Bitcoin a $1 milione? Strategy diventerebbe la più grande società in borsa negli USA

Il presidente di BitMine, Tom Lee, ha fatto una previsione audace secondo cui Strategy potrebbe diventare la più grande società quotata in borsa.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 7, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il presidente di BitMine, Tom Lee, ha previsto che la società Strategy di Michael Saylor, precedentemente nota MicroStrategy, potrebbe diventare la più grande società quotata in borsa negli Stati Uniti.

Lee ha accennato a come Bitcoin potrebbe contribuire a questo enorme risultato, data la notevole esposizione della società alla criptovaluta leader del mercato.

Tom Lee fa una previsione audace per Strategy e la sua scommessa su Bitcoin

In un recente podcast, il presidente di BitMine ha previsto che Strategy potrebbe diventare la più grande società quotata in borsa negli Stati Uniti, soprattutto se il prezzo di Bitcoin dovesse raggiungere 1 milione di dollari. Questo è avvenuto quando Lee ha osservato come il fondatore dell’azienda, Michael Saylor, stia cambiando la realtà del mercato azionario.

Tom Lee ha spiegato che Strategy e il suo fondatore non generano un reddito netto tale da giustificare la sua crescita. Sono invece più concentrati sul valore del loro bilancio, che è incentrato su Bitcoin.

Il presidente di BitMine ha inoltre osservato che questa decisione non è nuova nella storia, ragion per cui ritiene che l’azienda potrebbe diventare la più grande società quotata in borsa degli Stati Uniti. Lee ha citato la ExxonMobil come pietra di paragone, evidenziando come sia stata una delle prime cinque aziende dell’indice S&P 500 per un’intera generazione, ma che il suo valore derivava dal valore del petrolio piuttosto che dal suo reddito netto.

Tom Lee ha affermato che Strategy sta sostituendo ExxonMobil e potrebbe quindi diventare la più grande società quotata in borsa. In questo caso, il valore dell’azienda si baserà sulle sue partecipazioni in Bitcoin piuttosto che sui suoi utili o su qualsiasi altro parametro.

Vale la pena notare che l’azienda ha ancora molta strada da fare per diventare potenzialmente la più grande società quotata in borsa. Con le azioni MSTR attualmente scambiate a circa 380 dollari, Strategy vanta una capitalizzazione di mercato di 2,52 miliardi di dollari. Nel frattempo, le società più grandi sono attualmente NVIDIA e Microsoft, con capitalizzazioni di mercato rispettivamente di 4,3 trilioni di dollari e 3,9 trilioni di dollari.

Strategy punta tutto su Bitcoin

La società di Saylor detiene attualmente 628.791 BTC, acquisiti per 46,08 miliardi di dollari. Nel frattempo, ha appena presentato un’offerta STRC da 4,2 miliardi di dollari, con l’intenzione di utilizzare i proventi netti per acquistare altri Bitcoin.

In un post pubblicato di recente su X, Strategy ha nuovamente sottolineato come stia puntando tutto su Bitcoin, rendendo la criptovaluta leader la sua principale riserva di asset. L’azienda detiene attualmente 71 miliardi di dollari in BTC, mentre possiede solo 50 milioni di dollari in valuta fiat.

We hold 7 bps of our treasury assets in fiat. pic.twitter.com/2fRCVsAkh8 — Strategy (@Strategy) August 6, 2025

Grazie a questa strategia fondata su Bitcoin, l’azienda di Saylor vanta attualmente uno dei primi 10 tesori aziendali più grandi degli Stati Uniti, davanti a NVIDIA, PayPal ed ExxonMobil. L’azienda ha un vantaggio rispetto alle altre società in quanto detiene Bitcoin, una risorsa che potrebbe continuare ad apprezzarsi grazie alla sua volatilità, mentre le altre detengono contanti.

Nel frattempo, vale la pena notare che anche la società BitMine, di Tom Lee, sta cercando di adottare la strategia di Saylor, con la differenza che l’azienda sta emulando questo modello con Ethereum e non con Bitcoin.

Attualmente, BitMine è il più grande detentore pubblico di Ethereum con 833.100 ETH, analogamente a Strategy che è il più grande detentore pubblico di Bitcoin.