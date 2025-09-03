Bitcoin nel 2025: l’intelligenza artificiale svela il prezzo per il 30 settembre

L'intelligenza artificiale ha stimato i fattori fondamentali per stabilire l'andamento di Bitcoin durante il mese di settembre.

Bitcoin (BTC) ha perso quasi il 10% rispetto al picco del 14 agosto sopra i 124.000 dollari, scendendo più volte sotto i 110.000 dollari a causa del calo della domanda istituzionale.

A ben vedere questo calo non sorprende molto: finora settembre si è rivelato un mese negativo per i mercati azionari e anche per BTC, che in media in questo periodo registra un calo del -3,8% nei rendimenti. Si inverte poi la tendenza a ottobre quando il mercato segna di solito una ripresa.

Quest’anno, i deflussi dagli ETF spot su Bitcoin hanno reso ancora più intensa la perdita di slancio. Solo ad agosto i deflussi dai fondi quotati in borsa ammontano a 751 milioni di dollari.

Al momento il prezzo dell’oro digitale si aggira attorno ai 109.000 dollari, ma alcuni fattori macroeconomici, come l’indebolimento del Dollar Index statunitense (DXY), fanno pensare che possa arrivare un rimbalzo.

Fonte TradingView

Previsione del prezzo di BTC secondo l’intelligenza artificiale

Per stimare il prezzo di BTC al prossimo 30 settembre abbiamo incrociato le previsioni di diversi modelli di intelligenza artificiale per ottenere una media, combinando anche indicatori basati sul momentum.

Secondo l’intelligenza artificiale, il prezzo medio di BTC al 30 settembre sarà di 101.500 dollari, in calo del 7,5% rispetto al valore attuale.

I tre i modelli di linguaggio che abbiamo interrogato per ottenere la previsione si sono mostrati ribassisti.

Claude 4 Sonnet ha fornito la stima più pessimista, prevedendo un prezzo di soli 95.000 dollari, ossia un calo del 13,79%.

Anche GPT-4o e Grok 3 hanno dato previsioni negative, con target rispettivamente di 104.500 dollari (-5,16%) e 105.001 dollari (-4,71%).

Se si tiene conto degli indicatori tecnici di Bitcoin, queste previsioni appaiono giustificate, anche se non mancano alcuni segnali in fase iniziale che indicano la possibilità di un rallentamento della pressione ribassista.

L’indicatore MACD resta negativo a -1.991, sotto la linea di segnale a -1.460, il che conferma un quadro ribassista. Tuttavia, il leggero miglioramento dell’istogramma a -450,86 suggerisce che la pressione della vendita potrebbe iniziare a diminuire.

L’indice di forza relativa (RSI) è a 43, dato che conferma il bias ribassista e lascia spazio a ulteriori vulnerabilità, dato che il valore indica che il mercato non è ancora in situazione di ipervenduto.

L’oscillatore stocastico, invece, segnala condizioni di ipervenduto, ma mostra un piccolo incrocio rialzista, lasciando intravedere la possibilità di un rimbalzo nel breve termine.

Nonostante questi segnali, BTC resta ben al di sotto della media mobile a 50 giorni, che ora si trova a 115.755 dollari, confermando la tendenza ribassista attuale.

