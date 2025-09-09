Aethir (ATH) vola: +67% grazie alla nuova partnership con OpenLedger

Aethir (ATH) registra una crescita del 67% dopo l'annuncio della nuova collaborazione con OpenLedger e disegna una god candle.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Aethir (ATH) ha appena messo a segno un rialzo del +67% in una manciata di ore mentre la capitalizzazione di mercato è cresciuta di 140 milioni di dollari in 24 ore.

Il pump si spiega grazie all’annuncio da parte del team di 7 giorni pieni di novità e un tweet carico di aspettative, secondo cui la stagione della DePIN è appena iniziata.

DePIN szn has started 🚀 — Aethir (@AethirCloud) September 8, 2025

La prima novità è quella delle partnership con Evelyn AI e OpenLedger che stanno già mostrando risultati

Finora gli analisti hanno elogiato il potenziale di Aethir come progetto di cloud computing decentralizzato. Grazie alla tecnologia blockchain, infatti, lavora per fornire potenza di calcolo GPU alle grosse imprese per far girare applicazioni legate all’intelligenza artificiale e al gaming.

Mancavano però le giuste collaborazioni per provare il reale potenziale di questa compagnia crypto. Le nuove collaborazioni sono la prova che finalmente il settore sta prendendo slancio.

Era da tempo che non si vedeva un’esplosione simile in questo comparto.

Prezzo di Aethir (ATH) in rialzo del 67% in 24 ore

Fonte TradingView

Il grafico di Aethir ha appena disegnato quella che i trader chiamano una “God Candle”: il prezzo è volato a 0,051 dollari dopo settimane di lateralità. La spinta è arrivata quando il team ha diffuso una serie di notizie di grande portata.

L’RSI è schizzato a 99, un livello estremo che indica che potrebbe presto esserci una fase di raffreddamento.

Anche il MACD è salito in verticale, e i volumi sono cresciuti del 2782% fino a 192 milioni di dollari. Il valore del market cap ha appena toccato i 600 milioni di dollari, un livello che non si vedeva da inizio anno.

Dopo mesi di movimenti laterali, sembra che le whale siano tornate in fase d’accumulo e nuovi capitali si stiano spostando su altcoin di media capitalizzazione come ATH.

In questo caso, la scelta dei grossi investitori potrebbe dipendere dalle aspettative sugli effetti delle approvazioni dei prossimi ETF spot sulle altcoin attesi per ottobre.

Aethir annuncia una partnership con l’Arizona State University

Aethir ha annunciato una collaborazione con l’Arizona State University. Si tratta della prima collaborazione con una università intenzionata a lanciare un’iniziativa innovativa che combina il cloud GPU decentralizzato con i laboratori di AI e apprendimento basato sul gioco.

Dato che i cloud tradizionali non riescono a soddisfare le esigenze della formazione in fatto di AI, Aethir fornirà sussidi fino a 3 milioni di dollari per il calcolo all’Endless Games & Learning Lab della Arizona State University.

