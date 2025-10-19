Jumlah Whale XRP Sentuh Rekor Tertinggi di Tengah Gejolak Pasar

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

XRP menunjukkan tanda-tanda kekuatan baru setelah mengalami penurunan tajam selama beberapa minggu terakhir. Saat ini, XRP menjadi aset dengan performa terbaik di antara crypto utama.

Apa Penyebab Rebound Harga XRP?

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, token ini melonjak lebih dari 1,78% dalam 24 jam terakhir dan kini diperdagangkan di kisaran Rp38.000 ($2.36), pulih dari posisi terendah Rp37.312 ($2.25) yang terjadi pada 17 Oktober. Level tersebut merupakan titik harga terlemah XRP sejak awal Juli.

Nama Koin Xrp Xrp Harga $2.37 Xrp ATH $3.84 (January 4, 2018) Xrp Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.2900% Xrp Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 0.60% Xrp Kapitalisasi Pasar $236.81B Sirkulasi Pasokan 99.99B

Xrp (XRP) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Perusahaan analitik blockchain Santiment melaporkan bahwa pemulihan harga XRP terjadi seiring dengan peningkatan signifikan pada jumlah pemegang wallet menengah hingga besar.

📊 XRP's price has rebounded back a modest +5.3% since its bottom 12 hours ago. A good long-term sign is the amount of mid to large stakeholders continues to grow. There are now an all-time high ~317.5K wallets with at least 10K $XRP.



🔗 Chart link: https://t.co/iI8L53Ue7a pic.twitter.com/qOom9t876s — Santiment (@santimentfeed) October 17, 2025

Data dari perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah wallet yang memiliki minimal 10.000 XRP kini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu sekitar 317.500 wallet. Kenaikan ini menunjukkan bahwa para investor justru memanfaatkan koreksi harga baru-baru ini untuk melakukan akumulasi, bukan keluar dari pasar.

Pola ini mencerminkan fase akumulasi sebelumnya yang telah terpantau sejak November 2024, yaitu saat XRP pertama kali berhasil menembus harga $1.

Sejak saat itu, setiap kali harga XRP mengalami koreksi, tekanan beli dari investor kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor percaya pada ekosistem Ripple serta roadmap jangka panjangnya.

Di sisi lain, open interest pada futures XRP juga turun drastis menjadi $3,49 miliar, menurut data dari CoinGlass. Level ini merupakan yang terendah sejak Juni.

Analis pasar menilai bahwa penurunan pada posisi leverage menandakan berkurangnya aktivitas spekulatif. Saat ini, perilaku investor lebih condong ke arah strategi defensif.

Secara historis, penurunan open interest seperti ini sering kali menandai titik dasar pasar, yaitu saat tekanan jual mulai melemah dan fase pemulihan dimulai.

Langkah Strategis Ripple Dukung Optimisme XRP

Di luar sinyal on-chain, strategi korporat Ripple juga turut mendongkrak sentimen positif terhadap aset digital ini.

Pekan ini, beredar laporan bahwa Ripple tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan bernama Digital Asset Treasury (DAT) senilai $1 miliar. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola dan mengakumulasi XRP sebagai bagian dari cadangan jangka panjang.

Selama dua tahun terakhir, Ripple telah menggelontorkan dana sekitar $3 miliar untuk mengakuisisi berbagai perusahaan besar, termasuk Metaco, Hidden Road, Rail, dan GTreasury. Langkah akuisisi ini bertujuan untuk membangun sistem keuangan korporat yang terintegrasi bagi XRP dan stablecoin Ripple USD (RLUSD).

Ekspektasi terhadap XRP semakin meningkat dengan munculnya spekulasi bahwa US Securities and Exchange Commission (SEC) akan segera menyetujui produk exchange-traded fund (ETF) untuk XRP.

Antisipasi ini telah mendorong lonjakan aplikasi produk ETF XRP yang menggunakan leverage. Peningkatan ini menunjukkan adanya minat institusional yang kembali menguat serta keinginan investor ritel untuk mendapatkan eksposur terhadap instrumen berisiko tinggi.

Seluruh perkembangan ini mencerminkan keyakinan mendalam terhadap ketahanan XRP, serta visi strategis jangka panjang Ripple dalam memperluas adopsi global token ini.

