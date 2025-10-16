$63 milioni di XRP venduti su Binance: il mercato trema e gli smart money sfruttano l’occasione

Un importante movimento ha catturato l’attenzione del mercato nelle ultime ore: un trasferimento di XRP verso Binance – del valore di 63 milioni di dollari – ha fatto scalpore tra gli investitori, sollevando dubbi sulle intenzioni delle whale e sul possibile impatto sul prezzo del token.

Nonostante questo grande spostamento, gli analisti mantengono una previsione rialzista per XRP, sottolineando come gli investitori più esperti — gli cosiddetti “smart money” — stiano approfittando del ribasso per accumulare posizioni strategiche.

Il livello di 2 dollari si è confermato un punto chiave: qui gli acquirenti sono intervenuti con decisione, mostrando una fiducia sorprendente nonostante la recente volatilità del mercato. Questo comportamento suggerisce che, dietro le fluttuazioni improvvise, c’è ancora un solido sostegno da parte di chi crede nel potenziale a lungo termine del token, aprendo scenari interessanti per chi osserva le dinamiche rialziste di XRP.

Analisi del prezzo di XRP

Nelle ultime 24 ore, XRP è prima salito dell’1,6% raggiungendo 2,50$, con volumi di scambio ancora solidi pari al 4% della sua capitalizzazione di mercato circolante totale ma poi è tornato a scendere. Attualmente il token si scambia attorno ai 2,40$.

Nel frattempo, gli asset degli ETF sono rimasti stabili nonostante il calo. Il REX-Osprey XRP ETF (XRPR), recentemente lanciato, gestisce ancora oltre 90 milioni di dollari in token, praticamente lo stesso ammontare della scorsa settimana.

Sembra che i possessori “diamond-handed” di XRP — investitori noti per mantenere i loro token a lungo termine senza farsi influenzare dalle oscillazioni di prezzo — abbiano approfittato del calo della scorsa settimana per acquistare il token a un prezzo significativamente più basso.

Questo comportamento indica che il recente trasferimento isolato di grandi quantità di XRP verso Binance non riflette necessariamente un cambiamento generale del sentiment di mercato ma piuttosto una normale dinamica di accumulo da parte di chi crede fermamente nel potenziale a lungo termine del token.

Previsione del prezzo di XRP: rimbalzo dalla trend line di supporto e volumi importanti favoriscono un outlook rialzista

Il grafico giornaliero mostra che XRP ha rimbalzato da una trend line chiave quando ha toccato il livello di 2$. I volumi superiori alla media riflettono la rilevanza tecnica di questo livello e supportano una previsione rialzista del prezzo di XRP nel breve termine.

Previsione del prezzo di XRP

L’Indice di Forza Relativa (RSI) è balzato dai livelli di ipervenduto mentre il prezzo saliva a 2,5$. Detto questo, il token è ancora scambiato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni.

Guardando avanti, una rottura rialzista sopra i 2,70$ confermerebbe che il token è nuovamente in cammino verso il livello di 3$. Nel frattempo, se il momentum positivo si accelera e si verifica una rottura sopra i 3,5$, XRP potrebbe dirigersi verso quota 5$ prima della fine dell’anno.

Ripple ha recentemente concentrato i propri sforzi sulla crescita del suo ecosistema, approfittando di regolamentazioni più favorevoli. Con l’interesse istituzionale in continua crescita, valutare le migliori prevendite crypto, mentre sono ancora lontane dalle luci della ribalta, potrebbe generare rendimenti superiori alla media durante questo ciclo.

