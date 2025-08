Analista individua una “death cross” nel prezzo di XRP – È in arrivo un crollo?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 5, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Al momento il prezzo di XRP si attesta a 3,01$, con un aumento del 5,11% nelle ultime 24 ore. Nonostante i guadagni, è comparsa una “death cross” MVRV e stanno aumentando i flussi verso gli exchange, il che solleva ora la domanda: 4$ sono ancora un obiettivo probabile?

Cerchiamo di capirne di più.

Analista individua una “death cross” nonostante il rialzo del 5% del prezzo di XRP

XRP potrebbe registrare un rialzo oggi grazie alle crescenti aspettative di tagli ai tassi previsti per settembre, anche se permangono alcune criticità. L’analista Ali Martinez evidenzia che il rapporto Market Value to Realized Value (MVRV) ha formato una “death cross”, un segnale che si verifica quando la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni attraversa verso il basso quella a 200 giorni.

L’MVRV indica se i detentori stanno realizzando profitti o perdite. Attualmente, il crossover suggerisce che chi ha acquistato XRP negli ultimi 50 giorni sta ottenendo guadagni inferiori rispetto ai detentori a lungo termine. Quando i possessori a breve termine sono in perdita in questo modo, aumenta la probabilità che decidano di vendere.

Sebbene Martinez non lo abbia menzionato, in passato una “death cross” è stata la causa del calo del prezzo. Per esempio, quando si è verificata a metà maggio, il prezzo di XRP è sceso da 2,65$ a 1,90$ in meno di sei settimane.

Questo significa che, nonostante i guadagni odierni, il prezzo di Ripple non è ancora fuori pericolo. Inoltre, questa “death cross” sembra aver spaventato alcuni trader, che negli ultimi due giorni hanno spostato monete verso gli exchange.

I dati di Coinglass mostrano che per cinque giorni le monete sono state prelevate dagli exchange. Questo trend è cambiato domenica, quando i flussi netti sono diventati positivi per 27 milioni di dollari. Anche oggi la tendenza è simile, considerando gli ingressi per 15 milioni di dollari.

Questo significa che in due giorni sono stati trasferiti 44 milioni di XRP verso gli exchange. Queste monete non erano presenti nemmeno durante il calo della scorsa settimana, il che indica che il prezzo di XRP potrebbe continuare a scendere.

Un pattern rialzista indica che 4$ sono ancora un obiettivo probabile

In ogni caso, nonostante le difficoltà presenti, stanno emergendo segnali che mostrano come 4$ restino un obiettivo possibile per Ripple. Questi segnali tecnici sono: un cuneo discendente e un supporto solido.

Il cuneo discendente è il più rilevante. Indica che il trend ribassista non è forte. In questo caso, il prezzo di Ripple potrebbe semplicemente riprendere a salire. L’altezza di questo pattern, pari a un rialzo del 24%, suggerisce che XRP potrebbe raggiungere i 4$ se gli acquirenti intervengono ora.

C’è anche il fatto che i rialzisti di XRP stanno facendo uno sforzo per mantenere il prezzo a 3$. Tuttavia, la loro presa potrebbe essere instabile, perché non tutto il mercato sta guadagnando. Questo significa che, a meno che XRP non raggiunga il livello Fibonacci del 78,6% a 3,22$, i ribassisti hanno un margine che possono sfruttare.

XRP/USDT: Grafico a 1 giorno (Fonte: TradingView)

La linea ADX rappresenta la forza del trend in corso ed è un ulteriore elemento di attenzione per i ribassisti. Quando l’ADX diminuisce, come sta accadendo attualmente, significa che la forza del movimento ribassista — in questo caso il calo racchiuso nel cuneo discendente — è debole o in fase di indebolimento.

Di conseguenza, il prezzo di XRP potrebbe evitare il crollo che il segnale MVRV sembrava prefigurare. Questo indebolimento della pressione ribassista apre la possibilità che XRP riesca a risalire, rendendo il target di 4$ un obiettivo realistico da raggiungere.