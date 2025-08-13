Bitcoin non ha alcun vantaggio significativo rispetto a XRP!

Con la criptovaluta nativa di Ripple tornata al centro dell’attenzione, in particolare dopo la conclusione della causa legale contro Ripple, i sostenitori di Bitcoin hanno lanciato nuovi attacchi contro l’altcoin. In una recente risposta, l’avvocato pro-Ripple Bill Morgan ha affermato che “Bitcoin non possiede alcun vantaggio significativo rispetto alla criptovaluta di Ripple”.

Gli attacchi sono arrivati dopo il recente rilascio di XRP dall’escrow account di Ripple, con i sostenitori di BTC che sostenevano che questo potesse avere un impatto negativo sul prezzo di Ripple.

Bill Morgan: il prezzo di XRP non è legato al rilascio dall’escrow

Dopo il settlement della causa Ripple della scorsa settimana, i “massimalisti” di Bitcoin sono intervenuti nuovamente in merito al recente rilascio di XRP dagli escrow. L’avvocato pro-Ripple Bill Morgan ha sottolineato che lo stesso CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha chiarito i benefici dell’escrow, come mercati affidabili e prevedibilità dell’offerta.

“Anche dopo otto anni, se non si è d’accordo con lui, ci sono numerose ragioni convincenti per cui il rilascio di XRP dall’escrow non fornisce alcuna spiegazione utile per movimenti significativi del prezzo di XRP”, ha scritto Morgan.

L’avvocato ha aggiunto che, durante la causa SEC vs Ripple, il regolatore dei titoli ha descritto l’escrow come una delle misure adottate da Ripple per supportare il prezzo dell’altcoin anziché sopprimerlo.

Un sostenitore di Bitcoin aveva affermato che l’altcoin Ripple fosse “100% centralmente emesso come pre-mining”, trovando questo problematico.

Morgan ha replicato:

“Questo significa semplicemente che l’offerta è finita. Come dicono i massimalisti di Bitcoin, un’offerta finita è una delle caratteristiche che rende una crypto hard money. Il fatto che l’offerta di XRP sia finita è tanto un aspetto positivo per XRP quanto lo è per Bitcoin.”

Il sostenitore di Bitcoin, inoltre, ha evidenziato come la BTC abbia un costo di produzione derivante dal mining e sia priva di un emittente. Morgan ha replicato che questo non vale per XRP, ma ha riconosciuto che la sua offerta limitata rappresenta comunque un vantaggio, rendendolo in certi aspetti confrontabile con Bitcoin.

Bitcoin non ha vantaggi specifici

L’avvocato pro-Ripple ha dichiarato di aver approfondito il concetto di “hard money“, definito da caratteristiche come durata, scarsità, divisibilità, sicurezza, stabilità e resistenza alla manipolazione. Sulla base di questi criteri, Morgan ha concluso che Bitcoin non possiede alcun vantaggio significativo rispetto a XRP in queste aree. Ha aggiunto che l’altcoin di Ripple offre una maggiore utilità rispetto a Bitcoin.

Morgan sostiene che il settlement della causa legale di Ripple potrebbe scatenare un vero e proprio “rush” da parte delle aziende per includere XRP nella propria tesoreria, aumentando in modo significativo la domanda istituzionale. Al momento, l’altcoin di Ripple è scambiato a 3,24 dollari, e diversi analisti esprimono ottimismo, ipotizzando un possibile breakout verso nuovi massimi storici grazie a un’accelerazione degli acquisti e a una maggiore fiducia nel mercato.