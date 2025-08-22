Band Protocol si rilancia grazie al rebranding e al focus su AI e Web3

Band Protocol, ora semplicemente “Band,” sta vivendo una fase di rilancio che mira a posizionare il progetto come il data layer unificato per applicazioni di intelligenza artificiale e tecnologie Web3.

Questa nuova direzione è supportata dal recente rebranding, che include un nuovo portale per sviluppatori dedicato allo sviluppo rapido dei feed di dati. Band ha inoltre lanciato la versione 3 di BandChain, con miglioramenti tecnici significativi e nuove partnership con realtà come Cronos, Injective e Stellar.

Questi sviluppi hanno favorito una crescita del token BAND e un notevole interesse da parte della community e degli investitori, anticipando un futuro di crescente adozione per il protocollo. Scopriamo ora più nel dettaglio le innovazioni portate da BandChain v3 e il potenziale impatto sulla blockchain e sul mondo AI.

Le innovazioni di BandChain v3 e la strategia AI

BandChain v3 introduce blocchi tre volte più veloci e supporta più di 1.000 simboli dati, ampliando le capacità del protocollo di fornire dati affidabili e verificabili a smart contract. Questa versione ha inaugurato integrazioni fondamentali con network come Cronos zkEVM, inEVM di Injective e Stellar, rafforzando la posizione di Band nel settore degli asset reali tokenizzati (RWA) e delle dApp a Zero-Knowledge Proof (ZK).

Gli oracoli di Band svolgono un ruolo chiave collegando fonti di dati off-chain ai mondi on-chain, consentendo applicazioni decentralizzate che incorporano dati reali, come prezzi, meteo, numeri casuali e altro ancora.

Il rebranding supporta questa evoluzione tecnologica, con la roadmap che punta ora al rilascio nel Q3 del prodotto Membit, pensato per arricchire la fruizione di dati AI integrandoli nelle applicazioni Web3. Questi sviluppi si traducono in un potenziale aumento della domanda di BAND, sia come token di utilità che di governance all’interno dell’ecosistema Band.

E così, in un contesto dove AI e blockchain si fondono sempre più, emergono nuove opportunità anche in progetti complementari.

