3 crypto che, secondo ChatGPT, potrebbero essere i prossimi XRP e farvi diventare milionari

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 21, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.

Diventare ricchi con le criptovalute è un sogno per molti investitori ma è molto più complesso di quanto sembri. Richiede di posizionarsi su un asset nelle sue fasi iniziali o di moltiplicare i profitti senza errori per diversi mesi o addirittura anni.

Per questo abbiamo chiesto a ChatGPT quali sono gli asset che potrebbero favorire tali obiettivi. L’Intelligenza Artificiale di OpenAI ne ha evidenziati tre.

AAVE: il pilastro della finanza decentralizzata

ChatGPT consiglia innanzitutto di puntare su AAVE, un protocollo che nel tempo è diventato uno degli elementi fondamentali dell’ecosistema DeFi. La sua crescita continua è testimoniata dal recente raggiungimento di 30 miliardi di dollari in TVL (Total Value Locked), una soglia simbolica che lo consacra come una sorta di grande banca on-chain, per la quale la sicurezza rappresenta una priorità assoluta.

Di questi 30 miliardi, oltre 28 miliardi sono attualmente deployati sulla rete principale di Ethereum, un dato che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Ma perché? Il colosso finanziario BlackRock ha recentemente presentato alla SEC una richiesta per integrare lo staking all’interno del suo ETF ETH spot, una mossa che potrebbe incentivare un maggiore afflusso di capitali sulla blockchain, rafforzando la rete e dando un ulteriore impulso alla DeFi — con AAVE in prima linea a beneficiarne.

Con una capitalizzazione sotto i 5 miliardi, il 29° posto sembra sottovalutato rispetto alla sua importanza nell’industria. Una spinta rialzista potrebbe concretizzarsi presto.

Snorter: un’esposizione intelligente all’ecosistema Solana

Come seconda opzione, ChatGPT propone un’esposizione alle prevendite. Anche se l’epoca d’oro di questa narrativa risale a qualche anno fa, l’IA ritiene che siano progetti sottovalutati dall’industria a emergere.

L’ultimo da tenere d’occhio è Snorter, un bot di trading sviluppato su Solana, che permette di scambiare facilmente meme coin in virtù dei suoi numerosi strumenti e che si distingue dalla concorrenza per la sua versatilità. Questa prevendita del token $SNORT, proprio all’alba di un’esplosione delle meme coin, rappresenta molto probabilmente una grande opportunità.

Oltre ad aver già raccolto più di 2 milioni di dollari, vanta una roadmap molto completa che prevede numerosi aggiornamenti: lancio su EVM, dashboard per gli utenti, integrazione DeFi avanzata e algoritmi. Ecco perché, secondo ChatGPT, il bot Snorter ha un grande potenziale.

SHIB, un valore sicuro per la narrativa delle meme coin?

Per concludere, ChatGPT segnala il possibile ritorno in grande stile delle meme coin, una tendenza che potrebbe presto tornare protagonista. Nonostante il settore — valutato pochi mesi fa circa 130 miliardi di dollari — stia faticando a riprendere slancio, alcuni dei progetti storici come DOGE, stanno tornando sotto i riflettori.

Contestualmente, l’ecosistema Solana continua a guadagnare terreno, anche grazie alla crescita di launchpad come LetsBonk e PumpFun, che contribuiscono a rendere le meme coin una narrativa autonoma e sempre più attraente per gli investitori, con miliardi di dollari di liquidità coinvolti.

In questo scenario, ChatGPT individua in SHIB un’interessante opportunità per ampliare il proprio portafoglio, sfruttando il potenziale di una nuova ondata speculativa nel settore. SHIB, infatti, ha una capitalizzazione di 9 miliardi di dollari mentre quella di DOGE si avvicina invece ai 40 miliardi, il che lascia quindi un significativo margine di crescita rialzista.