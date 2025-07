3 modi per usare ChatGPT per trovare il punto d’ingresso perfetto in XRP

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP ha registrato una brillante performance nell’ultima settimana, con un incremento di prezzo di oltre il 32,5% e raggiungendo un nuovo massimo storico. Al momento, inoltre, sembra decisamente cavalcare l’onda del momentum che lo ha portato a diventare la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato totale.

Se queste condizioni possono risultare vantaggiose per chi ha già una posizione in XRP, chi invece sta considerando di entrare ora potrebbe incontrare difficoltà nel trovare un punto d’ingresso adeguato. Ecco perché riteniamo possa essere interessante esplorare come utilizzare le capacità analitiche di ChatGPT per individuare un potenziale buon punto d’ingresso in XRP, alla luce delle attuali condizioni di mercato.

Di seguito vi proponiamo tre modi in cui usare ChatGPT per ottenere informazioni supplementari che potrebbero aiutare a costruire una propria strategia d’investimento. Naturalmente, questi strumenti vanno sempre affiancati alla ricerca personale, perché è fondamentale non affidarsi mai completamente a un’intelligenza artificiale.

1. Assistenza nell’analisi tecnica

Molti trader utilizzano l’analisi tecnica per valutare la bontà di un ingresso o per individuare possibili punti di uscita. In generale, resta una delle pratiche più diffuse per elaborare strategie di trading.

Un primo passaggio, dunque, può essere quello di caricare un grafico su ChatGPT e chiedergli di interpretare alcuni indicatori tecnici come:

Medie mobili

Indice di forza relativa (RSI)

Livelli di supporto e resistenza

E molto altro ancora.

Vediamo un esempio. Abbiamo caricato il seguente grafico:

Abbiamo anche inserito il seguente prompt, in modo che l’IA di OpenAI legga correttamente il grafico.

“Dai un’occhiata a questo grafico e:

Identifica il prezzo attuale esatto. Identifica i livelli di supporto e resistenza. In base alla tua analisi, fornisci idee per possibili punti di ingresso e uscita”.

L’intelligenza artificiale ha poi restituito la seguente risposta alle nostre prime due domande:

Prezzo Attuale

Prezzo Attuale: $3,57 (al 21 luglio 2025)

Livelli di Supporto e Resistenza

Livelli di Supporto:

$3,00: La precedente resistenza ora funge da supporto psicologico dopo il recente breakout.

La precedente resistenza ora funge da supporto psicologico dopo il recente breakout. $2,60 – $2,80: Zona di supporto minore, dove si è verificata una fase di consolidamento prima del breakout.

Zona di supporto minore, dove si è verificata una fase di consolidamento prima del breakout. $2,20 – $2,40: Base di range di lungo termine che ha tenuto per diversi mesi (marzo–giugno 2025).

Base di range di lungo termine che ha tenuto per diversi mesi (marzo–giugno 2025). $1,80 – $2,00: Supporto risalente a inizio anno, con più rimbalzi osservati a febbraio e aprile.

Livelli di Resistenza:

$3,66 – $3,70: Il recente massimo (appena sopra il prezzo attuale) rappresenta la resistenza immediata.

Il recente massimo (appena sopra il prezzo attuale) rappresenta la resistenza immediata. Nessuna resistenza storica chiara oltre questo livello nel grafico fornito; XRP sta testando un massimo plurimensile.

ChatGPT, dunque, ha fornito una risposta corretta alla prima domanda e ha poi indicato i principali livelli di supporto e resistenza, accompagnandoli da una certa argomentazione. Il precedente massimo storico non è stato segnalato come supporto perché il prezzo lo sta ancora superando e non è chiaro se sia stato effettivamente trasformato in un supporto – il bot richiede una conferma aggiuntiva, forse sotto forma di alcune chiusure giornaliere consecutive al di sopra di quel livello.

Per quanto riguarda la resistenza, dato che XRP è in una fase di price discovery, ChatGPT ha correttamente dedotto che “non ci sono resistenze storiche evidenti oltre questo punto nel grafico fornito.”

La parte più interessante, però, è vedere che tipi di punti di ingresso ha suggerito. Ecco cosa ha risposto alla terza domanda:

Possibili Entrate e Uscite

Idee di Entrata:

Rientro a $3.00 – $3.20 Zone: Un ritest del livello di breakout (precedente resistenza) potrebbe offrire un ingresso a basso rischio se il prezzo conferma il supporto.

