene scambiato intorno ai 118.900 dollari, in aumento di circa il 3,93% nell’ultima settimana.

Grafico del valore di Bitcoin. Fonte: TradingView

Un’analisi attenta del grafico giornaliero mostra che i rialzisti non sono riusciti a mantenere il rally sopra il livello chiave di Fibonacci a 122.056 dollari lunedì. Una dinamica simile a quella del 14 luglio, quando l’asset non è riuscito a superare la stessa soglia.

Questo doppio fallimento nel superare e consolidarsi sopra il prezzo chiave, intervallato da un breve ritracciamento, rappresenta il classico schema del doppio massimo. La linea del collo di questa figura, tracciata dal minimo di 111.982 dollari raggiunto durante il ritracciamento, è il livello da monitorare in caso di ribasso.

Analisi del prezzo di Bitcoin. Fonte: TradingView

Un calo deciso sotto questo livello confermerebbe la rottura del doppio massimo, aprendo potenzialmente la strada a un calo fino a 100.000 dollari.

All’inizio dell’anno, BTC aveva formato un doppio massimo vicino ai 100.000 dollari, per poi scendere sotto i 75.000 dollari a inizio aprile. Il doppio massimo è caratterizzato da due picchi separati da una valle e impiega da due a sei settimane per formarsi. La distanza tra i due massimi deve essere uguale o inferiore al 5%, mentre la distanza tra i massimi e la valle deve essere almeno del 10%, secondo la teoria dell’analisi tecnica.

Queste sono linee guida e non regole rigide, il contesto generale è più importante: lo schema, infatti, è valido solo dopo una fase di rialzo prolungata, proprio come sta accadendo per BTC.

In questo momento le resistenze da monitorare si trovano a 120.000, 122.056 e 123.181 dollari. In caso di ribasso, i supporti sono a 114.295 dollari (media mobile a 50 giorni), 111.982 e 100.000 dollari.