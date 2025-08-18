BTC $116,348.02 -1.22%
Cryptonews Previsione Prezzi

Bitcoin Cash a un passo dai 600$: la domanda fa salire il prezzo

bitcoin cash
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin Cash (BCH) ha recentemente superato la soglia dei 560$, dimostrando una delle performance più solide tra le migliori 20 criptovalute.

Grazie all’incredibile accumulo da parte dei grandi investitori, il prezzo è salito da 483$ a 564$ a partire da inizio luglio. Secondo gli esperti, se il valore supererà i 570$, BCH potrebbe presto sfondare la resistenza psicologica dei 600$, aprendo la strada a una nuova fase rialzista.

La domanda da parte dei grandi investitori raggiunge nuovi massimi storici

Bitcoin Cash sta vivendo un periodo di intensa attività da parte dei grandi investitori, con un afflusso record di 66.040 BCH verso indirizzi appartenenti a “whales” (grandi detentori) secondo i dati di IntoTheBlock.

Questo flusso segue l’acquisto senza precedenti di 103.520 BCH avvenuto solo quattro settimane prima, confermando l’interesse continuo degli investitori istituzionali. L’accumulo da parte delle “whales” è stato un fattore chiave per l’aumento del prezzo, che è passato da 483$ a 560$ da inizio luglio. In generale, i dati storici suggeriscono che i notevoli afflussi di capitali da parte dei grandi attori tendono a segnare l’inizio di un rally rialzista.

Osservando i movimenti del mercato, gli esperti si concentrano ora sull’evoluzione della domanda istituzionale, soprattutto in un momento cruciale come quello che precede la resistenza psicologica dei 600$. Se questa tendenza positiva dovesse continuare, potrebbe dare il via a un ulteriore incremento delle quotazioni nei prossimi mesi.

Indicatori tecnici in supporto alla crescita di BCH

Fonte: TradingView

L’analisi tecnica di Bitcoin Cash suggerisce un potenziale rialzo, con il prezzo che si trova sopra la media mobile a 20 giorni. Inoltre, le bande di Bollinger segnano un primo ostacolo al rialzo intorno ai 587$, un livello che è stato già testato la scorsa settimana. Se questo livello venisse superato con un volume consistente, l’obiettivo successivo potrebbe essere il picco di marzo a 610$.

  • Media mobile a 20 giorni: 530,70$
  • Prima resistenza: 587$
  • Obiettivo di prezzo: 610$

Bitcoin Hyper: un potenziale di crescita superiore a Bitcoin Cash

Bitcoin Hyper (HYPER) sta emergendo come una delle criptovalute più promettenti in prevendita del 2025, superando persino le previsioni di prezzo di Bitcoin Cash. Con oltre 10 milioni di dollari raccolti, il progetto sta rapidamente scalando le classifiche.

La principale innovazione di Bitcoin Hyper è la sua capacità di portare la velocità e la scalabilità tipiche di Solana sulla blockchain di Bitcoin, ottimizzando così i 2 trilioni di dollari di liquidità di Bitcoin per il trading di meme coin.

Utilizzando la Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper consente la creazione di applicazioni decentralizzate (dApps), token meme e soluzioni DeFi direttamente su Bitcoin, senza la necessità di bridge o wrapper di terze parti.

Logo

Laura Di Maria
