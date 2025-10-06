Aster Token crolla prima dell’airdrop: dubbi sui volumi dei DEX

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute è scosso da una nuova vicenda poco chiara. A pochi giorni dalla seconda fase dell’airdrop e prima della quotazione delle 14.00 su Binance, il token ASTER ha registrato un crollo del 10%, innescato da preoccupazioni sulla veridicità dei volumi di trading riportati dal suo exchange decentralizzato.

La piattaforma Aster, basata su BNB, è stata rimossa da DeFiLlama, alimentando ulteriori sospetti. Questo episodio ha generato vendite di massa, ma anche movimenti significativi da parte di grandi investitori.

Le dinamiche recenti sollevano interrogativi sulla trasparenza dei dati on-chain e sulle implicazioni per i partecipanti alla distribuzione del token.

Aster Token sotto accusa: DeFiLlama esclude il DEX

Il panorama DeFi è stato scosso dalla decisione di DeFiLlama di rimuovere i dati di trading di Aster, un exchange decentralizzato basato su BNB.

Alla base della scelta c’è una correlazione sospetta tra i volumi riportati da Aster e quelli di Binance. Il fondatore di DeFiLlama, 0xngmi, ha evidenziato che le attività di trading su Aster replicano quasi perfettamente quelle del colosso centralizzato, sollevando dubbi sulla veridicità dei dati.

Analisi volumi XRP/USDT su AsterDex e Binance, rischio wash trading basso (0.20). – Fonte: Aster Community / Binance Data.

Questo ha portato alla rapida esclusione della piattaforma dai tracciamenti ufficiali, proprio mentre era attesa la Fase 2 dell’airdrop il 10 ottobre. Il mercato ha reagito negativamente alla notizia: il token ASTER ha perso rapidamente il supporto tecnico a 2,00 dollari, spingendo la quotazione verso il basso di un ulteriore 10% in 24 ore.

Dal massimo settimanale di 2,27 dollari, ASTER è ora in calo del 20%, riflettendo una crescente sfiducia degli investitori.

Movimenti di whale su ASTER nonostante il crollo di prezzo

In un clima segnato da instabilità e sospetti, non mancano segnali di interesse da parte dei grandi investitori. La piattaforma Arkham Intelligence ha registrato il movimento di una whale che ha acquistato 1,69 milioni di token ASTER, pari a circa 3,16 milioni di dollari.

Movimenti on-chain di Aster: trasferimenti tra wallet e Binance per oltre $1,4M. – Fonte: AsterScan / Binance Data.

Questo investitore, identificato con l’indirizzo 0xfE5A, ha inizialmente depositato 2,92 milioni di USDT su Aster, ritirando poi la quantità equivalente in ASTER, suggerendo una strategia di accumulo.

La scelta di operare in questo contesto, nonostante le criticità, indica una fiducia nel potenziale a medio termine del progetto o un’attesa di rimbalzo post-airdrop. Alcuni osservatori ipotizzano che il recente elogio pubblico di Changpeng Zhao, fondatore di Binance, possa aver incoraggiato tali operazioni speculative.

Inoltre, il trasferimento di token ASTER verso wallet spot su Binance è stato interpretato da alcuni analisti come una possibile fase di test per una futura quotazione su exchange centralizzato.