Investor Ritel Kini Ikut Bergerak: Alternatif Baru di Tengah Reli XRP

Kenaikan harga XRP yang didorong oleh akumulasi whale dan spekulasi ETF menunjukkan bahwa pasar crypto mulai bergerak menuju fase pemulihan. Namun, sebagian besar investor ritel kini juga mulai mencari peluang tambahan yang bisa memberi hasil signifikan dalam waktu lebih cepat. Salah satu proyek yang sedang menyita perhatian adalah presale token meme Maxi Doge – sebuah aset baru yang lahir dari komunitas crypto degen, namun menawarkan fitur serius seperti staking rewards, roadmap transparan, dan presale berjangka waktu singkat.

Presale Maxi Doge saat ini sedang berlangsung dan menunjukkan momentum yang sangat kuat. Hingga hari ini, total dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai $3.679.779,63 atau sekitar Rp61,007,858,147 dengan kurs USD ke IDR per 19 Oktober 2025 sebesar Rp16.583/USD. Harga per token $MAXI saat ini adalah $0.0002635, setara dengan sekitar Rp4,37 per token.

OVER $3.5M RAISED



BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Presale Berbasis Komunitas: Strategi Maksimal dari Maxi Doge

Maxi Doge bukan sekadar proyek meme biasa. Meski hadir dengan narasi jenaka khas komunitas degen, proyek ini mengusung model yang terstruktur dan transparan. Roadmap Maxi Doge terbagi dalam beberapa tahap realistis yang mencerminkan evolusi alami sebuah token komunitas:

Stage 1 (Wake Up) dimulai dengan pembuatan situs resmi, audit smart contract, dan aktivasi komunitas awal.

dimulai dengan pembuatan situs resmi, audit smart contract, dan aktivasi komunitas awal. Stage 2 (Lunch & Gym) menandai peluncuran presale, promosi global melalui channel Twitter, Telegram, dan Discord, serta kampanye iklan terprogram.

menandai peluncuran presale, promosi global melalui channel Twitter, Telegram, dan Discord, serta kampanye iklan terprogram. Stage 3 (PM Ops) fokus pada perluasan kerja sama dengan KOL, konten promosi, dan strategi akuisisi pengguna.

fokus pada perluasan kerja sama dengan KOL, konten promosi, dan strategi akuisisi pengguna. Stage 4 (Evening) akan menjadi momen menjelang listing di DEX/CEX serta pembukaan fitur trading futures dan staking.

Semua langkah ini memperkuat posisi Maxi Doge sebagai token komunitas yang tidak hanya lucu, tapi juga serius soal pengembangan utilitas jangka panjang.

Staking Cerdas: Raih Imbal Hasil Hingga 83% Per Tahun

Salah satu fitur unggulan Maxi Doge adalah program staking berbasis smart contract, yang memungkinkan pemilik token mengunci aset mereka untuk memperoleh imbal hasil dinamis.

Saat ini, total token yang sudah terkunci dalam pool staking mencapai 9.044.983.495 $MAXI. Dengan estimasi rewards mencapai 83% per tahun, investor bisa mengoptimalkan akumulasi token hanya dengan berpartisipasi lebih awal dalam sistem staking ini. Imbal hasil dihitung secara otomatis berdasarkan per blok Ethereum, dan reward dibagikan langsung ke wallet peserta secara terprogram.

Program staking ini dikelola menggunakan sistem Web3Payments yang telah diaudit dan dipercaya oleh berbagai proyek kripto terkemuka, sehingga transparansi dan keamanan tetap menjadi prioritas utama.

Tokenomics Maxi Doge: Desain Distribusi Maksimal untuk Pertumbuhan

Distribusi token $MAXI dibangun dengan fokus pada pertumbuhan komunitas dan keberlanjutan proyek. Total pasokan token didesain untuk mendukung berbagai mekanisme insentif dan promosi:

40% untuk marketing , dialokasikan untuk kolaborasi dengan KOL, kampanye media, dan promosi terarah.

, dialokasikan untuk kolaborasi dengan KOL, kampanye media, dan promosi terarah. 25% untuk Maxi Fund , mendukung likuiditas dan eksposur maksimal.

, mendukung likuiditas dan eksposur maksimal. 15% untuk pengembangan , memastikan update dan maintenance berkelanjutan.

