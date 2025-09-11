5 Trend che determineranno il mondo Crypto nei prossimi 5 anni

Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 11, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Prevedere l’andamento del mercato o i trend emergenti in qualsiasi settore è normalmente un’impresa improba, figuratevi nel mondo delle criptovalute. Eppure diversi analisti continuano a dispensare le loro previsioni, come se fossero la cosa più semplice del mondo.

Anche se spesso si tratta di previsioni impossibili, almeno nell’arco temporale definito, alcune volte possono dare vita a spunti interessanti.

Ho quindi deciso di cimentarmi nella più classica delle sfide, provando ad analizzare quali saranno i 5 trend che esploderanno nel mondo crypto nei prossimi 5 anni.

𝟭. 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗗𝗲𝗙𝗶 × 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗙𝗶

Il primo trend riguarda la De-Fi, ad oggi terreno di caccia solo per i più esperti, a causa delle difficoltà intrinseche. Secondo molti analisti, sarà proprio questo il settore destinato a crescere maggiormente.

Ma per farlo dovrà avere un accesso facilitato, in modo che le persone la utilizzino senza accorgersene, Solo in questo caso ci saranno le premesse per la sua adozione su larga scala. A quel punto l’integrazione con la finanza tradizionale farà il resto.

La DeFi come alternativa alla banca tradizionale: accesso diretto e senza intermediari tramite smartphone. Fonte: Immagine generata con ChatGPT

Probabilità di successo? Se ne parla diversi anni e ci sono stati miglioramenti sensibili ma siamo ancora lontani da una vera semplificazione. A mio avviso è un passo che avverrà inevitabilmente ma è difficile prevedere quando.

𝟮. 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶 𝗧𝗼𝗸𝗲𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 (𝗥𝗪𝗔)

Il secondo punto è complementare al primo. La tokenizzazione è infatti legata a doppio filo con la finanza tradizionale o, se vogliamo, lo strumento perfetto per legare due mondi apparentemente lontani.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la tokenizzazione è il processo con cui un bene reale o digitale (azioni, immobili, oro, opere d’arte, dati) viene rappresentato sulla blockchain sotto forma di token, così da renderlo frazionabile, trasferibile e scambiabile in modo sicuro e trasparente.

Parliamo di trilioni di titoli di stato, obbligazioni, immobili, materie prime, che diventano liquidi e disponibili per chiunque. Insomma, la democratizzazione della finanza, finalmente accessibile a tutti, anche nelle sue varianti più complicate ed esclusive.

Probabilità di successo? Anche in questo caso parliamo di un trend già in atto ma che deve confrontarsi con ostacoli di tipo legale e tecnico. Ci arriveremo prima di quanto pensiamo, ma non metterei la mano sul fuoco per quanto riguarda i prossimi cinque anni.

𝟯. 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗭𝗲𝗿𝗼 (𝗭𝗞)

Per tecnologia a conoscenza zero, i cosiddetti Zero Knowledge Rollup, intendiamo un sistema che permette di validare e raggruppare centinaia di transazioni off-chain in un’unica prova crittografica (zk-proof) inviata alla blockchain principale, garantendo scalabilità, sicurezza e privacy senza dover rivelare tutti i dati delle transazioni.

Si tratta di un’integrazione che, pur essendo ancora nelle prime fasi, è già una realtà concreta: non la definirei quindi un trend emergente, considerando che diverse blockchain, in particolare i layer-2, la adottano abitualmente.

𝟰. 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗜𝗔 𝗢𝗻-𝗖𝗵𝗮𝗶𝗻

Questo è sicuramente il trend più interessante e che tra l’altro è esploso proprio quest’anno. Anche in questo caso piccola spiegazione per i neofiti: gli agenti AI sono programmi autonomi basati su intelligenza artificiale che possono prendere decisioni, eseguire compiti e interagire con l’ambiente o con altri sistemi senza bisogno di istruzioni continue da parte dell’uomo.

In un prossimo futuro possiamo aspettarci che questi agenti, opportunamente addestrati, potranno fare trading al posto nostro, implementando strategie on-chain sempre più affidabili e redditizie. Figuratevi cosa potrebbe fare un agente di questo tipo in una De-Fi facilmente accessibile e con l’ausilio della tokenizzazione?

Immagine: Agenti AI: programmi autonomi che potrebbero rivoluzionare il trading e la gestione delle strategie crypto. – Fonte: Immagine generata con ChatGPT

Probabilità di successo? Per certi versi gli agenti AI sono già una realtà e nei prossimi cinque anni hanno margini di miglioramento impossibili da immaginare. Ad oggi servono ancora a poco, ma come tutto quello che ha a che fare con l’intelligenza artificiale l’evoluzione sarà rapidissima: quello che oggi sembra sperimentale, domani potrebbe diventare indispensabile.

𝟱. 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 Network 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁i

L’ultima previsione riguarda i social network che, traslati su blockchain, diventeranno finalmente liberi dal giogo delle grandi Big Tech.

Per la verità se ne parla da anni ma a parte qualche esperimento, peraltro con un’interfaccia molto complicata, non si è ancora visto niente.

Ma del resto si tratterebbe di un capitolo controverso. Pensateci bene. Da una parte, è vero, non sarebbero più controllati dalle grandi multinazionali che accedono ai nostri dati e censurano chi vogliono e quando vogliono.

D’altra parte, pensate a cosa potrebbe succedere su un social network privo di alcun controllo, dove il peggio del genere umano potrebbe agire indisturbato per portare avanti traffici illeciti o inneggiare alla violenza.

Probabilità di successo? Per quanto appena detto, escluderei che possa avvenire nei prossimi cinque anni. Ma quando il Web3 diventerà di massa e le interfacce saranno davvero user-friendly, nessuno può escludere una loro rinascita.