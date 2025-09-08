BTC $111,987.90 0.75%
ETH $4,300.21 0.10%
SOL $214.73 4.86%
SHIB $0.000012 3.42%
BNB $878.47 0.49%
DOGE $0.24 6.89%
XRP $2.97 3.46%
PEPE $0.000010 3.56%
Cryptonews Previsione Prezzi

L’AI predice il futuro di Dogecoin: il prezzo stimato per il 30 settembre 2025

doge intelligenza artificiale
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
L'andamento del prezzo di Dogecoin sarà influenzato da vari fattori, abbiamo confrontato i più rilevanti grazie all'intelligenza artificiale.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Laura Di Maria
Autore
Laura Di Maria
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’interesse per le meme coin torna nel vivo alla notizia che la società finanziaria REX Shares si prepara a lanciare il primo ETF su Dogecoin (DOGE) quotato negli Stati Uniti.

Se approvato, l’ETF su Dogecoin godrebbe del primato di token ispirato ai meme che riceve un riconoscimento formale sul mercato americano.

Nonostante l’estrema volatilità, la crypto continua ad attirare l’attenzione degli investitori, anche grazie all’associazione con Elon Musk, che negli anni ha contribuito a rafforzarne il profilo.

Se davvero dovesse arrivare un ETF su Dogecoin, cosa che secondo Eric Balchunas di Bloomberg potrebbe accadere già la prossima settimana, il token riceverebbe ulteriormente legittimazione culturale e sarebbe la prova del crescente interesse istituzionale per gli asset digitali oltre a Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).

Previsione di prezzo per Dogecoin

Per fissare un obiettivo di prezzo di DOGE al 30 settembre 2025, abbiamo interrogato diversi modelli linguistici (LLM) per ottenere una previsione media più precisa, integrando anche indicatori basati sul momentum.

Secondo la previsione dell’intelligenza artificiale, il prezzo medio di DOGE al 30 settembre sarà di 0,26 dollari, in aumento rispetto al prezzo attuale di 0,23 dollari.

I tre i modelli linguistici che abbiamo utilizzato per la previsione si sono mostrati molto ottimisti.

Ad esempio, il modello principale di OpenAI, GPT, ha previsto un prezzo di 0,270 dollari.

Lo stesso vale per Grok 3 che ha previsto l’obiettivo di 0,25 dollari entro la fine del mese.

Claude 4 Sonnet di Anthropic ha offerto una previsione leggermente inferiore, fissando il prezzo di DOGE a 0,21.

Analisi tecnica di DOGE

Analizzando i dati tecnici di Dogecoin, sembra che queste proiezioni siano in gran parte alimentate dall’entusiasmo, mentre molti indicatori suggeriscono una forte pressione ribassista, anche se non si esclude un rimbalzo di breve periodo.

L’indicatore MACD (media mobile/momentum) è in territorio negativo. La linea principale si trova sotto quella di segnale e l’istogramma è leggermente rosso. Questo conferma una certa pressione ribassista, anche se le pendenze piatte indicano che la pressione di vendita non sta accelerando.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) è a 49, quindi vicino alla zona neutra, segnalando un mercato indeciso ma leggermente orientato al ribasso.

D’altro canto, l’oscillatore stocastico si trova appena sopra i livelli di ipervenduto, dove la linea %K si incrocia al di sopra della %D. In breve, questo quadro suggerisce un possibile rimbalzo a breve termine, anche se il segnale resta debole.

L’indicatore da monitorare ora è la media mobile a 50 giorni (MA), che si trova a 0,23 dollari. Fino a che si troverà in linea con il prezzo attuale, ci sono buone possibilità che il prezzo manterrà un certo slancio.

Alternative in buona posizione per conquistare il mercato

Investire su DOGE rappresenta una scommessa molto rischiosa date le continue oscillazioni di valore. L’approvazione di un ETF potrebbe dare nuovo impulso ai prezzi, ma fino a quando questo non succederà davvero le oscillazioni potrebbero essere violente e improvvise.

Un’alternativa valida è costituita dalle prevendite che riescono ad attirare un certo interesse tra gli investitori. Per esempio, PEPENODE (PEPENODE) rappresenta al momento una valida opzione per diversificare. Vista la sua capacità di creare engagement già durante la prevendita, il progetto ha ottenuto già oltre 600.000 dollari di finanziamento per sviluppare la sua idea di mining virtuale crypto.

Partecipare ora significa poter già interagire col progetto, iniziare a costruire il proprio impianto di mining che entrerà davvero in funzione una volta lanciato ufficialmente. In più è possibile godere di alti rendimenti sullo staking e un buon prezzo di lancio.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,070,589,963,124
2.86

Altri articoli in evidenza

Bitcoin News
Scoppia la bolla delle società di treasury di Bitcoin
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-08 17:00:00
Altcoin News
WLFI crolla del 40%: le accuse di truffa mettono in crisi la crypto di Trump
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-08 16:00:00
Laura Di Maria
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo