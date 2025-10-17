67 milioni di XRP lasciano BitGet: scatta l’effetto “Ripple” sul mercato crypto

Ha destato parecchia preoccupazione il trasferimento monstre di 29.324.207 XRP, per un valore di 67,52 milioni di dollari, ordinato dall’exchange BitGet verso un wallet definito “sconosciuto” dai tracker.

Il movimento, registrato sulla blockchain XRP Ledger, arriva in un momento di forte volatilità per il mercato delle criptovalute dopo la crisi di venerdì, con quasi 19 miliardi di dollari spazzati via, e il calo repentino di oggi.

La spiegazione è arrivata questa mattina, quando la società di monitoring @XRPwallets, ha chiarito che si trattava di uno spostamento interno, da Bitget a Bitget Global subwallet.

Bitget to Bitget Global subwallet https://t.co/ySU7ekJovw — XRP_Liquidity (Larsen/Britto/Escrow/ODL/RLUSD) (@XRPwallets) October 17, 2025

Spiegazione che non ha però convinto tutti. In un contesto così fragile, anche i flussi interni vengono percepiti come segnali preoccupanti.

Con XRP ancora in fase di recupero dopo i forti cali, il fatto che un trasferimento di tale entità avvenga proprio in questi giorni non passa inosservato, e solleva diverse domande.

Gli exchange stanno ridistribuendo liquidità per motivi operativi o stanno riducendo la loro esposizione a XRP? È un semplice trasferimento interno o un prelievo di un grande investitore in vista di un possibile sell-off?

In un contesto come questo, ogni transazione di una certa entità diventa un segnale interpretabile dal mercato, un indizio di cambiamento nel posizionamento dei grandi detentori o nella strategia degli exchange.

L’effetto “Ripple”

Nel caso di XRP, dove i volumi di scambio e l’open interest restano bassi dopo le recenti liquidazioni, anche un singolo movimento di grandi dimensioni può avere un impatto psicologico enorme.

Questo alimenta la prudenza e rafforza l’idea che il mercato non sia ancora tornato ai soliti livelli: se bastano pochi movimenti per cambiare l’umore dei trader, significa che la liquidità è fragile e la fiducia parziale.

In sostanza, questo è il vero “effetto Ripple” che oggi modella la percezione del mercato: le transazioni on-chain non vengono più considerate semplici operazioni tecniche, ma indicatori del sentiment.