Ancora una truffa a tema Cristiano Ronaldo: la meme coin vola a $5 milioni e poi crolla

CR7 non è la meme coin ufficiale del calciatore, ma l'ennesimo progetto fasullo che sfrutta la sua fama.

Continuano ad apparire nel mercato meme coin chiamate CRZ sulla chain di Solana che sfruttano la fama di Cristiano Ronaldo e la sua partnership con Binance per attirare gli investitori. Ma lo scenario è sempre il solito: pump iniziale, picco vertiginoso, poi il dump.

Stamattina l’asset ha toccato un market cap di 5 milioni di dollari, prima di colare a picco.

Non si tratta di un progetto ufficiale legato al calciatore portoghese e non è nemmeno un caso isolato, ma l’ultimo di una lunga serie di token fasulli pensati per speculare sulla sua fama.

Un altro token con lo stesso nome aveva raggiunto un market cap di 143 milioni di dollari prima di sprofondare a zero, bruciando milioni nel giro di ore.

La meme coin crolla dopo poche ore

Secondo i dati della piattaforma BlockBeats, l’ultima meme coin CR7 è stata lanciata sulla blockchain Solana nelle prime ore del mattino e ha ricalcato lo stesso andamento di quella prima.

Nel giro di sei ore ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 5 milioni di dollari, spinta dall’hype e dal trading speculativo. Poi il crollo: il market cap è sceso in picchiata fino a 359.000 dollari, nonostante un volume di trading pari a 55,1 milioni di dollari.

Dopo le speculazioni su un possibile debutto di una meme coin ufficiale di Cristiano Ronaldo, sono iniziati a spuntare diversi token falsi che provano a cavalcare l’hype.

Molti post su X lasciavano intendere che CR7 potesse diventare un protagonista nel segmento delle meme coin, ma nessuna fonte ha mai confermato queste voci, né è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del giocatore o del suo team.

Le voci sono iniziate a circolare dopo la partnership tra Cristiano Ronaldo e Binance, avviata nel 2022, che ha portato alla creazione di quattro collezioni NFT. Si tratta però di una serie limitata di token non fungibili, senza alcun legame con una meme coin.

Una tendenza che preoccupa

Come accennato, non è stata la prima meme coin CRZ falsa sul mercato. La prima aveva toccato i 143 milioni di dollari in meno di 15 minuti, per poi crollare subito dopo del 98%.

Grafico giornaliero della meme coin CR7. Fonte: TradingView.

Secondo i report, negli ultimi mesi sono stati lanciati su Solana diversi token falsi che si chiamano CR7, la maggior parte dei quali non ha superato la soglia del milione di market cap, tranne le due descritte.

Anche la piattaforma Bubblemaps, specializzata in analisi on-chain, ha messo in guardia sulle numerosissime truffe legate al calciatore.

> promotes fake Cristiano Ronaldo token

> deletes tweet

> tries again



There is no official $CR7 token. Stay safe. pic.twitter.com/MQwQD9ZVQj — Bubblemaps (@bubblemaps) August 25, 2025

Il lancio delle svariate meme coin fake legate a Cristiano Ronaldo è successo dopo il debutto della meme coin del raper Kanye West, YZY, sempre sulla chain di Solana. Lo scenario è stato simile: dopo un boom iniziale, il progetto è finito nella bufera: gli insider hanno preso il controllo, pompato il prezzo e poi liquidato tutto.

La meme coin YZY ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari, prima di colare a picco. Un’analisi on-chain ha rivelato che oltre il 90% della supply totale era concentrato in appena sei wallet, sollevando forti dubbi sulla centralizzazione e sul rischio di manipolazione.



