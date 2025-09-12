BTC $116,101.87 1.44%
Balene scaricano 40 milioni di token XRP malgrado le aspettative sull'ETF

I dati on-chain rivelano che le balene XRP continuano a vendere le loro partecipazioni nonostante il lancio in data odierna dell'ETF REX-Osprey XRP.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Balene scaricano 40 milioni di token XRP malgrado le aspettative sull'ETF

Il lancio previsto oggi dell’ETF REX-Osprey XRP e l’approvazione anticipata di altri ETF XRP il mese prossimo hanno rafforzato il sentiment degli investitori. Tuttavia, come confermano i dati on-chain, le balene stanno scommettendo contro l’hype degli ETF e continuano a liquidare le loro partecipazioni in XRP.

Santiment: Le balene scaricano 40 milioni di XRP

Secondo i dati di Santiment del 12 settembre, nelle ultime 24 ore le grandi balene che detengono da 10 a 100 milioni di XRP hanno venduto 40 milioni di token.

Nelle ultime settimane, le balene stanno continuando a liquidare le loro partecipazioni del valore di milioni, mantenendo un sentiment negativo.

Grafico delle transazioni di XRP delle balene – Fonte: Santiment

Anche altri fattori, come l’incertezza che circonda l’approvazione dell’ETF spot su XRP da parte della SEC statunitense e il modesto volume di scambi, hanno contribuito a ritardare il tanto necessario rialzo del prezzo di XRP. La SEC ha recentemente ritardato la decisione sull’ETF XRP di Franklin Templeton, uno dei numerosi ETF in attesa di approvazione.

Inoltre, i dati relativi agli ordini delle balene e alle operazioni di grande entità sul grafico K-line hanno indicato ordini di vendita massicci al di sopra del livello 3,05 in tutte le coppie spot e perpetue su Binance, Coinbase e OKX.

Inoltre, le balene hanno aperto posizioni corte tra 3,3 e 3,6 dollari, il che renderà difficile per i rialzisti continuare il loro rally nonostante il lancio dell’ETF REX-Osprey XRP avvenuto oggi.

L’ETF potrebbe non registrare una domanda sufficiente da parte degli investitori istituzionali, analogamente all’ETF REX-Osprey Solana + Staking (SSK), che ha registrato 205 milioni di dollari di afflussi totali dal suo lancio il mese scorso.

Grafico degli ordini delle balene e delle operazioni di grandi dimensioni

I dati on-chain rivelano che il flusso delle balene rimane negativo

I flussi delle balene sono ancora estremamente negativi perché XRP ha dovuto affrontare una rinnovata pressione di distribuzione, simile a quella di inizio anno. Il picco del prezzo ATH ha coinciso con una distribuzione sostenuta delle balene e una successiva correzione.

I dati di CryptoQuant relativi alla media mobile a 30 giorni dei flussi delle balene XRP segnalano vendite estreme in un contesto di persistente sentiment negativo tra le balene XRP. Questo coincide con il fatto che oltre il 99% dei detentori a lungo termine era in profitto, il che ha innescato massicce vendite e ha causato il calo del prezzo di XRP a 2,70 dollari, tra preoccupazioni stagionali e di picco di mercato.

Grafico della media mobile mensile dei flussi delle balene – Fonte: CryptoQuant

Nelle ultime 24 ore il prezzo del token XRP è aumentato di oltre l’1%, scambiando a 3,05 dollari. Il minimo e il massimo intraday sono stati rispettivamente di 2,98 dollari e 3,07 dollari. Il volume degli scambi è salito di oltre il 40% nelle ultime 24 ore.

Inoltre, i dati di Coinglass hanno rivelato che nelle ultime 4 ore l’open interest totale dei futures XRP è sceso, dopo essere salito di quasi il 4% a 8,65 miliardi di dollari in 24 ore. CME, Binance, OKX e altri exchange hanno registrato vendite da parte dei trader di derivati.

