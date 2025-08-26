Ancora una truffa a tema Cristiano Ronaldo: la meme coin vola a $5 milioni e poi crolla
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Continuano ad apparire nel mercato meme coin chiamate CRZ sulla chain di Solana che sfruttano la fama di Cristiano Ronaldo e la sua partnership con Binance per attirare gli investitori. Ma lo scenario è sempre il solito: pump iniziale, picco vertiginoso, poi il dump.
Stamattina l’asset ha toccato un market cap di 5 milioni di dollari, prima di colare a picco.
Non si tratta di un progetto ufficiale legato al calciatore portoghese e non è nemmeno un caso isolato, ma l’ultimo di una lunga serie di token fasulli pensati per speculare sulla sua fama.
Un altro token con lo stesso nome aveva raggiunto un market cap di 143 milioni di dollari prima di sprofondare a zero, bruciando milioni nel giro di ore.
La meme coin crolla dopo poche ore
Secondo i dati della piattaforma BlockBeats, l’ultima meme coin CR7 è stata lanciata sulla blockchain Solana nelle prime ore del mattino e ha ricalcato lo stesso andamento di quella prima.
Nel giro di sei ore ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 5 milioni di dollari, spinta dall’hype e dal trading speculativo. Poi il crollo: il market cap è sceso in picchiata fino a 359.000 dollari, nonostante un volume di trading pari a 55,1 milioni di dollari.
Dopo le speculazioni su un possibile debutto di una meme coin ufficiale di Cristiano Ronaldo, sono iniziati a spuntare diversi token falsi che provano a cavalcare l’hype.
Molti post su X lasciavano intendere che CR7 potesse diventare un protagonista nel segmento delle meme coin, ma nessuna fonte ha mai confermato queste voci, né è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del giocatore o del suo team.
Le voci sono iniziate a circolare dopo la partnership tra Cristiano Ronaldo e Binance, avviata nel 2022, che ha portato alla creazione di quattro collezioni NFT. Si tratta però di una serie limitata di token non fungibili, senza alcun legame con una meme coin.
Una tendenza che preoccupa
Come accennato, non è stata la prima meme coin CRZ falsa sul mercato. La prima aveva toccato i 143 milioni di dollari in meno di 15 minuti, per poi crollare subito dopo del 98%.
Secondo i report, negli ultimi mesi sono stati lanciati su Solana diversi token falsi che si chiamano CR7, la maggior parte dei quali non ha superato la soglia del milione di market cap, tranne le due descritte.
Anche la piattaforma Bubblemaps, specializzata in analisi on-chain, ha messo in guardia sulle numerosissime truffe legate al calciatore.
Il lancio delle svariate meme coin fake legate a Cristiano Ronaldo è successo dopo il debutto della meme coin del raper Kanye West, YZY, sempre sulla chain di Solana. Lo scenario è stato simile: dopo un boom iniziale, il progetto è finito nella bufera: gli insider hanno preso il controllo, pompato il prezzo e poi liquidato tutto.
La meme coin YZY ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari, prima di colare a picco. Un’analisi on-chain ha rivelato che oltre il 90% della supply totale era concentrato in appena sei wallet, sollevando forti dubbi sulla centralizzazione e sul rischio di manipolazione.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 26 agosto 2025 – Entro la fine dell’anno aprirà la prima Ripple National Trust Bank?
- Perché il mercato crypto è in calo oggi?
- Rally di Ripple in arrivo? Ecco due indicatori chiave su XRP da tenere d’occhio
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 25 agosto 2025 – XRP sopra i $3,70? Manca poco…
- L’intelligenza artificiale ha previsto quando Ethereum raggiungerà i $5.000
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 26 agosto 2025 – Entro la fine dell’anno aprirà la prima Ripple National Trust Bank?
- Perché il mercato crypto è in calo oggi?
- Rally di Ripple in arrivo? Ecco due indicatori chiave su XRP da tenere d’occhio
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 25 agosto 2025 – XRP sopra i $3,70? Manca poco…
- L’intelligenza artificiale ha previsto quando Ethereum raggiungerà i $5.000