Un ritest del livello di breakout (precedente resistenza) potrebbe offrire un ingresso a basso rischio se il prezzo conferma il supporto. Intervallo $2.60 – $2.80: Se il rientro è più profondo, questa è una zona di consolidamento precedente con alta attività di trading.

Se il rientro è più profondo, questa è una zona di consolidamento precedente con alta attività di trading. Entrata Seguendo il Trend: Se il prezzo rompe e chiude sopra $3.70 con un forte volume, i trader potrebbero entrare sulla conferma di continuazione.

Idee di Uscita:

Uscita a Breve Termine: $3.66-$3.70 (resistenza attuale). I trader conservativi potrebbero prendere un profitto parziale qui.

$3.66-$3.70 (resistenza attuale). I trader conservativi potrebbero prendere un profitto parziale qui. Strategia di Stop Mobile: Cavalca il momentum se rompe la resistenza, usando uno stop sotto ogni recente minimo giornaliero.

Cavalca il momentum se rompe la resistenza, usando uno stop sotto ogni recente minimo giornaliero. Posizionamento Stop-Loss: Sotto $3.00 o sotto $2.80, a seconda del punto di entrata e della tolleranza al rischio.

Ora, se questo si adatti o meno al proprio stile di trading è una questione completamente diversa, ma è comunque possibile modificare i prompt per renderli più precisi e personalizzati in base alla propria strategia. Inoltre, è possibile fornire più informazioni in modo che vengano presi in considerazione anche alcuni fondamentali, il che ci porta al punto numero due.

2. Aggregazione del Sentiment da notizie e social media

ChatGPT può facilmente riassumere il sentiment recente intorno a XRP scansionando i titoli delle notizie, interpretando post su Reddit o Twitter, segnalando sviluppi importanti e così via.

Tuttavia, il problema principale è che, in assenza di una buona dimestichezza con la tecnologia o di competenze nella creazione di automazioni, sarà necessario alimentare manualmente il bot con i titoli e i materiali da riassumere e interpretare. Fortunatamente, esistono numerose risorse di aggregazione che permettono di raccogliere rapidamente i titoli delle ultime 24 ore o dell’ultima settimana, da poter poi inserire in ChatGPT per l’analisi.

Un ulteriore suggerimento consiste nell’assegnare a ChatGPT un ruolo specifico: anziché limitarsi a un semplice comando come “riassumi questi articoli”, è possibile fornire indicazioni più dettagliate per ottenere risultati più mirati e approfonditi. Un prompt più professionale potrebbe essere qualcosa del tipo:

“Rispondi come se fossi un trader professionista di medio termine specializzato in criptovalute. Analizza in profondità i contenuti dei seguenti URL e fornisci risposte alle seguenti domande”: Qual è il sentiment di trading attuale riguardo a XRP?

Qual è il sentiment di mercato più ampio basato sugli URL che ti ho fornito?

In che modo la risposta alla domanda 2 riflette le risposte alla domanda 1?

Prendi in considerazione il grafico di trading che ho caricato e migliora le tue risposte con il contesto fondamentale che ricavi dagli URL.

Crea una nuova strategia di trading con chiari punti di entrata e uscita per diversi timeframe, adatta a differenti profili di rischio.

3. Interpretazione dei dati macro e on-chain

Proprio come può leggere i grafici di trading, ChatGPT può anche leggere quelli on-chain, che forniscono informazioni contestuali su una certa criptovaluta basate sui suoi fondamentali tecnici.

Il flusso in entrata e in uscita dagli exchange, per esempio, può essere un parametro critico per valutare il sentiment degli investitori: un aumento dei flussi in entrata sugli exchange potrebbe essere un segnale di pressione di vendita in arrivo, mentre i flussi in uscita indicano tipicamente condizioni più solide del mercato spot sottostante.

Perciò, assicuratevi di utilizzare anche questi dati nell’analisi fornita da ChatGPT per avere una spiegazione più completa e una strategia più coerente.

Premesso quanto sopra, si ribadisce che nulla di quanto riportato costituisce consulenza finanziaria. È sempre consigliabile svolgere una propria ricerca indipendente. Strumenti come ChatGPT, o altri agenti basati sull’intelligenza artificiale, possono rappresentare un supporto utile, ma è importante utilizzarli con prudenza e verificare attentamente le informazioni fornite.