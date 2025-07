Bitcoin frena sotto i 120.000$, ma BNB segna un record storico

Le altcoin stanno performando meglio di Bitcoin che adesso registra un calo della dominance al 49%.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 28, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Durante il fine settimana Bitcoin ha guadagnato terreno e recuperato un gap che gli ha permesso di avvicinarsi 120.000 dollari. Da qui, però, i ribassisti sono intervenuti impedendo una rottura oltre questa resistenza cruciale.

Alcune altcoin continuano a sovraperformare. Lo ha fatto ETH che ha toccato i 3.900 dollari, mentre BNB continua a mettere a segno nuovi massimi storici.

BTC si ferma sotto i 120.000 dollari

Dopo aver trascorso circa dieci giorni in un intervallo di trading ristretto tra 117.000 e 120.000 dollari, la maggiore criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha iniziato a perdere valore rapidamente giovedì e venerdì scorso. Il calo è coinciso con le operazioni di Galaxy Digital che ha venduto grandi quantità di BTC per conto di terzi.

Di conseguenza, l’asset è precipitato fino a toccare un minimo di 114.500 dollari.

Una volta completata la vendita di 80.000 BTC, il prezzo ha iniziato a recuperare slancio ed è tornato nel precedente intervallo già sabato.

Fonte TradingView

Anche durante il weekend il prezzo è rimasto in questa fascia. Lo slancio maggiore è arrivato domenica sera quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con l’Unione Europea.

Bitcoin ha continuato a crescere nelle prime ore di lunedì mattina e ha raggiunto quasi i 120.000 dollari.

L’obiettivo è stato però respinto ancora una volta e ha perso circa mille dollari. Al momento BTC si scambia intorno ai 119.000 dollari.

La sua capitalizzazione di mercato è rimasta intorno ai 2.365 miliardi di dollari, mentre la sua dominanza sulle altre crypto ha subito un altro colpo ed è ora sotto il 59%.

BNB registra un nuovo massimo storico

BNB ha dato una forte spinta al mercato delle altcoin negli ultimi giorni. Ha superato quota 800 dollari la scorsa settimana prima di una leggera correzione, ma ora i rialzisti sembrano avere il pieno controllo. Da ieri, l’asset ha segnato due massimi storici consecutivi, l’ultimo dei quali è stato stamattina oltre gli 850 dollari.

Gli altri due grandi protagonisti tra le altcoin a maggiore capitalizzazione sono AVAX ed ENA, quest’ultima oltre il 13%. Altri buoni performer sono CRO, ICP e UNI.

ETH ha toccato i 3.900 dollari, XPR è salito sopra i 3,25 dollari, mentre SOL, DOGE e HYPE hanno aggiunto circa il 3% ciascuno.

La capitalizzazione totale del mercato crypto è aumentata di 60 miliardi di dollari rispetto a ieri e supera i 4.000 miliardi di dollari.

Fonte QuantifyCrypto

L’alt-season prende piede mentre i progetti in presale catturano grande interesse

La stagione delle altcoin sembra essere finalmente nel vivo e buona parte dei maggiori progetti stanno registrando guadagni notevoli. Il mercato non sta offrendo ancora performance esplosive e chi cerca rendimenti elevati nel breve termine continua a guardare con interesse i progetti a bassa o nulla capitalizzazione.

Le presale come Bitcoin Hyper (HYPER) offrono la migliore esposizione a una soluzione innovativa mentre è ancora quasi sconosciuta alla stragrande maggioranza degli investitori. Ora in presale, il progetto lavora per creare un Layer 2 per Bitcoin che sfrutta la tecnologia e la velocità della Solana Virtual Machine sulla maggiore blockchain.

Per partecipare alla prevendita è sufficiente visitare il sito ufficiale e completare l’operazione di acquisto dei token in cambio di crypto o con carta.