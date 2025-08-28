Bitcoin e la maledizione di settembre: questa volta andrà diversamente?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin si avvicina agli ultimi giorni di agosto con un andamento altalenante ma soprattutto accompagnato dalla classica domanda di questo periodo: settembre sarà ancora un mese negativo? Al 28 agosto, BTC si muove intorno ai 112.900$, dopo un mese caratterizzato da rialzisti e ribassisti che si sono mossi nella stessa fascia di prezzo, senza prendere una direzione chiara.

Le aspettative macroeconomiche, il posizionamento di mercato e alcune statistiche tipiche di Bitcoin convergono ora in una finestra temporale ristretta, proprio prima della riunione di settembre della Federal Reserve, rendendo le prossime settimane particolarmente importanti.

Il FOMC, il comitato della Fed che decide sui tassi di interesse, si riunirà il 16–17 settembre, e al momento gli esperti pensano che ci sia un’alta probabilità di un taglio.

La stagionalità di Bitcoin

$BTC Choppy August and in the red for the time being.



During BTC's history it has never closed both August & September in the green.



So for all the seasonality enthousiasts & bulls, you'd be happy to see August in the red now if that trend would last. As that means September… pic.twitter.com/2zGUmTWk4v — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 27, 2025

La stagionalità è il primo filtro con cui i trader stanno leggendo l’attuale andamento. Daan Crypto Trades ha riassunto l’umore prevalente su X, parlando di un “agosto altalenante” e ricordando una particolarità storica: “Nella storia di BTC non è mai successo che abbia chiuso sia agosto sia settembre in positivo.”

Ha aggiunto poi un’osservazione pragmatica sul perché questo dato conti davvero: “Che tu creda o meno nella stagionalità, ciò che conta è che ci credano in molti. E se abbastanza persone ci credono, può trasformarsi in una profezia autoavverante.”

I dati confermano la cautela attorno a settembre

Le analisi basate sui dati di CoinGlass mostrano che, negli ultimi 12 anni, settembre ha registrato per BTC un rendimento medio negativo di circa -3,8%, rendendolo il mese peggiore del calendario. Al contrario, il quarto trimestre – e in particolare ottobre e novembre – ha storicamente offerto performance superiori alla media, un profilo che spiega perché i trader tendano spesso ad acquistare sulla debolezza della fine del terzo trimestre.

C’è però un lato positivo: nella storia di Bitcoin, settembre si è chiuso in verde in quattro occasioni, in particolare nel 2015 e 2016, e di nuovo negli anni più recenti. Nel 2023, BTC ha guadagnato il 3,9%, seguito da un ulteriore aumento del 7,3% nel 2024.

Stagionalità di Bitcoin | Fonte: X @DaanCrypto

Questa settimana Anthony Pompliano ha offerto una visione più ampia, partendo da una statistica: “Settembre è in realtà l’unico mese dell’anno che storicamente è negativo.” A suo avviso, la debolezza di fine estate dipende in parte dal comportamento degli investitori – “Tutti sono in vacanza… non davanti ai loro schermi” – e in parte dalle incertezze macroeconomiche irrisolte provenienti dalla finanza tradizionale.

“C’è ancora molta incertezza”, ha spiegato, nonostante “Jerome Powell abbia dichiarato che probabilmente taglierà i tassi a settembre.” Dopo il discorso di Jackson Hole, i mercati hanno rapidamente prezzato questa possibilità, ma i funzionari della Fed hanno sottolineato che la decisione resta legata ai dati. Al di là delle dichiarazioni, diverse grandi banche d’investimento hanno già rivisto le loro previsioni puntando a un taglio a settembre.

Il secondo punto di Pompliano riguarda il percorso al rialzo. Un movimento lineare dai circa 69.000$ di novembre scorso fino a prezzi a sei cifre, rischierebbe un “fortissimo dump dall’altra parte.” Al contrario, il mercato avrebbe bisogno di “una sorta di correzione e di reset”, capace di eliminare l’eccesso di leva e “gettare le basi per un prezzo solido.” Pompliano individua quindi un ampio canale di consolidamento—“diciamo tra 125.000 e forse 110.000 dollari”— prima di un ritorno deciso degli acquirenti.

Why is Bitcoin’s price going down?



The answer is simpler than you think. pic.twitter.com/lYqbqQJO9R — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) August 27, 2025

Questa sequenza rispecchia l’approccio di molti fondi sistematici (che operano seguendo regole quantitative e algoritmiche) e dei desk crypto discrezionali (quelli guidati da scelte umane piuttosto che da modelli automatici), che tendono a considerare settembre come un mese in cui ridurre il rischio a fronte di una liquidità ridotta, per poi ricostruire le posizioni con l’avvicinarsi dei flussi del quarto trimestre.

Una visione che trova eco anche nell’analisi tattica di Daan Crypto Trades:

“Probabilmente qualsiasi correzione significativa nelle prossime 1–2 settimane sarà l’occasione giusta per puntare sul rimbalzo/rally di fine anno verso nuovi massimi storici, secondo me. Vedremo.”

Tutti gli occhi sulla Fed

Il fattore decisivo potrebbe essere il timing macroeconomico. La riunione del FOMC del 16–17 settembre rappresenta ora il punto chiave, con i futures sui tassi che indicano una probabilità di circa 85–90% per un taglio, e con alcune possibilità di un secondo intervento entro la fine dell’anno.

Il presidente Powell ha segnalato che i rischi legati al mercato del lavoro sono aumentati, mentre quelli sull’inflazione restano presenti: un equilibrio che ha spinto diverse realtà finanziarie di Wall Street ad anticipare le proprie tempistiche di allentamento monetario.

Allo stesso tempo, alti funzionari della Fed hanno ribadito che ogni riunione è “aperta” e dipende dai dati in arrivo; un’importante precisazione per gli asset rischiosi, che si sono già orientati verso una narrativa più accomodante. Se il taglio dei tassi dovesse effettivamente realizzarsi, la vera incognita per BTC sarà capire se questo alimenterà ulteriormente la domanda già in corso, oppure se si tratterà soltanto di un evento già atteso dal mercato, destinato quindi a non avere effetti duraturi.

L’attenzione immediata di questa settimana sarà rivolta alla pubblicazione di venerdì 29 agosto dell’indice PCE (Personal Consumption Expenditures), la misura preferita dalla Federal Reserve per valutare l’inflazione, che fornirà a policymaker e mercati un’indicazione cruciale sia sulle pressioni dei prezzi complessivi sia su quelle di fondo.

Da lì, lo sguardo si sposterà sul prossimo importante pacchetto di dati sull’inflazione, atteso pochi giorni prima della riunione del FOMC di settembre. Giovedì 11 settembre, il Bureau of Labor Statistics pubblicherà infatti l’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) e l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) di agosto.