Bitcoin è pronto a ripetere il ciclo rialzista del 2020-2021

Gli analisti notano pattern simili al boom passato: Bitcoin potrebbe essere vicino a una nuova fase di crescita esplosiva.

La gravità del recente ed improvviso crollo del mercato delle criptovalute, che ha fatto calare del 20% il prezzo di Bitcoin e ha causato perdite dal 50% all’80% alle altcoin portando alla liquidazione di posizioni con leva finanziaria per oltre 19 miliardi di dollari, ha suscitato paragoni e speculazioni sul fatto che potesse trattarsi di una ripetizione del pattern del flash crash del 2020, causato dal COVID-19.

Cosa significa per Bitcoin e le criptovalute una potenziale ripetizione del pattern del 2020

Uno dei principali operatori del settore delle criptovalute, l’analista Rekt Fencer, è stato il primo a evidenziare che il ciclo attuale potrebbe essere simile a quello del 2020.

Fencer ha pubblicato su X un grafico che mette a confronto l’andamento del 2020 con quello attuale del 2025, condividendolo con i suoi oltre 330.000 follower.

Per contestualizzare, come conseguenza dei lockdown per il COVID-19 annunciati nel 2020 in tutto il mondo nel tentativo di frenare la diffusione del virus, il mercato delle criptovalute ha subito un crollo improvviso in cui il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre il 50% e il mercato delle altcoin ha seguito lo stesso andamento.

In risposta ai lockdown, il mercato azionario era crollato, trascinando con sé anche Bitcoin e il mercato delle criptovalute e portando a oltre 1,2 miliardi di dollari di liquidazioni giornaliere, che all’epoca erano le più significative nella storia delle criptovalute. Tuttavia, questa cifra ora impallidisce rispetto agli oltre 19 miliardi di dollari di liquidazioni registrate la scorsa settimana.

Nonostante la disparità nei volumi di liquidazione, l’analista di criptovalute Rekt Fencer ritiene che questo potrebbe portare a una ripetizione di quanto accaduto dopo il crollo causato dal COVID-19. Allora, il rimbalzo dopo il crollo era stato rapido. Nel 2021, un anno dopo, l’intero mercato delle criptovalute era salito a nuovi massimi storici.

Grafico della struttura del prezzo di Bitcoin che paragona il pattern del 2020 a quello del 2025 – Fonte: Rekt Fencer su X

Prendendo questa performance e utilizzandola per tracciare l’andamento del mercato delle criptovalute e di Bitcoin dopo il crollo della scorsa settimana, si può desumere che il mercato sia pronto per un altro rialzo. Al momento, quindi, il mercato si troverebbe nella fase iniziale del rialzo, il che significa che il prezzo di Bitcoin è lontano dal suo massimo storico.

Rekt Fencer spiega che “la storia sta per ripetersi” e “la vera ripresa inizia quando tutti pensano che sia finita”. Quindi, se questo non è l’inizio di una fase ribassista, potrebbe essere proprio vero che ci troviamo alle porte di un altro rally esplosivo.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: TradingView

