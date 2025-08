A Goldman Sachs, Citigroup e JPMorgan piace XRP (e ci stanno investendo)

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 4, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha recentemente pubblicato un rapporto che rivela come le banche stiano definendo le loro strategie a lungo termine sugli asset digitali utilizzando la tecnologia blockchain. Il rapporto ha inoltre chiarito come, tra gli altri, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e il gruppo giapponese SBI siano in prima linea (nel settore della finanza tradizionale) nel sostenere startup blockchain. Con servizi più economici, veloci e accessibili, il futuro delle istituzioni finanziarie dipenderà dalla tecnologia blockchain.

Citigroup e JPMorgan tra i protagonisti principali della blockchain

Nel rapporto congiunto di Ripple con CB Insights e il UK Blockchain Technology Center – pubblicato il 3 agosto – emerge come alcuni tra i più importanti gruppi bancari e finanziari stiano utilizzando attivamente la blockchain per creare un’infrastruttura istituzionale per il trading, lo staking e la tokenizzazione.

Queste istituzioni finanziarie stanno espandendo la loro architettura con la blockchain, diversificando i loro portafogli, abilitando pagamenti in criptovaluta, offrendo servizi di custodia, tokenizzando asset e altro ancora.

Ripple è entrata nei dettagli:

“Il rapporto presenta un’analisi completa delle attività di investimento e partnership di oltre 8.000 aziende blockchain e 1.800 banche in un periodo di cinque anni, inclusi investimenti diretti, fusioni e acquisizioni, e partnership strategiche.”

Perché le istituzioni finanziarie stanno adottando la blockchain?

La blockchain rappresenta la tecnologia fondamentale che sostiene l’intero ecosistema degli asset digitali, tra cui criptovalute, stablecoin e asset digitali legati al mondo reale (Real-World Assets, RWA). Questa tecnologia consente la registrazione e il trasferimento delle informazioni in modo sicuro, immutabile e trasparente, eliminando la necessità di un’autorità centrale di controllo.

Grazie a un meccanismo di consenso distribuito e a protocolli crittografici avanzati, la blockchain garantisce che tutte le transazioni siano verificabili e resistenti a manomissioni, aumentando così la fiducia degli utenti e degli operatori finanziari.

Oltre a questo, la blockchain sta trasformando il settore finanziario verso un modello più efficiente e inclusivo, particolarmente adatto a rispondere alle esigenze di mercati emergenti e popolazioni tradizionalmente escluse dal sistema bancario. La sua capacità di automatizzare processi tramite smart contract e di offrire servizi finanziari senza intermediari riduce in modo significativo i costi e i tempi di esecuzione delle operazioni.

In particolare, la blockchain ha rivoluzionato i pagamenti transfrontalieri, un settore tradizionalmente caratterizzato da lentezza, alti costi e complessità dovute alla presenza di molteplici intermediari e sistemi di compensazione. Grazie a questa tecnologia, è possibile effettuare trasferimenti internazionali di denaro in modo diretto, rapido e sicuro, con commissioni più basse e maggiore trasparenza. Questo apre nuove opportunità per le imprese e i privati, favorendo l’inclusione finanziaria globale e facilitando il commercio internazionale in modo più fluido e accessibile.

Cosa ci aspetta? Il futuro delle istituzioni finanziarie dipende dalla blockchain

Attualmente, le istituzioni finanziarie tradizionali stanno progressivamente entrando nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi), spinte dalle innovazioni tecnologiche più avanzate nel campo della blockchain, tra cui spicca XRP Ledger. Questa evoluzione è resa possibile non solo dai continui miglioramenti tecnici ma anche da un quadro normativo sempre più chiaro e definito, che fornisce alle istituzioni la certezza giuridica necessaria per adottare soluzioni basate su asset digitali.

🚨 Brad Garlinghouse Predicts Bitcoin to Hit $200,000 by End of 2025 — But Says $XRP Will Overtake BTC as $654 Trillion Floods into the #XRP Ledger in Weeks! 🔥🚀 pic.twitter.com/nJctv5QRu3 — XRP PhantomX (@XRP_PhantomX) August 4, 2025

Grazie a questa combinazione di innovazione tecnologica e regolamentazione più stabile, l’integrazione degli asset digitali nei sistemi finanziari tradizionali diventa sempre più praticabile e sostenibile nel lungo periodo.

Ripple sottolinea che il passaggio delle banche e delle grandi istituzioni finanziarie dallo stadio di sperimentazione e progetti pilota a un’applicazione concreta e su larga scala rappresenta un momento cruciale per l’economia globale.

Questa transizione è fondamentale perché la blockchain, con le sue caratteristiche intrinseche di sicurezza avanzata, trasparenza totale e rispetto di standard condivisi, può fornire l’infrastruttura tecnologica necessaria per modernizzare e rendere più affidabili i servizi finanziari a livello mondiale.

In tal modo, la tecnologia blockchain non solo rafforza la fiducia tra gli operatori di mercato, ma contribuisce anche a creare un sistema finanziario più inclusivo, efficiente e resiliente, in grado di affrontare le sfide economiche e regolamentari del futuro.