Arriva Mythos Chain: il nuovo layer 3 per il gaming capace di fermare i bot

Il nuovo network sarà basato sul layer 2 World Chain e integrerà World ID, il sistema di verifica dell’identità creato da Worldcoin.

World Chain, il Layer 2 sulla blockchain di Ethereum sviluppato da Worldcoin, e Mythical Games, l’azienda statunitense specializzata nello sviluppo di videogiochi blockchain, stanno collaborando per lanciare Mythos Chain, una nuova blockchain layer 3 progettata per il settore del gaming.

World Chain distinguerà gli utenti reali dai bot

La partnership è stata resa pubblica ieri, 30 ottobre. Il nuovo network sarà basato sul layer 2 World Chain e integrerà World ID, il sistema di verifica dell’identità creato da Worldcoin, (il progetto crypto fondato dal CEO di OpenAI).

World ID consente di distinguere gli utenti reali dai bot attraverso una verifica anonima dell’identità umana. Si basa su tecnologie biometriche e crittografiche per garantire privacy, unicità e decentralizzazione.

Il sistema verrà applicato ai titoli dell’azienda Mythical Games, come NFL Rivals (gioco ufficiale della National Football League) e FIFA Rivals (gioco di calcio ispirato alla saga FIFA).

Adottando questa misura, le due aziende voglio affrontare uno dei problemi più gravi del gaming on-chain, reso più complesso con l’integrazione dell’intelligenza artificiale: l’attività incontrollata dei bot, che genera più di 147 miliardi di richieste al mese e influisce su tre quarti dei giocatori.

L’obiettivo è impedire ai bot di saturare la rete o di gonfiare artificialmente le commissioni di transazione, garantendo un ecosistema più equo e stabile.

Un ecosistema in cui il fair play è garantito

Mythos Chain punta quindi a ridurre la presenza di bot, smurf e altri flussi di attività non umane all’interno degli ecosistemi di gaming.

La collaborazione è pensata per garantire matchmaking più equo, classifiche trasparenti e ricompense in-game legate esclusivamente agli account delle persone verificate.

Gli utenti verificati avranno la priorità nell’elaborazione delle transazioni. In pratica, avranno la “corsia preferenziale”, visto che le loro operazioni verranno confermate prima e con gas fees più basse.

Secondo quanto riferito dal comunicato, Mythical Games trasferirà su questo stack blockchain anche gli asset di gioco e i marketplace.

Nel comunicato, il CEO di Mythical Games, John Linden, ha spiegato:

“Collaborare con World Chain ci permetterà di rendere le nostre economie di gioco più trasparenti e affidabili. È solo l’inizio di ciò che arriverà da Mythical Games e dalla MYTH Foundation.”

Linden ha aggiunto che Mythos Chain sarà compatibile con EVM, aprendo la strada a nuovi prodotti e integrazioni nelle versioni future.

Ajay Patel, responsabile di World ID presso Tools for Humanity, ha evidenziato l’importanza della verifica umana, soprattutto ora che i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando più sofisticati nel mondo del gaming.

“La prova dell’identità umana ripristina la fiducia in quell’equazione”, ha affermato Patel. “Integrandola nell’ecosistema di Mythical, stiamo dando a milioni di giocatori la possibilità di dimostrare la loro identità reale e garantendo che la proprietà, la creatività e la competizione rimangano tutte umane”, ha affermato.

Per ora si sa che il progetto punta a costruire un’infrastruttura scalabile per il gaming su blockchain, fondata sulla sicurezza della chain di Ethereum e progettata per dare priorità agli utenti verificati.

Probabilmente verranno resi noti altri dettagli nei prossimi mesi, compresa la roadmap.