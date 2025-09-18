Bitcoin crescerà di 200 volte: la previsione di Twenty One Capital

L’attuale rally di Bitcoin, alimentato dal primo taglio dei tassi della Federal Reserve nel 2025, ha riportato il token sopra i 117.000 dollari.

In parallelo, emergono previsioni straordinarie come quella del CEO di Twenty One Capital, che scommette su una crescita potenziale di Bitcoin

Previsione shock di Twenty One Capital: Bitcoin pronto a un 200X?

Bitcoin ha raggiunto un nuovo picco sopra i 117.000 dollari, sostenuto dal primo taglio dei tassi della Federal Reserve nell’anno in corso. È in questo contesto che si inserisce la previsione di Jack Mallers, CEO di Twenty One Capital, il quale intravede per BTC un potenziale di crescita 200x rispetto ai livelli attuali.

In un’intervista rilasciata presso la NYSE TV, Mallers ha sottolineato come Bitcoin possa posizionarsi come riserva di valore alternativa rispetto a asset tradizionali come immobili, metalli preziosi, opere d’arte e azioni.

Jack Mallers says, “#Bitcoin will 200x from here.”



"Bitcoin is going after a $400-500 trillion market, and it's only $2 trillion." pic.twitter.com/urpR8HelFO — Maestro (@GoMaestroOrg) September 16, 2025

Attualmente, la capitalizzazione di mercato di BTC si aggira intorno ai 2,5 trilioni di dollari. Secondo Mallers, se anche solo una frazione del patrimonio allocato in asset più convenzionali dovesse confluire in Bitcoin, l’espansione di valore potrebbe essere esponenziale.

Twenty One Capital, fondata nell’aprile 2025, ha costruito il proprio modello come fondo esclusivamente focalizzato su BTC. L’azienda ha rapidamente guadagnato trazione grazie al sostegno di colossi del settore come Tether, Bitfinex e SoftBank.

La sua struttura si distingue per l’approccio istituzionale: ogni azione del fondo rappresenta una quota diretta delle riserve in Bitcoin, offrendo così esposizione regolamentata agli investitori senza la necessità di custodire le chiavi private. Le partecipazioni di Twenty One Capital hanno già superato i 43.500 BTC, superando anche quelle di società early adopter come Tesla.

Il taglio dei tassi della Fed accende il mercato: BTC rompe i 117.000 dollari

Il contesto macroeconomico ha giocato un ruolo fondamentale nella recente impennata di Bitcoin. Giovedì scorso, la Federal Reserve ha effettuato un taglio di 25 punti base, portando il tasso di interesse di riferimento nell’intervallo compreso tra il 4% e il 4,25%.

La decisione rappresenta il primo intervento espansivo da parte della banca centrale statunitense nel 2025, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica in un contesto di inflazione sotto controllo.

Nonostante le parole prudenti del presidente Jerome Powell, che ha sottolineato come ulteriori tagli dipenderanno dai dati economici futuri, i mercati hanno reagito positivamente. BTC, che aveva inizialmente registrato un calo a 115.000 dollari, ha rapidamente recuperato posizionandosi a 117.400 dollari nelle ore successive.

Il movimento è stato accompagnato da un rialzo generalizzato nel comparto crypto: Ethereum ha guadagnato il 2% portandosi a 4.633 dollari, mentre XRP ha fatto segnare un +3% a 3,11 dollari.

Grafico giornaliero Bitcoin – Fonte: TradingView

La combinazione tra intervento della Fed e crescita di Bitcoin rafforza la tesi secondo cui la politica monetaria può agire da catalizzatore per le criptovalute. L’evoluzione del quadro normativo e la crescente maturazione dell’infrastruttura di mercato sembrano fornire il supporto necessario per una nuova fase di espansione.

