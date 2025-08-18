Analisi del prezzo di XRP a fine 2025: l’attività delle whale prevede un breakout a $10
Il prezzo di XRP si trova a un punto di svolta cruciale, con un’attività delle “whale” che ha raggiunto livelli record e con il 94% di tutti i possessori di XRP in profitto. Questa combinazione di fattori suggerisce, secondo gli analisti crypto, una possibile impennata verso i 10 dollari entro quest’anno, supportata dall’archiviazione della causa con la SEC e dall’aumento dell’interesse istituzionale. Alcune settimane fa si brindava al superamento dei $3, ora i fan di XRP attendono con ansia di vedere cosa accadrà.
L’attività delle whale raggiunge livelli storici
Nel corso del mese di agosto, l’attività delle balene di XRP sta mostrando un aumento esplosivo, con gli investitori istituzionali che accumulano token in modo massiccio. Secondo i dati blockchain, i grandi investitori hanno ampliato le loro posizioni, il che testimonia la fiducia in un futuro aumento del prezzo di XRP.
La tecnologia Ripple gioca un ruolo cruciale
In questo contesto, l’elevata cifra tecnologica di Ripple gioca un ruolo fondamentale, visto che consente ai servizi di custodia istituzionale per le banche di diventare realtà. Questa nuova infrastruttura permette alle istituzioni finanziarie di conservare e scambiare XRP in sicurezza, accelerando così l’adozione della criptovaluta.
La combinazione di accumulo da parte delle whale e di servizi di custodia istituzionale crea una solida base per ulteriori aumenti di prezzo. Per gli investitori, dunque, XRP si conferma come uno dei progetti più promettenti dell’anno e una tra le migliori crypto da non perdere.
94% dei possessori di XRP in profitto: segnale rialzista o ribassista?
Come abbiamo accennato, secondo i dati on-chain, un aspetto particolarmente interessante è che il 94% di tutti i possessori di XRP è attualmente in profitto. Questa percentuale così elevata solleva una domanda: siamo prossimi a un picco di mercato o stiamo invece assistendo all’inizio di una nuova bull run?
Indicatori simili in passato hanno spesso segnalato un picco ma questa fase mostra caratteristiche uniche rispetto alla precedente. Oggi, infatti, troviamo maggiore chiarezza regolatoria, la probabile introduzione degli ETF su XRP, l’adozione dei Real World Assets e un numero crescente di partnership con grandi organizzazioni. Finché queste dinamiche persisteranno, il trend suggerisce che il valore di XRP potrebbe continuare a crescere.
Pagare la spesa con XRP?
A proposito di partnership, SPAR Svizzera ha annunciato una rivoluzionaria collaborazione con DFX Swiss per rendere possibili i pagamenti in criptovalute nei propri supermercati. Sì, avete letto bene: i clienti di SPAR – la nota catena di supermercati presente anche in Italia (come Despar) – potranno ora pagare la spesa con XRP e altri asset digitali. Si tratta di un passo molto importante verso l’adozione mainstream delle criptovalute in Europa.
Questa collaborazione posiziona la Svizzera come uno dei Paesi più “crypto-friendly” al mondo e dimostra come i rivenditori tradizionali siano sempre più aperti a metodi di pagamento digitali. Per XRP, questo sviluppo rappresenta un’applicazione concreta nel commercio quotidiano, il che potrebbe stimolare la domanda del token e contribuire a un ulteriore aumento del prezzo.
I progressi nel settlement con la SEC aprono la strada all’approvazione degli ETF
L’evoluzione della causa Ripple vs SEC costituisce un catalizzatore cruciale per un ulteriore aumento del prezzo di XRP. Secondo quanto riportato dall’analista Crypto Barbie, la SEC ha depositato un rapporto di stato presso la Corte d’Appello, segnalando che le parti hanno presentato una “joint stipulation of dismissal” in attesa di approvazione giudiziaria.
Il completamento della causa apre la porta a potenziali approvazioni di ETF su XRP. Diversi asset manager hanno già mostrato interesse nel lanciare ETF di questo tipo, con scadenze previste nel corso del quarto trimestre del 2025. Questi ETF faciliterebbero notevolmente l’accesso istituzionale a XRP.
Target di prezzo XRP per agosto
Gli analisti crypto prevedono che XRP potrebbe mostrare movimenti di prezzo significativi entro la fine di agosto, spinto dalla combinazione di fattori legati all’adozione istituzionale, alla tokenizzazione dei Real World Assets e agli ETF. L’analisi tecnica mostra un forte supporto intorno ai livelli attuali, con una resistenza che potrebbe essere superata.
Un’analisi tecnica della storia dei prezzi di XRP negli ultimi 12 anni rivela un impressionante schema di crescita che porta gli analisti a prevedere un obiettivo di prezzo di 10 dollari, se non già entro agosto, entro la fine dell’anno. Partendo dal prezzo iniziale di $0,00286 nel 2013, XRP ha registrato una crescita esplosiva, raggiungendo un ATH di $3,66, equivalente a un aumento del 122.000% in 8 anni.
I dati storici mostrano che nel 2017 XRP, partendo da $0,003, ha iniziato un impressionante rally che ha gettato le basi per l’attuale scenario rialzista. Tenendo conto di queste performance e dei solidi fondamentali attualmente presenti, gli analisti prevedono che il livello di $10 sia raggiungibile come parte della prossima grande fase di crescita per la criptovaluta.
Best Wallet: la soluzione definitiva per proteggere e gestire XRP durante la bull run
Con XRP pronto a entrare in una nuova fase di crescita significativa, la sicurezza e la gestione efficace dei token diventano priorità assolute per gli investitori. Best Wallet si presenta come una piattaforma completa, pensata per chi desidera controllare e ottimizzare le proprie posizioni in XRP durante l’attesa bull run, offrendo strumenti avanzati per la gestione del wallet crypto.
La piattaforma unisce funzionalità di sicurezza all’avanguardia, come la crittografia multi-livello e l’autenticazione a più fattori, a un’interfaccia intuitiva che rende semplice la gestione anche per chi è alle prime armi. Allo stesso tempo, i trader esperti possono sfruttare strumenti avanzati per monitorare e ottimizzare le proprie strategie di investimento. Oltre a XRP, Best Wallet supporta numerose altre criptovalute, fornendo così una soluzione completa per il portfolio management diversificato.
La ricchezza di funzionalità e caratteristiche rendono Best Wallet non solo uno strumento di custodia sicura ma anche un ecosistema avanzato per massimizzare i rendimenti e prepararsi al meglio alla prossima fase rialzista di XRP.
