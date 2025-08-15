Abbiamo chiesto a ChatGPT-5 quale sarà il prezzo di XRP alla fine del 2025. Ecco la sua risposta

Quest’anno XRP è stata una delle criptovalute con le migliori performance, visto che ha fatto registrare un guadagno di oltre il 50% e che ha superato più volte la soglia dei 3 dollari. In un contesto già favorevole, la scorsa settimana, Ripple e la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hanno concordato di ritirare i rispettivi ricorsi, mettendo finalmente fine alla disputa legale più lunga nella storia delle criptovalute.

Ora che Ripple può concentrare le proprie risorse su ciò che conta di più, e con un contesto normativo sempre più favorevole alle criptovalute, il mercato si interroga se XRP possa raggiungere nuovi massimi nei prossimi mesi. Per mettere alla prova le previsioni più ottimistiche, abbiamo consultato l’ultimo chatbot di OpenAI, ChatGPT-5, per ottenere possibili obiettivi di prezzo di XRP alla fine del 2025.

Previsioni di prezzo per XRP

L’intelligenza artificiale ha preso in considerazione tutti i fattori legati al token di Ripple, come le proiezioni degli analisti e gli indicatori tecnici, ed ha delineato quattro possibili scenari che potremmo vedere entro il 31 dicembre.

Scenario conservativo: l’IA prevede un prezzo tra 3,30 e 3,50 dollari (potenziale rialzo massimo del 9%). Questo scenario implica un mercato stagnante, una crescita costante di Bitcoin e nessuna svolta regolamentare significativa.

Scenario moderatamente rialzista: un maggiore interesse istituzionale, nuove possibili partnership con Ripple e condizioni macroeconomiche più favorevoli potrebbero spingere il prezzo intorno ai 5 dollari entro fine anno, con un rialzo del 55,8%.

Scenario fortemente rialzista: un aumento significativo dell’adozione istituzionale, il possibile lancio di un ETF spot su XRP e altri catalizzatori di crescita resi possibili dalla conclusione della causa con la SEC potrebbero portare il prezzo tra 9 e 15 dollari, con un potenziale rialzo fino al +367,3%.

Scenario “ultra-bullish” (il meno probabile): XRP arriverebbe a 10 dollari ma solamente in conseguenza di via libera normativi, adozione su larga scala da parte delle istituzioni finanziarie e un “superciclo” delle criptovalute in cui la capitalizzazione di mercato di Bitcoin si avvicina ai 3.000 miliardi di dollari.

Quando è stato chiesto un obiettivo più specifico, basato sui dati più chiari e plausibili, il chatbot ha stimato che XRP potrebbe attestarsi intorno ai 5 dollari alla fine del 2025.

Analisi del prezzo di XRP

Al momento XRP è scambiato a 3,21 dollari, in crescita dello 0,67% nelle ultime 24 ore, ma in calo del 3,10% negli ultimi cinque giorni.

XRP ha registrato una notevole attività da parte delle “balene” (grandi investitori), con 900 milioni di token, per un valore di oltre 2,88 miliardi di dollari, accumulati in sole 48 ore all’inizio di questa settimana. Questo ha portato molti trader a ipotizzare un possibile nuovo rally e, forse, un nuovo massimo storico.

Nei grafici, l’altcoin è scesa sotto la media mobile semplice a 7 giorni, pari a 3,24 dollari, e ha rotto una linea di tendenza rialzista che sosteneva i prezzi da luglio. L’istogramma del MACD (Moving Average Convergence Divergence) si è appiattito a +0,0000047, segnalando un calo di slancio, mentre l’indice di forza relativa (RSI), attualmente compreso tra 58 e 61, indica che sono possibili ulteriori ribassi prima che si manifestino condizioni di ipervenduto.

