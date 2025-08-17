5 motivi per cui Ethereum è destinato a raggiungere i $15.000

Il famoso analista di criptovalute Rekt Fencer ha previsto che il prezzo di Ethereum è “programmato” per raggiungere i 15.000 dollari.

Nel corso degli anni, Ethereum ha faticato a tenere il passo con la rapida accelerazione di Bitcoin e non è riuscito a raggiungere un nuovo massimo storico nonostante la principale criptovaluta abbia superato i 120.000 dollari.

Tuttavia, con una svolta verso le altcoin, Ethereum è rapidamente diventato il centro dell’attenzione, soprattutto dopo che ETH ha superato il livello dei 4.000 dollari. Ora, con l’aumento dell’interesse, le aspettative su quanto possa salire Ethereum si sono ampliate e molti prevedono che presto raggiungerà le cinque cifre.

Perché Ethereum è destinato a raggiungere i 15.000 dollari

Per spiegare perché ritiene che l’altcoin salirà così in alto, evidenzia cinque importanti sviluppi che costituiranno dei fattori determinanti per il raggiungimento dei 15.000 dollari.

ETH to $15,000 is programmed:



– Companies bought $10B ETH in 3 months

– The U.S. President bought $500M of ETH

– Billions in ETF inflows

– Pro-crypto laws passed

– ETH Staking ETF is coming



Like if you agree, RT if you’re bullish pic.twitter.com/zMciZ9CKZH — Rekt Fencer (@rektfencer) August 11, 2025

Aumento dell’interesse istituzionale

Il primo punto della lista è il fatto che ultimamente gli acquisti di ETH sono aumentati tra le istituzioni. Per esempio, nell’ultimo anno sono spuntate società di tesoreria Ethereum, con Bitmine e SharpLink in testa, ed ETH sta rapidamente diventando la criptovaluta preferita da questi grandi investitori.

In meno di tre anni queste società hanno acquistato ETH per un valore superiore a 10 miliardi di dollari.

Il presidente Trump ha investito fortemente in Ethereum

Il secondo motivo è il fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è uno dei principali detentori di Ethereum. Trump, salutato come il primo presidente pro-crypto degli Stati Uniti, detiene attualmente oltre 500 milioni di dollari in ETH.

Questo significa che la maggior parte del patrimonio in criptovalute del presidente è in realtà in Ethereum.

Aumento della domanda di ETF Spot su Etherum

Un altro fattore importante che sta facendo aumentare il prezzo di ETH è il crescente interesse per gli ETF Spot Ethereum. Con l’aumento degli acquisti di ETF Spot Ethereum, è aumentato anche il loro patrimonio totale.

Secondo i dati del sito web CoinMarketCap, gli emittenti di ETF Spot ETH controllano ora ben 19 miliardi di dollari in asset under management (AUM), che corrispondono al 3,76% della capitalizzazione di mercato totale di Ethereum.

Chiarimenti normativi sulle criptovalute negli Stati Uniti

Al quarto posto della lista c’è la proliferazione di leggi a favore delle criptovalute, come il GENIUS Act approvato questo mese. Ciò ha reso più facile per gli investitori istituzionali entrare in Ethereum e ha fatto aumentare gli acquisti in questo periodo.

Potenziale approvazione della SEC per l’introduzione dello staking negli ETF spot su Ethereum

Il quinto punto è l’imminente introduzione dello staking negli ETF Spot Ethereum. Sebbene non sia ancora stato approvato, sono state presentate diverse richieste da parte degli ETF Spot Ethereum per consentire lo staking di ETH per i fondi.

Questo significa che, se le richieste verranno approvate, questi fondi finiranno per bloccare una grande quantità delle loro partecipazioni in ETH per godere dei rendimenti derivanti dallo staking.