, memastikan update dan maintenance berkelanjutan. 15% untuk likuiditas , menjamin stabilitas harga di DEX/CEX.

, menjamin stabilitas harga di DEX/CEX. 5% untuk staking pool, mengalokasikan reward jangka panjang bagi investor awal.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

Model tokenomics ini memperlihatkan bahwa Maxi Doge tidak hanya mengandalkan hype, tapi juga membangun infrastruktur reward dan ekosistem insentif yang sehat.

Cara Membeli Maxi Doge: Mudah dan Terbuka untuk Semua Investor

Presale Maxi Doge dirancang untuk dapat diakses oleh siapa saja, baik pemula maupun investor berpengalaman. Berikut alur pembeliannya:

Hubungkan wallet Anda melalui widget yang tersedia di situs resmi Maxi Doge (disarankan menggunakan Best Wallet untuk mobile). Tukar aset crypto seperti ETH, USDT, BNB, atau USDC. Bahkan tersedia opsi pembayaran via kartu debit/kredit. Klaim token setelah presale berakhir langsung ke wallet Anda.

Sistem ini memastikan proses pembelian berjalan cepat, aman, dan efisien tanpa perlu melalui prosedur KYC yang rumit. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Masih Bingung untuk Membelinya? Ini Panduan Lengkapnya!

Jika Anda tertarik dengan reli XRP dan masuknya whale ke pasar, presale Maxi Doge bisa menjadi peluang berikutnya yang tidak boleh Anda lewatkan. Token ini masih berada pada harga ultra murah sekitar Rp4,37, namun telah mengumpulkan lebih dari Rp61 miliar hanya dalam beberapa hari. Dengan fitur staking 83% APY, komunitas aktif, dan roadmap agresif, Maxi Doge bisa meniru bahkan melampaui performa proyek crypto sebelumnya. Banyak investor yang dulu telat masuk XRP kini mulai mengalihkan perhatian ke proyek presale berbasis komunitas seperti ini. Jangan tunggu sampai harga naik atau presale berakhir. Pelajari selengkapnya di bagian ini: Cara Beli Maxi Doge.

Prediksi Baru: Token Ini Bisa Saingi XRP — Apakah Anda Sudah Tahu?

Kenaikan XRP membuktikan bahwa crypto bisa bangkit kapan saja, tapi proyek baru seperti Maxi Doge menawarkan potensi kenaikan yang lebih cepat dan besar. Presale-nya masih berlangsung dengan harga mikro, artinya investor awal punya peluang keuntungan eksponensial. Apalagi, jumlah staker sudah tembus 9 miliar token, menunjukkan kepercayaan kuat terhadap proyek ini. Dengan sistem staking otomatis dan tokenomics pro-komunitas, Maxi Doge bisa jadi salah satu token tersukses 2025. Simak analisis prediksi lengkapnya di: Prediksi Harga Maxi Doge.

Catatan Akhir: XRP Menguat, Maxi Doge Bisa Jadi Langkah Berikutnya

Reli harga XRP menunjukkan bahwa pasar mulai bangkit dari fase konsolidasi panjang. Kenaikan jumlah whale menjadi sinyal akumulasi serius di tengah berkurangnya aktivitas spekulatif. Langkah strategis Ripple seperti pembentukan DAT dan spekulasi ETF semakin memperkuat optimisme investor terhadap jangka panjang XRP.

Namun, di tengah pemulihan XRP, investor ritel kini mulai berburu aset alternatif dengan potensi profit yang lebih cepat. Maxi Doge hadir dengan momentum kuat, fitur staking hingga 83% APY, dan presale yang hampir terjual habis. Bukan sekadar meme, Maxi Doge juga memiliki roadmap, tokenomics, dan ekosistem yang terstruktur.

Kombinasi antara performa XRP dan naiknya minat terhadap Maxi Doge menandai awal dari fase altcoin rotation. Bagi investor yang ingin lebih awal masuk ke proyek komunitas dengan potensi viral, ini adalah momen yang tepat. Urgensinya tinggi karena harga token akan naik dalam hitungan jam, dan presale tinggal sedikit tersisa.

Langkah berikutnya? Ikuti perkembangan Ripple dan XRP, namun jangan abaikan presale Maxi Doge yang sedang hype. Bergabunglah dan segera beli token $MAXI selagi harganya masih rendah dan reward staking masih tinggi. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.